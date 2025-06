U petak, 6. lipnja, Gradski muzej Virovitica postao je stanica jednog posebnog putovanja kroz vrijeme. U sklopu Dana češke kulture, otvorena je izložba “Povijest kaštelanskog turizma – dr. Henrik Šoulavy”.

Kroz fotografije, dokumente i priče, ova izložba Muzeja grada Kaštela u suradnji s Gradskim muzejom Virovitica i Češkom besedom Virovitičko-podravske županije, donosi pogled na to kako su obala Kaštelanskog zaljeva, blaga klima i naselja s početka 16. stoljeća stoljećima mamili putopisce, doseljenike i prve turiste. Od romantičnih razglednica do početaka lječilišnog turizma, sve to i još mnogo više, predstavljeno je u ovoj zanimljivoj izložbi koja povezuje turizam i kulturnu baštinu.

Sve nazočne na početku pozdravila je ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, Mihaela Kulej, a više o samoj izložbi, o suncu i moru te počecima turizma u Kaštelima i kako je isti razvijao dr. Henrik Šoulavy, rekla je muzejska savjetnica Muzeja grada Kaštela, Sanja Acalija.

-Česi su potkraj 19. i početkom 20. stoljeća osnovali nekoliko ljetovališta na Jadranu i od tada su bili vjerni gosti u Hrvatskoj. Početak kaštelanskog organiziranog turizma seže u 1909. godinu kad je u Kaštel Lukšiću češki liječnik Henrik Šoulavy otvorio prvi pansion za strance. Obitelj Šoulavy, u Kaštelima se nastanila 1908. godine i ostala do kraja njihovih života. Henrik Šoulavy je osim medicinskih usluga, mora i sunca, svojim gostima nudio različite sadržaje poput plivanja, veslanja, gimnastike, izleta u prirodu, i obilazaka kulturno-povijesnih spomenika. Ispred svog pansiona uredio je plažu sa kabinama za presvlačenje i platoima za sunčanje. Gostima je nudio i dalmatinske specijalitete i domaće vino. Gosti su nakon boravka u Kaštelima na razne načine promicali Kaštela u čitavoj Europi, isticali su prednosti boravka nakon čega se otvara čitav niz pansiona i odmarališta – rekla je Acalija.

Otvorenju izložbe nazočila je i zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek – Golinac, zahvalivši tom prigodom Česima u Virovitici na svemu što rade i zaželjevši im uspjeh u daljnjem radu i organizaciji raznih kulturno-zabavnih manifestacija, a obratila se potom i predsjednica Češke besede Virovitičko-podravske županije, Jasna Per Kožnjak.

-Neizmjerno sam sretna što se ostvarila ova izložba jer je ista posjetila i Prag, tako da smo zaista ponosni što smo dobili priliku razgledati je ovdje u Virovitici. Dr. Henrik Šoulavy pokretač je turizma u Kaštelima, a ovom izložbom željeli smo ujedno saznati i više o tome koliko su Česi bili prisutni općenito na području gdje mi danas živimo. Mi smo potomci, Česi, koji isto tako živimo, radimo i rođeni smo u Hrvatskoj, Virovitici, ali njegujemo češki jezik, kulturu i običaje na području Virovitičko-podravske županije. Upravo ovom dvodnevnom manifestacijom “Dani češke kulture” želimo prikazati svu širinu i bogatstvo svega onoga što češki narod može, zna i želi. Nije nas puno na području županije, ali smo vrlo motivirani i trudimo se prenijeti sve ono što su nama prenijeli naše bake i djedovi, naši roditelji – rekla je Per Kožnjak.

Okupljenima se obratio i Vladimir Bilek, saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu.

-Ovu izložbu imao sam priliku vidjeti u Pragu, u malo drugačijem konceptu, s obzirom da je ista održana na češkom jeziku stoga čestitam Turističkoj zajednici i Muzeju grada Kaštela na trudu i sjajnoj promociji hrvatskog turizma i kulture van granica Lijepe naše, što ujedno dokazuje i odličnu suradnju Češke i Hrvatske – istaknuo je, između ostalog, Bilek te pozvao sve zainteresirane da uživaju u izložbi, glazbi i nastavku programa Dana češke kulture u Virovitici.

Izložbu su, svojim nastupima, uveličali Zbor Češke besede Virovitičko-podravske županije i solisti. a program Dana češke kulture nastavlja se danas, 7. lipnja te ga možete vidjeti u nastavku…

