Virovitičko-podravska županija može se pohvaliti dvojicom iznimnih humanitaraca koji su svojim nesebičnim činom pomogli spasiti nebrojene živote. Slavko Nemet iz Pitomače i Slobodan Kolarević iz Podgorja najviši su darivatelji krvi u županiji, a svaki od njih krv je darovao čak 130 puta.

Njihova predanost i humanost predstavljaju primjer kako pojedinci mogu svojim djelima izravno utjecati na dobrobit zajednice. Redovitim darivanjem krvi kroz desetljeća, Slavko i Slobodan postali su simboli plemenitosti i solidarnosti u svom kraju.

-Davne 1974. godine upoznao sam jednog starijeg gospodina koji je sto puta darivao krv i tako sam se zainteresirao za takvu vrstu pomaganja ljudima. Kako sam krenuo samo je išlo samo od sebe, nisam više mogao bez toga. Tako sam do sada krv darovao 130 puta, bilo bi i više, ali sam imao operacijskih zahvata, a onda je došlo i vrijeme korone – rekao nam je Slavko koji se bliži 70. godini života. Njegova “karijera” darivanja krvi time će, na žalost, završiti.

Darivanjem “lijeka koji samo čovjek još ima u sebi” spasio je mnoge živote, a kako ističe, želju za darivanjem krvi čovjek jednostavno mora imati u sebi, riječ je o strasti i ljubavi za pomoći drugima.

-Najveći dar je kad čovjek čovjeku pomogne, to je najveći dar i sreća. Čovjek kada je zdrav treba razmišljati o darivanju krvi jer samo zdrava osoba može darovati krv, a ta krv može pomoći onom bolesnom. Svim mladima preporučujem da krenu tim putem, našim stopama, kako bismo si na ovaj, human način, pomogli. Iako malo vremena provedemo u samom činu darivanja krvi, to je vrijedno životno iskustvo. Nekome spašava život, a mi postajemo “braća po krvi” – poručio je Slavko.

Sličnog mišljenja je i Slobodan Kolarević, koji ističe da je svaka doza krvi potencijalno spašen život, a što je njega i potaklo nakon jednog nesretnog događaja.

-Još dok sam bio mlad dogodila se prometna nesreća u kojoj je stradalim osoba trebala hitno krv i nas nekolicina se skupila kako bismo pomogli i tada sam prvi puta darovao krv. Tako je krenulo moje “putovanje” darivanja krvi. Išlo je jedno za drugim, a kako si stariji, sve više shvaćaš taj humani čin. Sada, kada sam prošao 65 godina, krv dajem dva puta i nekako mi je dugo od darivanja do darivanja, ali evo koliko još mogu toliko dajem – govori nam Slobodan.

Brojne osobe, kada im je bilo nepotrebnije, primili su njegovu krv, a kako i sam kaže, susretao se i s nekim osobama koje misle kako su primile baš njegovu krv i koji su mu neizmjerno zahvalni na dobročinstvu.

-Većina osoba ima dar zdravlja, a to svoje zdravlje možemo bar malo darovati drugima. Krv može darovati zdrava osoba i to je naša prednost, da smo zdravi. Samo jedanput su me odbili kada sam imao manjak željeza. Zato darujte krv, pomozite drugome jer ćete se poslije toga jako dobro osjećati – poručio je Slobodan.

Krv može dati svaki zdrav čovjek koji ima između 18 i 65 godina, ako ima barem 55 kilograma, dobar krvni tlak te dovoljno hemoglobina u krvi, a jedna doza može spasiti čak tri života.

Obojica su članovi Kluba 100+, udruge koja okuplja humanitarce s područja Virovitice i Virovitičko-podravske županije, muškarce sa 100 i više donacija, odnosno žene koje su krv darovale 75 i više puta.

U znak zahvalnosti, obojica su višestruko nagrađivana kako od strane svoje općine, grada, ali i županije, a njihova priča može poslužiti kao inspiracija svima koji razmišljaju o darivanju krvi. Njihov primjer pokazuje da je darivanje krvi jednostavan, ali izuzetno vrijedan čin koji spašava živote.

Hrvatski Crveni križ i dalje poziva sve građane da se uključe u darivanje krvi, jer samo zajedničkim trudom možemo osigurati dovoljno krvi za sve kojima je potrebna. Slavko Nemet i Slobodan Kolarević dokaz su da jedna mala gesta može nekome značiti novi život.

