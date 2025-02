Zavod za javno zdravstvo “Sveto Rok” Virovitičko-podravske županije u prošlom je tjednu evidentirao 11 oboljelih od sezonske gripe, uglavnom populacije predškolske i školske dobi kojih je oko 65 posto od ukupnog broja oboljelih.

U prošlom je tjednu hospitalizirano osam osoba s gripom, četiri osobe su preminule, a radi se o starijim osobama s komorbiditetima.

-Nalazimo se u devetom tjednu od kada smo evidentirali prvi slučaj oboljelih od sezonske gripe, a od početka su obolijevala uglavnom djeca predškolske i školske dobi koji zajedno sa svojim vršnjacima borave u vrtićima i školama i nisu cijepljeni protiv gripe. S druge strane, manji je broj starijih osoba oboljelih od gripe, a razlog tome je što se većina njih cijepila ili stekla imunitet – rekla nam je dr. Darija Petrovčić, voditeljica Službe za epidemiologiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok”

Gripa najčešće nastupa naglo, pojavom općih simptoma, povišenom tjelesnom temperaturom, zimicom i tresavicom, bolovima u mišićima i zglobovima te malaksalošću i glavoboljom. Doktorica Petrovčić napomenula je da cjepiva još ima i da se svi zainteresirani mogu cijepiti.

-Tko god se želi cijepiti može to učiniti kod svog liječnika ili kod nas u Zavodu, ali s obzirom na to da se sezona gripe bliži kraju, smisao cijepljenja je sve manji. Preporuka je svima da se u buduće cijepe na vrijeme pa će i brojka oboljelih, a do sad ih je evidentirano 480, biti manja – zaključila je Darija Petrovčić.

