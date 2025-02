Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica, najavila je za sutra, 24. veljače, radove na području grada Virovitice te naseljima Podgorje, Golo Brdo i Cabuna.

U Virovitici će bez struje ostati stanovnici Ulice Hrvatskih žrtava, od k.br. 24 do k.br 28 od 9 do 11 sati.

Struje neće biti u Podgorju te u Golom Brdu gdje će bez struje ostati stanovnici Ulice Steve Rajnovića od k.br. 42 do k.br. 58 od 12 do 14 sati.

Bez struje će ostati i stanovnici Ulice Eržabet u Cabuni, od k.br. 20 do k.br 68 i od k.br. 15. do k.br. 69, Mandinca, k.br. 6 te od k.br. 17 do k.br 33, te Josipa bana Jelačića od k.br. 12 do k.br. 14, gdje također struje neće biti od 12 do 14 sati.

Iz HEP-a mole potrošače za razumijevanje, a u slučaju više sile radovi se odgađaju.

(icv.hr, HEP)