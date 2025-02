U povodu obilježavanja 20 godina od uvođenja jedinstvenog europskog broja za hitne službe – 112 u Republici Hrvatskoj, Ravnateljstvo civilne zaštite – Služba civilne zaštite Virovitica, odnosno Županijski centar 112 Virovitica danas (utorak) je posjetio virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik i načelnik Stožera civilne zaštite VPŽ Marijo Klement, a dočekali su ga voditelj Centra Zdenko Čapo i voditelj Službe civilne zaštite Virovitica Željko Vukoja.

U 2024. godini Županijski centar 112 Virovitica zaprimio je 15.706 poziva, što je znatno manje u odnosu na 2023. godinu kada ih je bilo 18.743, a razlog tome, kaže voditelj Centra, je svijest građana koja se uvelike promijenila.

– Prošle godine Županijski centar zaprimio je nešto više od 15 tisuća poziva, od toga je 10 tisuća namjenskih poziva, to su oni pozivi koji zahtijevaju angažmane žurnih službi ili nekih drugih aktivnosti. To su najčešće vatrogasni, medicinski, složeni i sigurnosni događaj kojima je potrebna medicinska pomoć ili spašavanje života ili imovina. Broj poziva svake godine je u blagom padu što je rezultat edukacije stanovništva i nacionalne kampanje, pa je manje nenamjenskih poziva. To je i rezultiralo minimalnim brojem zlonamjernih poziva kojih je 0,04 posto – rekao je Vukoja te istaknuo kako je Županijski centar dostupan građanima kroz cijelu godinu.

– Županijski centar 112 ima propisane svoje standardne operativne protokolne, odnosno akcijske planove. U slučaju potrebe građani kad nazovu broj 112 automatski se pokreće postupak. Ovisno o karakteru dojave, aktiviraju se sve službe koje su potrebne. Mi smo dostupni našim građanima 365 dana u godinu, 24 sata dnevno. Kolege su uvijek tu i spremni su zaprimiti poziv. Ovaj posao je zahtjevan i u svakom slučaju treba zadržati sabranost u takvim situacijama jer kada ljudi zovu 112 znači da su pod adrenalinom i njima je potrebna pomoć. Najvažnije je prenijeti osnovne informacije, što se dogodilo, gdje se dogodilo i kakva je pomoć potrebna – dodaje.

Podršku i zahvalu djelatnicima na odgovornom obavljanju posla iskazao je župan Igor Andrović.

– Svim djelatnicima Centra 112 čestitam njihov dan te im zahvaljujem što predanim radom čine da se svi žitelji naše županije osjećaju sigurnije. Godišnje bude puno poziva na koje moraju reagirati, ali uz to i pravovremeno javljati svim drugim službama kako bi one izašle na teren. Kroz vlastito iskustvo mogu reći da svi djelatnici zaista rade svoj posao, reagiraju žurno te spašavaju ljudske živote, gotovo svakodnevno. Kao Županija imamo odličnu suradnju s Centrom te vjerujem da će tako ostati i u budućnosti – rekao je župan Andrović.

Putem broja 112 zaprimaju se sve vrste hitnih poziva, a u skladu s utvrđenim procedurama (standardnim operativnim postupcima, komunikacijskim protokolima, uputama i drugim operativnim dokumentima) pozivi se prosljeđuju u teritorijalno i strukovno nadležne prijavno – dojavne jedinice hitnih, spasilačkih i drugih službi ili im se na temelju dojave informacije prenose.

(icv.hr, ib, vpz.hr)