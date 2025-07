Iako osnovana 2015. godine, Udruga maratonaca Virovitičko-podravske županije “Glasnici istine” poznata je diljem Hrvatske. Redoviti su sudionici mnogobrojnih maratona kojima se nastoje sačuvati temeljne vrijednosti Domovinskog rata i ostvarene slobode neovisne nam domovine Hrvatske. Ove godine navršavaju deset godina postojanja i aktivnog rada pa je ova godina i započela brojnim aktivnostima, a i nastavit će se tako u svečarskom tonu. Bila je to prigoda da posjetimo osnivača i predsjednika te vrijedne braniteljske sportsko-rekreativne, ali nadasve i humanitarne udruge, Pavu Tutenova iz Slatine.

Pavo nas je srdačno dočekao u njihovoj novoj prostoriji u sklopu Glazbene škole u Slatini i vratio nas u same početke ispričavši što je prethodilo osnivanju udruge, koji su bili prvi članovi i ostale detalje koji su prethodili osnutku.

-Udruzi Glasnici istine prethodila je udruga Glasnici istine – Hrvatski maratonci koja je osnovana 2013. godine, a osnovali su je maratonci Damir Černić i Ivan Nikolić iz Osijeka, Zlatko Milošević iz Nove Bukovice, Ivan Benković i Miroslav Milovuković iz Orahovice te moja malenkost koji sam bio i predsjednik te udruge. Vrlo brzo nakon osnutka i rada uvidjeli smo da je tehnički nemoguće djelovati jer u udruzi je bilo ljudi iz cijele Hrvatske. U dogovoru s ostalim maratoncima osnovali smo stoga 2015. godine Udrugu maratonaca Virovitičko-podravske županije “Glasnici istine”. Uz mene, tu su bili i Mario Kovač, Darko Dolovski, Goran Draksler, Zlatko Milošević – sve poznati i afirmirani maratonci iz naše županije, a kroz deset godina rada i na tisuće pretrčanih kilometara svoj znoj je prolilo oko 25 maratonaca i maratonki – rekao nam je Pavo.

Naveo nam je pritom Tutenov i ono glavno, a to je razlog osnivanja ove hvalevrijedne udruge.

-Našu udrugu, koja danas broji 15 članova iz naše županije i jednog počasnog člana, a on je Duško Štrbac iz Zagreba, povezuje ista težnja, a to je čuvanje temeljnih vrijednosti i istine o Domovinskom ratu, kao i sjećanje na sve one branitelje koji su položili život na oltar Domovine u tim danima ponosa i slave. Osim toga, imamo i humanu notu, a to je stalna briga o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, ali i drugim građanima Hrvatske, posebno djeci i našim starijim građanima. Na zadnjem mjestu, ali ne na zanemarivom, je psihofizičko zdravlje, a i sami znamo da je maraton, koliko tko može pretrčati, odličan za zdravlje, naravno onih ljudi koji prethodno obave potrebni liječnički pregled i nikako se ne forsiraju ako to ne mogu izdržati – objasnio nam je Pavo, a svi mi koji ih znamo od početaka, možemo potvrditi da su u svom trčanju odrađivali kraće maratone od desetak kilometara, ali i ultramaratone koji su dugi i do 200 kilometara.

Odmah nakon osnivanja, počeli su vrlo aktivno djelovati, točnije, nakon osnutka u lipnju, već u kolovozu su istrčali maraton Čavoglave – Knin povodom Dana pobjede.

-Ove godine to ćemo odraditi jedanaesti put za redom i moram napomenuti da smo jedini maratonci koji to čine. Potom i Memorijalni maraton “Baranja”, od Osijeka do Batine, u sjećanje na progonstvo Baranjaca u samim počecima Domovinskog rata. Odmah potom organizirali smo maraton Virovitica – Vukovar povodom stradanja našeg Grada heroja. Poznati smo i po tome što spajamo i Virovitičko-podravsku županiju, trčanjem od Kladara na zapadu do Stare Jošave na istoku. Ima tu još puno manjih i većih maratona diljem županije i Lijepe naše u kojima nam se pridruže i drugi maratonci, rekreativci pa i predstvnici lokalne samouprave i drugi građani. Ovim putem želim se zahvaliti svima, posebice onima koji nas podržavaju, a prvenstveno se to odnosi na Virovitičko-podravsku županiju i župana Igora Androvića, koji nam pomaže i financijski, ali i trčanjem, gradonačelnike, načelnike, predsjednike mjesnih odbora, ali i braniteljske udruge s našeg područja na čelu s predsjednikom Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije i predsjednikom Zajednice udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije, Matom Bubašem, koji je uvijek s nama što god da radimo, a također zahvaljujemo i zamjeniku načelnika Policijske uprave virovitičko-podravske i predsjedniku HVIDRA-e Slatina, nekadašnjem zamjeniku ministra hrvatskih branitelja i predsjedniku Zajednice udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije Nenadu Križiću s kojim nas veže izrazito dobra suradnja. Iako dio sredstava dobivamo i preko natječaja ministarstava, bez pomoći naše lokalne samouprave ne bi mogli opstati kao takvi. Za uzvrat promoviramo našu županiju, naše gradove, općine i naselja te naše braniteljske udruge gdje god se pojavimo. Naravno, tu je i naša logistika u kojoj je i moja supruga. Nitko ne smije biti ni žedan ni gladan, a može mu se na licu mjesta i odmah pomoći kod lakših ozljeda koje su doduše i na sreću vrlo rijetke – naglasio je Pavo Tutenov.

Tutenov se sa svojim maratoncima pridružuje i radu drugih braniteljskih udruga posebice kada se govori o humanitarnim akcijama dragovoljaca prema drugim žiteljima diljem VPŽ.

-Humanitarna djelatnost jedan je od najvažnijih segmenata rada svih braniteljskih udruga, ali i većine drugih udruga. Svi mi pomažemo koliko možemo, ne samo u Udruzi Glasnika, već i u drugim braniteljskim udrugama čiji smo članovi. Važno je napomenuti da našu udrugu uglavnom čine hrvatski branitelji i obitelji hrvatskih branitelja no dobrodošao je svaki onaj koji voli Hrvatsku i želi sačuvati temeljne vrijednosti Domovinskg rata i sjećanje na hrvatske branitelje. Ima tu još dosta stvari za reći i dosta imena spomenuti, ali vjerujte mi, o tome bi se mogla napisati knjiga – zaključio je govoreći o njihovih prvih deset godina rada, predsjednik Udruge Glasnici istine Pavo Tutenov.

(icv.hr, bs)