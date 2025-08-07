U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 30. obljetnice VRO “Oluja” Udruga maratonaca Virovitičko-podravske županije “Glasnici istine” pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja organizirala je 11. memorijalni maraton Čavoglave – Knin.

Uz članove Udruge Marija Kovača, Željka Lukačevića, Stanka Behina, Marija Anđelića, Jurja Behina te predsjednika Pavu Tutenova na memorijalnom maratonu sudjelovali su njihovi prijatelji Marin i Pjer Šušnjar iz Splita, Željko Birkić iz Biograda na Moru, Bože Jolić iz Tomislavgrada, Željko Števanja iz mjesta Vrčevo-Glavica kod Biograda na Moru, Slavko Janjić iz Ladimirevaca, Damir Markota iz Valpova, Davor Ilić iz Odžaka, Virovitičani Matko Kolesarić, Ida Foret, Marija i Danijel Đapić.

Na samom startu u Čavoglavama, ispred crkve Hrvatskih mučenika, “Glasnike istine” i prijatelje na put prema Kninu ispratili su članovi biciklističke ekipe Virovitičko-podravske županije “VBR” Željko Straka i Mato Bubaš, predsjednik ZUiČ HVIDRA Virovitičko-podravske županije i vođa biciklističke ekipe VPŽ “VBR”, koji su od 2. do 4. kolovoza izvezli biciklistički maraton “Oluja od Voćina do Knina”, a u čijim redovima su bila i dvojica “Glasnika istine” Pavo Tutenov i Mario Kovač.

Na ciljnom odredištu u Kninu, na gradskom trgu ispred spomen-obilježja, sudionike ovog memorijalnog maratona, uz članove biciklističke ekipe “VBR” pozdravili su mnogobrojni hrvatski branitelji i gosti na obilježavanju 30. obljetnice VRO “Oluja”, među kojima i poveći broj Slatinčana i Virovitičana, članova braniteljskih udruga s područja Virovitičko-podravske županije koji su u Knin pristigli organiziranim prijevozom.

– Ovim putem želimo uputiti zahvalnost Ministarstvu hrvatskih branitelja, Športskoj zajednici Virovitičko-podravske županije, Općini Kijevo i načelniku Martinu Ercegovcu, Virovitičaninu Nikoli Slaviću, Draženu Perkoviću i Nacionalnom sindikata MUP-a, članovima biciklističke ekipe “VBR”, te svima koji su nam na bilo koji način iskazali podršku i pomogli u organizaciji – istaknuo je Pavo Tutenov.

(icv.hr, adf, “Glasnici istine”)