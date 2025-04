Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica, za petak, 11. travnja, najavila je radove tijekom kojih će dio korisnika biti bez struje.

Planirani radovi na elektroenergetskoj mreži odvijat će se u Virovitici od 9 do 11 sati u ulici Ivana Gundulića od k.br. 9 do 23 i 23/A te k.br. 25 do 53.

Također, radovi će se odvijati od 9 do 10 sati i na području općine Špišić Bukovica:

Bušetina, Okrugljača i Grabina – cijela naselja

Špišić Bukovica, u ulici Stjepana Radića od k.br. 8 do 36 i k.br. 5 do 65

(icv.hr, hep.hr)