Kada je u kolovozu 2023. godine osnovana Bibliobusna služba Virovitičko-podravske županije, predviđao se obilazak 38 stajališta na području 13 općina i 25 naselja diljem županije. Danas, godinu i pol od početka rada, ova pokretna knjižnica broji točno 50 stajališta – od kojih su to okruglo, pedeseto stajalište posjetili jutros, 11. travnja, u Novoj Bukovici ispred novosagrađenog Dječjeg vrtića „Maslačak“.

LJUBAV PREMA KNJIZI OD MALIH NOGU

Da je povećanje broja stajališta pokazatelj velike potrebe i važnosti Bibliobusne službe u zajednici, istaknula je voditeljica Bibliobusne službe Virovitičko-podravske županije Elena Marošević.

– Pokušavamo slušati potrebe i prijedloge mještana u naseljima diljem županije i prilagođavati se njima, nemamo točno određenu metodu odabira novih, dodatnih stajališta. Isto tako, kontaktiramo ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova kako bismo provjerili postoji li interes za našim dolaskom, osobito ako je riječ o novootvorenim vrtićima poput ovog današnjeg. Iznimno je važno da djeca od najranije dobi imaju pristup knjigama kako bi razvijala čitateljske navike. Nadamo se da će im naš dolazak u njihovo mjesto upravo to i približiti – objašnjava nam voditeljica Elena Marošević.

Odaziv na novom stajalištu u Novoj Bukovici ispunio je njihova očekivanja, kaže. Trenutno je, ususret nadolazećem blagdanu, velika potražnja za uskrsnim slikovnicama, a tu su i uvijek aktualni stripovi te priče o nogometašima. Kapacitet ovog nesvakidašnjeg Bibliokombija broji oko tisuću naslova za sve generacije, a postojeća građa se kontinuirano zamjenjuje novom. Vozilo se na svakom stajalištu zadržava 30 minuta do sat vremena. Mještani su unaprijed obaviješteni o dolasku Bibliokombija u njihovu općinu prema ustaljenom rasporedu, a parkirno mjesto najčešće je ispred mjesne škole ili vrtića.

PRELAZE NA STOTINE KILOMETARA

Kako bi ispunili želje i potrebe svih generacija svojih korisnika, “od 7 do 77 godina”, ova putujuća knjižnica dnevno prijeđe stotinjak kilometara, ovisno o dijelu županije u koji su se zaputili.

– Trenutno smo na 28 tisuća kilometara, a mjesečno pređemo oko 1 500. Dnevna kilometraža varira, od 40 do 160 kilometara. Obilazimo županiju od istoka do zapada, od Nove Jošave do Kladara – govori vozač bibliokombija Ivan Salajić.

Uz posudbu knjiga, Bibliobusna služba provodi i različite radionice za djecu osnovnoškolske dobi te pričaonice za vrtičarce, sve s ciljem stvaranja čitateljskog identiteta i ljubavi prema knjizi. Planova za budućnost je puno, otkriva nam voditeljica, počevši od povećanja fonda knjižnične građe, održavanja novih radionica i pričaonica šireg spektra, pa sve do ukupnog povećanja – broja korisnika i stajališta te društvene i digitalne vidljivosti.

Podsjetimo, članstvo za ovu pokretnu knjižnicu je besplatno i vrijedi godinu dana. Jedina obaveza svih zainteresiranih ljubitelja pisane riječi jest da za dva tjedna uredno vrate posuđene knjige, s mogućnošću produženja posudbe na još dva tjedna. Nakon isteka roka, korisnici su dužni vratiti knjigu i po želji posuditi nove dvije.

(icv.hr, dj, foto: D. Jagarinec, R. Kulej, Bibliobusna služba VPŽ)