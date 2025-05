Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica, za utorak, 6. svibnja, najavila je radove tijekom kojih će dio korisnika biti bez struje.

Planirani radovi na elektroenergetskoj mreži odvijat će se na području grada Virovitice:

Od 8 do 14 sati – Slavonska ulica od k.br. 40 do 62, 66 do 78, 88, 53, 57 do 61, 65 do 73, 79 do 85, 89, 95, 103, 107 (Isključenje u dva navrata po 15 minuta)

Od 11 do 12 sati – Trg fra Bonifacija Gerbera, Ulica Andrije Hebranga od k.br. 2 do 34, 1 do 33, Ulica Antuna Mihanovića od k.br. 42 do 56, 35 do 71, Ulica Ferde Rusana od k. br. 18 do 56, 3 do 45, Ulica Đurđe Basaričeka od k.br. 2 do 44, 1 do 43.

Od 13 do 14 sati – Trg bana Josipa Jelačića od k.br. 16 do 24, 17 do 19, Trg Ljudevita Patačića 1, Ulica Augusta Šenoe k.br 2, 1 do 21, Ulica Ivana Gorana Kovačića od k.br. 4 do 18, 3 do 29, Ulica Pavla Radića od k.br. 2 do 60, 5 do 55, Ulica Tomaša Masaryka od k.br. 2 do 38, 1 do 7.

Općina Špišić Bukovica, naselje Bušetina:

Od 9 do 11 sati – Ulica Matije Gupca od k.br. 38 do 54, 58 do 62, 66 do 74, 78 do 80, 80/A, 88 do 94, 100 do 102, 106 do 108, 112, 112/A, 116, 120, 73 do 77, 81 do 85, 89 do 91, 95 do 97, 101 do 109, 115 do 117, 123 do 127, 131 do 137, 141 do 143, 147, 147/A, 147/B,149,153, 153/A, 153/B, 153/C, 153/D, 153/E, 153/F.

– Nakon završetka radova, električna energija bit će ponovno uključena. Molimo kupce za razumijevanje – poručuju iz HEP-a.

(icv.hr)