Zanimanje medicinska sestra/tehničar nije samo posao, to je zvanje koje zahtijeva plemenitost, znanje, stručnost, pristupačnost, ali ponajviše srce jer znači svakodnevan rad s ljudima, ponekad i u najtežim trenutcima njihova života. Medicinske sestre i tehničari desna su ruka liječnicima, zaduženi za terapiju, previjanje, brigu o pacijentu te su trajni pratitelji osobi na putu brige za zdravlje.

Sve to i puno više rečeno je u Kazalištu Virovitica 13. svibnja, gdje je održana svečanost u povodu Međunarodnog dana sestrinstva, a koje na području Virovitičko-podravske županije slavi oko 900 djelatnika.

Uz Opću bolnicu Virovitica, koja je bila domaćinom svečanosti, ovo zvanje prisutno je i u županijskom Domu zdravlja, Zavodu za hitnu medicinu, Zavodu za javno zdravstvo „Sv. Rok“, ali i domovima za starije i nemoćne, vrtićima i drugim ustanovama gdje medicinske sestre i tehničari predstavljaju prvu ruku pomoći osobi u zdravstvenoj potrebi.

Važan dan djelatnicima čestitali su župan Igor Andrović sa suradnicima, zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac, Dinko Blažević, ravnatelj OB Virovitica sa suradnicima, ravnatelji Lahorka Weiss (Zavod za hitnu medicinu VPŽ) i dr. Ivica Fotez (Dom zdravlja VPŽ), Kristina Blažević iz Ureda ravnatelja (Zavod za javno zdravstvo Sv. Rok), brojni suradnici i liječnici.

Lidija Knapić, zamjenica ravnatelja OB Virovitica za sestrinstvo, čestitajući svim kolegama njihov dan, kaže kako osobe koje se žele baviti ovom profesijom prvenstveno moraju imati srce, volju i želju za pomoći čovjeku te da moraju biti spremne za brojne izazove u osobnom i profesionalnom smislu.

TIMSKI RAD I LJUBAZNOST

-Govorimo o tome da osoba mora imati osjećaj za brigu za pacijenta, za njegovo stanje, brigu o svim karakteristikama koje ga odlikuju, kroz osnovne ljudske potrebe. Medicinska sestra je taj stup bez kojeg ne bi funkcioniralo zdravstvo kakvo ga poznajemo, no unatoč tome, ova struka još uvijek nije dovoljno prepoznata i priznata, iako se promjene događaju i postajemo sve vidljivije. Hvala svakoj osobi koja se odlučila na ovaj plemenit poziv u kojem će biti podrška i pacijentu i liječniku, od obične terapije do pomoći pri liječenju i u najtežim trenutcima – rekla je, između ostalog, L. Knapić.

Timski rad i kolegijalnost na radilištima, a prema pacijentu ljubaznost, toplina i razumijevanje osnove su na kojima počiva ova struka, naglasila je Danica Husnjak Šalić, glavna sestra OHBP-a u Općoj bolnici Virovitica i predsjednica HKMS-a za Virovitičko-podravsku županiju.

-To je jedan prekrasan poziv, no oni koji o njemu razmišljaju moraju znati da je riječ o radu u smjenama, da ima puno neprospavanih noći, da je to težak rad. Kad razmisle i kad nam se pridruže, svima će nam biti drago da nas je što više jer je ovo plemenito zvanje – poručila je.

U OB Virovitica danas radi više od 330 medicinskih sestara i tehničara, bez kojih bi rad u ovoj ustanovi bio nezamisliv, rekao je ravnatelj Dinko Blažević.

– Oni su osnova zdravstvenog sustava, zaduženi za brigu o pacijentu i suradnju s liječnicima, od apliciranje terapije do operacijske dvorane i drago nam je što danas imamo priliku i čast zahvaliti im na svemu što čine za pacijente i sustav– rekao je D. Blažević.

PREDANOST I KVALITETA

Župan Igor Andrović istaknuo je kako kao osnivači gotovo svih zdravstvenih ustanova na području VPŽ nastoje poboljšati uvjete rada ne samo kroz ulaganja u infrastrukturu i opremu, nego i kroz podršku liječnicima, medicinskim sestrama, tehničarima i pacijentima.

-Medicinske sestre su prve koje dolaze u kontakt s pacijentima, a njihova briga i osmijeh su od velike važnosti. Zato je važno ulagati u ljude i njihovo obrazovanje. U suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja, kao Županija smo proveli projekt u Tehničkoj školi u Virovitici, gdje se educiraju buduće medicinske sestre i tehničari. Od dvije sportske dvorane napravili smo četiri praktikuma, kako bi većinu vježbi mogli izvoditi u školi, a dio i u Općoj bolnici Virovitica. Zahvaljujem svim medicinskim sestrama i tehničarima na predanom radu, posebno u teškim trenucima, i želim im da nastave s istim humanim pristupom – rekao je župan.

Isto je poželjela i zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac, koja je istaknula kako su medicinske sestre i tehničari odabrali posebno zvanje koje ostavlja trag u životu pacijenta te im poželjela uspjeh u radu.

Današnja svečanost okupila je i bivše djelatnike, medicinske sestre i tehničare koji su danas u mirovini i koji su svoj radni vijek posvetili brizi za pacijente.

LJUBAV PREMA POZIVU I LJUDIMA

Među njima je i Ana Pavoković, prvostupnica sestrinstva s više od 40 godina radnog iskustva. Nakon 20 godina rada na Dječjem odjelu OB Virovitica, u radni vijek upisala je i 24 godine u Upravi, uključujući 22 godine kao glavna sestra bolnice. Pred odlazak u mirovinu bavila se organizacijom otpusta pacijenata. Iako je sada u mirovini, i dalje s velikom ljubavlju govori o svom pozivu.