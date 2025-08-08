Objavljen je javni poziv za prikupljanje uzoraka meda za 20. Županijsko i 17. Međunarodno ocjenjivanje meda koje organiziraju Virovitičko-podravska županija, Tehnološko-inovacijski centar Virovitica, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Virovitica, a u suradnji sa Savezom pčelara Virovitičko-podravske županije i pčelarskim udrugama s područja Virovitičko-podravske županije. Prošle godine “Zlatnu žlicu” za najbolje ocijenjeni med osvojio je Dražen Jakupec.

Na natjecanje se mogu prijaviti svi zainteresirani pčelari/pčelarke, pčelarske organizacije popunjavanjem obveznog obrasca Prijavnica te dostavljanjem uzorka meda. Obrazac prijavnice moguće je preuzeti na porti u zgradi Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica i u prostoru Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica, Matije Gupca 78 u Virovitici, a dostupan je i na stranicama: www.vpz.hr i www.ticvt.hr te OVDJE

Za pčelare s područja Virovitičko-podravske županije analiza za prva dva uzorka je besplatna, a za svaki sljedeći uzorak se analiza naplaćuje. Odluka o odabiru najboljeg meda u 2025. godini i rezultati ocjenjivanja bit će javno objavljeni. Za sva pitanja i nejasnoće možete se obratiti na mob: 098/631-118 (kontakt osoba: Nela Drača).

Više o uvjetima prijave potražite OVDJE.

(icv.hr, vpz.hr)