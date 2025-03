Ministar turizma i sporta Tonči Glavina danas, 18. ožujka, u Virovitici je održao sastanak s turističkim sektorom Virovitičko-podravske županije, kao dio redovitih regionalnih koordinacija koje održava od lipnja prošle godine. Uz direktora Hrvatske turističke zajednice Kristjana Stančića i domaćine, župana virovitičko-podravskog Igora Androvića i gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina, sastanku su, između ostalih, nazočili i saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, zamjenici župana Marijo Klement i Igor Pavković, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, obnašatelj dužnosti slatinskog gradonačelnika Ilija Nikolić, načelnici Goran Doležal (Suhopolje), Alen Jurenac (Čačinci) i Željko Grgačić (Pitomača). Uvodnu prezentaciju o turizmu i turističkim projektima Virovitičko-podravske županije održala je direktorica županijske Turističke zajednice Martina Jakelić.

Ministar Tonči Glavina je naglasio kako su ovakvi sastanci važni jer omogućuju izravni dijalog s ključnim dionicima turizma, razmjenu ideja i dogovore o konkretnim koracima za daljnji razvoj turističke ponude.

– Posebno su nam bitni i zbog provedbe reforme upravljanja razvojem turizma, jer nam omogućuju snažniju koordinaciju između svih dionika u sektoru. Virovitica i Virovitičko-podravska županija imaju važnu ulogu u razvoju kontinentalnog i cjelogodišnjeg turizma i veseli nas kada vidimo sve snažniji razvoj ovog dijela Hrvatske i podizanje kvalitete ponude, čemu pridonose i nikad veća ulaganja Vlade, kako u ovu županiju, tako i općenito u razvoj kontinentalnog turizma. Ova županija u prošloj godini je zabilježila rast turističkog prometa, i to 20 posto više u noćenjima i 17 posto više u dolascima u odnosu na 2023. te vjerujemo kako će se s daljnjim jačanjem ponude i sadržaja, ovaj pozitivan trend nastaviti – rekao je ministar Glavina, istaknuvši kako je Vlada za projekte Virovitičko-podravske županije u području turizma i sporta do sada osigurala 13,6 milijuna eura.

– Od ukupno 312 milijuna eura, koliko je Vlada od 2016. godine uložila u razvoj kontinentalnog turizma, najveći dio, 272 milijuna eura, dolazi iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, što čini više od 75% ukupne alokacije NPOO-a namijenjene turizmu. Drago nam je što su u sklopu toga i dva projekta, koja se provode na području ove županije, Vrata Papuka i Razvoj aktivnog turizma Grada Slatine izgradnjom hostela sa sportsko-rekreacijskom dvoranom, koji su sufinancirani s ukupnim iznosom od 7,6 milijuna eura te sam siguran kako će oni pridonijeti novom značajnom iskoraku u kvaliteti turističke ponude ovog područja – zaključio je Glavina.

Promocija i razvoj hrvatske kontinentalne ponude, odnosno promocija manje poznatih turističkih destinacija u središtu je ovogodišnjih promotivnih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice.

– Glavna kampanja za ovu godinu naziva „Get to know me“, osim poznatih destinacija i obale, promovira i ostale dijelove naše zemlje kao što su Slavonija, Gorski kotar, Zagorje itd. Drago mi je što smo i današnjim sastankom u Virovitici skrenuli pozornost na kontinentalni turizam, a posebice kroz dodjelu sredstava projektima s područja Virovitičko-podravske županije i to kroz Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, putem kojeg smo ove godine odobrili potporu od 400 tisuća eura za tri projekta te kroz Fond za udružene turističke zajednice, putem kojeg smo odobrili potporu od 40 tisuća eura za dva projekta – izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, naglasivši kako je projektima u Virovitičko-podravskoj županiji od 2021. do danas putem navedenih fondova dodijeljeno preko 1,6 milijuna eura.

Dio današnjeg službenog posjeta obilazak je tri destinacije na području Virovitičko-podravske županije – Gradski muzej Virovitica u Dvorcu Pejačević, Centar za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju te izletište Jankovac u Parku prirode Papuk.

– Županija smo s mnoštvom prirodnih bogatstava te s poznatom kulturnom i prirodnom baštinom, a u tim smjerovima razvijamo i naš turizam. U županiji prevladava ruralni turizam, a ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, iskoristili smo sve blagodati sredstava te uložili oko 70 milijuna eura u turističku infrastrukturu. Ponajviše razvijamo prirodnu i kulturnu baštinu, već spomenute Zelena i Plemićka ruta koje su višestruko nagrađivane te prepoznate od Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice. Kroz projekte i ulaganja, bilježimo povećanje broja dolazaka i noćenja turista. Osim navedenog, započeli smo pomagati i privatni sektor, odnosno poduzetnike gdje smo protekle godine zajedno s Ministarstvom turizma i sporta, Hrvatskom turističkom zajednicom, Turističkom zajednicom Virovitičko-podravske županije i same Županije, izdvojili sredstva za poboljšanje smještajnih kapaciteta malih privatnih iznajmljivača kako bi oni svoje kapacitete što bolje stavili u funkciju s dodatnim sadržajima – rekao je je župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

Projekt 5 do 12 u sklopu kojega je obnovljen Dvorac Pejačević i park u središtu Virovitice, značajno je podigao vidljivost grada u turističkom smislu, a uspjeh tog projekta najbolje potvrđuje kontinuiran rast posjetitelja koji čak ni tijekom pandemije nije zabilježio pad, rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

– Ministra smo upoznali s našim planovima, za koje smo već osigurali sredstva kroz ITU mehanizam. Planiramo uređenje lijeve strane bivše vojarne za razvoj rekreativnog i zdravstvenog turizma. Imamo jednu od najvećih turističkih zona, preko 300 hektara, od čega je 60 hektara predviđeno za gradnju budućih toplica, što je izravno povezano s našim geotermalnim resursima. Radimo na razvoju prometne infrastrukture- gradi se brza cesta prema Zagrebu, a pripremamo i izgradnju aerodroma s pistom duljine između 1.200 i 3.000 metara, koja će služiti za logistiku. Provodimo projekt NPOO vrijedan preko 25 milijuna eura za uređenje Virovitičkih jezera, a pripremili smo i projekt razvoja turističke ponude na tom području. Na području bivše vojarne planirana je izgradnja tri bazena s grijanom vodom i hotela, a kroz ITU smo osigurali sredstva za nogometni stadion, multifunkcionalnu atletsku stazu i proširenje karting staze, čime ćemo omogućiti europska natjecanja. Ovakva ulaganja u sport nikada nisu bila veća i ovim putem zahvaljujem ministru i Vladi RH, jer upravo ovakvim projektima stvaramo preduvjete za cjelogodišnji turizam, čak i u dijelovima koji do sada nisu bili predviđeni za njegov razvoj – istaknuo je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

(icv.hr, mint.gov.hr)