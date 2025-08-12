Prvih turističkih sedam mjeseci 2025., u Hotelu Janković u Suhopolju su impresivni. Od 1. siječnja u Centru za posjetitelje Dvorac Janković Suhopolje, zabilježeno je 4.110 noćenja i 2.674 dolazaka turista. U odnosu na isto razdoblje 2024., u 2025. je bilo 17 posto više noćenje i 16 posto više dolazaka, od čega je gotovo 40 posto stranaca. Trenutačno, svibanj 2025. je bio mjesec s najviše noćenja i dolazaka. U “dvorcu u kojem možete spavati” u svibnju je bilo 869 noćenje uz 615 dolazaka…

Centar za posjetitelje Dvorac Janković Suhopolje, od urušavanja je spasila Virovitičko-podravska županija. Temeljito je obnovljen sredstvima Europske unije i Virovitičko-podravske županije, a ove godine, dobio je dodatni sadržaj, bazen, wellness, vinski podrum i predstavlja jedno od najvažnijih turističkih odredišta Virovitičko-podravske županije…

