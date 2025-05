U Hrvatskoj se između 19. i 25. svibnja 2025. godine obilježava Europski tjedan mentalnog zdravlja. Poznato je da polovina od ukupnog broja mentalnih poremećaja svoj začetak ima prije nastupanja punoljetnosti, a to samo pokazuje koliko je važna rana identifikacija i pravovremena intervencija s djecom i mladima koji su u riziku za mentalno zdravlje. No, od svega je ipak najvažnija prevencija jer se njome nastoji spriječiti da rizični činitelji dovedu do nepovoljnih ishoda za mentalno zdravlje, a istovremeno se nastoje osnažiti zaštitni činitelji za mentalno zdravlje.

Stručnjaci za mentalno zdravlje u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije stoga već dulji niz godina nastoje preventivno djelovati u smjeru redukcije rizika za mentalno zdravlje mladih, a jedan od primjera za to je i vodič „Kako prevladati ispitnu tjeskobu“ kojega su autori psiholozi Siniša Brlas i Ivana Martinušić (sada Ivana Kostelac).

Anksioznost kao kompleksno tjeskobno emocionalno stanje uzrokovano poznatim ili nepoznatim uzrocima za učenike i studente može imati nepovoljne učinke; kako za obrazovno postignuće, tako i za mentalno zdravlje općenito. Istraživanje iz 2024. godine (izvor je Hrvatski zavod za javno zdravstvo) pokazuje kako 8,2% mladih navodi da je u posljednjih tjedan dana bilo umjereno anksiozno, a njih gotovo 2% čak vrlo anksiozno (pri čemu su djevojke više anksiozne nego dječaci).

Vodič „Kako prevladati ispitnu tjeskobu“ upravo je i nastao kao pomoć učenicima i studentima u ublažavanju tjeskobe koja se gotovo redovito pojavljuje prije i tijekom polaganja ispita. Ispitna tjeskoba može biti ozbiljna prepreka na putu ostvarenja obrazovnih ciljeva i stoga je potencijalna opasnost za mentalno zdravlje učenika i studenata. Učenicima i studentima nije poželjno da su izloženi visokoj razini ispitne tjeskobe jer ona nije dobra prognoza za njihov uspjeh u ispitnim situacijama, ona ih u tome uspjehu ometa (stoga ju i nazivamo ometajućom).

Međutim, u ispitnoj situaciji nije niti poželjno ako ispitna tjeskoba u potpunosti izostane jer je određena razina tjeskobe korisna za regrutiranje koncentracije, pažnje i motivacije za rješavanje ispitnih zadataka (stoga takvu tjeskobu nazivamo potičućom ili facilitirajućom). Stoga su autori osmislili ovaj vodič kako bi pomogli učenicima i studentima osvijestiti važnost razvijanja tolerancije na stres i frustraciju u pripremanju za polaganje ispita i poučili ih navikama i vještinama koje im u tome mogu pomoći. Koncipiran je tako da nakon uvodnog pojašnjenja temeljnih pojmova učenike i studente u koracima vodi ka ublažavanju tjeskobe za vrijeme učenja, pred ispit te za vrijeme ispita. Radi se o nizu praktičnih i međusobno logički povezanih savjeta kojima je cilj očuvanje mentalnog zdravlja učenika i studenata u stresnim i frustrirajućim ispitnim situacijama.

Valja naglasiti kako se radi o inovativnom i jedinstvenom vodiču u našoj zemlji, a u elektroničkom je obliku svima besplatno dostupan na web stranici Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

(zzjzvpz.hr)