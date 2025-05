U HGK Županijskoj komori Virovitica danas, 28. svibnja, pod predsjedanjem predsjednika HGK ŽK Virovitica Zlatka Pleše održana je sjednica Strukovne grupe poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije Županijske komore Virovitica. Na sjednici se raspravljalo o novom razdoblju zajedničke poljoprivredne politike EU i Republike Hrvatske i prilagodbama naših proizvođača, promjenama novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakonu o krčenju šuma, ukidanju pesticida u EU i Republici Hrvatskoj, što ima izravan utjecaj na prestanak proizvodnje određenih kultura. Uz to, raspravljalo se i o organskoj proizvodnji ratarskih i ostalih usjeva, kao i o masovnom povlačenju proizvođača iz organske proizvodnje, gubitku organske robe i padu poslovanja organizatora proizvodnje i otkupa u tom sektoru.

Sjednici je nazočio i državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak koji je tom prigodom evidentirao sve sugestije članova Strukovne grupe koje će prenijeti sektorima Ministarstva poljoprivrede, no iznio je i obećavajuće podatke, porasta poljoprivredne proizvodnje u svim kulturama osim pšenice i šećerne repe.

– Unatoč izazovima s kojima se susreću poljoprivredni proizvođači, ohrabrujući je podatak da se poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj generalno povećala u odnosu na prethodno razdoblje. Na neto više od 500.000 hektara površine proizveli smo 3,2 milijuna tona žitarica to je povećanje proizvodnje za 3 posto. Kukuruz je požnjeven, a rezultat je preko 2 milijuna tona, a na prethodnu godinu površine pod tom kulturom povećane su za 1,5 posto i proizvodnja je veća za 3,8 posto. U ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji kukuruz sudjeluje sa 63 posto. Pšenica je s 24,9 posto druga po postotku no ove godine je smanjena za 0,8 posto u odnosu na prethodnu. Sa 139.000 hektara požnjeveno je 815.000 tona. Dakle površine su smanjene za 18,5 posto. Najveće povećanje bilježi soja koja je više čak 19,7 posto. Veća je i proizvodnja suncokreta za 14,6 posto, to je odraz povećanja površina pod tom uljaricom od 1,5 posto i prinosa od 15,4 posto. Prinos uljane repice je 53.000 tona. Ova kultura zauzima skoro 18.000 hektara površina što je povećanje površina za 18,1 posto i prinosa za 7,1 posto. Duhan je posađen na 2.840 hektara što je rezultiralo urodom od 6.182 tone duhana što je u odnosu na prethodnu godinu veća proizvodnja za čak 48,8 posto. Što se šećerne repe tiče trenutačno imamo pad, s 9000 hektara proizvedeno je 471.000 tona šećerne repe. Ove godine će se repa saditi na svega 7.000 hektara što će značiti i znatno smanjenje prinosa ove kulture. Povrće karakterizira povećanje od 12,5 posto, voće za 7,6 posto. Pod vinogradima imamo 19.938 hektara, a proizvodnja grožđa povećana je za 3,5 posto. Proizvodnja vina smanjena je za 1,5 posto, a uzrok tome je loša vinarska godina – potkrijepio je statističkim podacima povećanje poljoprivredne proizvodnje u RH Tugomir Majdak.

Na sastanku je nazočio i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i gospodarstvo VPŽ Bojan Mijok koji je članovima Strukovne grupe ukratko predstavio iskorake koje Virovitičko-podravska županije radi po pitanju poljoprivrede.

– Posebno bih naglasio naše sustave navodnjavanja gdje aktivno ulažemo velika sredstva da bi imali sigurnu poljoprivrednu proizvodnju, a ove smo godine zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede prijavili dva nova sustava navodnjavanja za koja smo potpisali ugovor u ukupnoj vrijednosti 19 milijuna eura. Radovi će krenuti u proljeće iduće godine, a radi se o sustavima Lukač 1. faza i Đolta 2. faza. No tu ne stajemo nego idemo u projektiranje novih sustava, a dobit ćemo lokacijsku dozvolu za Čađavicu 1. faza 750 hektara. Na godinu planiramo imati građevinsku dozvolu, a također i za 2. fazu Lukača, kao i širenje navodnjavanja u općinama Crnac, Zdenci i PP Orahovica. Za sada imamo 2.760 hektara pod sustavima navodnjavanja, a plan je doći do nekih 10.000 hektara. Osim toga radimo i programe potpora u poljoprivredi, subvencioniranje kamata na proljetnu i jesensku sjetvu, a u svrhu toga imamo suradnju s pet banaka i sufinanciramo kamatu od četiri posto, tako da ćemo ove godine dati samo za kamate oko 100.000 eura. Program potpora u poljoprivredi provodimo u 14 mjera usmjerenih uglavnom manjim poljoprivrednim proizvođačima kojima su te mjere garancija da će im dio troškova proizvodnje podmiriti VPŽ, a kad sve to zbrojimo, našim poljoprivrednim proizvođačima dajemo oko 500.000 eura poljoprivredne potpore – istaknuo je ovaj važan podatak Bojan Mijok.

Osim toga na sastanku je većinom glasova izabran i novi predsjednik Strukovne grupe poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije ŽK Virovitica – Franjo Guščić koji je novi direktor tvrtke Agroland i koji će dužnost predsjednika Strukovne grupe obnašati dvije godine, odnosno do kraja mandata bivšeg predsjednika Nikole Gomerčića, a koji više nije direktor tvrtke Agroland koja je partner HGK, već je otvorio vlastitu tvrtku.

Na kraju sjednice je predsjednik HGK ŽK Virovitica Zlatko Pleša zahvalio svim sudionicima sastanka te dao naputak članovima Strukovne grupe da sve svoje primjedbe i sugestije upute prvo u HGK ŽK Virovitica te da zajedno djeluju prema višim institucijama.

(icv.hr, bs)