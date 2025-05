Danas, 14. svibnja, na šetnici ispred Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici održana je hvalevrijedna javnozdravstvena akcija u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije povodom 30 godina postojanja.

Služba za epidemiologiju provela je akciju podjele edukativnih materijala o rizicima prijenosa spolno prenosivih bolesti među mladima, uz informativne razgovore s prolaznicima i učenicima gimnazije. Cilj aktivnosti bio je povećati svijest mladih o važnosti zaštite i odgovornog spolnog ponašanja, a svim zainteresiranima podijeljeni su i prezervativi uz stručne savjete o njihovoj pravilnoj uporabi.

-Pa povodom 30. godina osnutka Zavoda za javno zdravstvo “Sveti rok”, Služba za javno zdravstvo u suradnju sa Službom za epidemiologiju. provela je jednu akciju gdje smo ispred gimnazije dijelili letke i educirali djecu o raku dojke, vrata maternice koji je povezan s infekcijom HPV virusa, a u sklopu toga dijelili smo i prezervative. Važno nam je da djeca shvate što zapravo štiti od spolno prenosive bolesti jer su ankete na nacionalnoj razini pokazale da djeca ne znaju kako se spolno prenosive bolesti prenose. Recimo 20 posto njih je reklo da spirala štiti od spolno prenosive bolesti što je žalost za čuti jer to su djeca već u osmom razredu osnovne škole koji već tada ulaze u spolne odnose, a to su isto pokazale ankete. Zato, kako se kaže, bolje spriječiti nego liječiti, treba znati kako se zaštititi i treba znati opasnosti te kako postupiti u određenoj situaciji ako dođe do bolesti – rekao je Miodrag Beneš, specijalist javnozdravstvene medicine pri Zavodu za javno zdravstvo “Sveti Rok” VPŽ.

U isto vrijeme, Služba za javno zdravstvo organizirala je edukaciju o samopregledu dojki na posebno pripremljenom modelu. Stručni djelatnici demonstrirali su tehniku samopregleda te odgovarali na pitanja o važnosti ranog otkrivanja raka dojke. Osim toga, predstavljeni su Nacionalni preventivni programi ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice, uz podjelu informativnih brošura i letaka.

Ovakve inicijative predstavljaju važan korak prema zdravijoj i osvještenijoj zajednici, a njihova prisutnost u školskom okruženju dodatno naglašava potrebu za edukacijom već od rane dobi.

