U radnom posjetu Poljoprivrednom poduzeću Orahovica boravio je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sa suradnicima te župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović sa svojim suradnicima. Ministar Vlajčić i župan Andrović obišli su nekoliko lokacija PP Orahovice, prvo najveću tvornicu za preradu slatkovodne ribe u kontinentalnoj Hrvatskoj, Panona Mare u Čačincima, a zatim i ribnjake na području općine Zdenci kao i nasade lješnjaka na području iste općine.

U prostoru tvrtke Panona Mare održan je i radni sastanak ministra i župana s čelnicima Uprave PP Orahovice i Agro invest grupe s kojima je razgovarao o mnogim temama razvoja poljoprivrede u ovom kraju.

– Bilo mi je prije svega drago porazgovarati s čelnicima županije, županom Igorom Androvićem te čelnicima PP Orahovice o svim segmentima razvoja poljoprivrede i ribarstva, a posebno što sam pogledao jednu sofisticiranu tehnologiju, razinu suvremene tehnologije kružne proizvodnje jer obišli smo mnoge pogone ovog poduzeće. PP Orahovica je jedan primjer izvrsnosti, svega onoga najboljeg što hrvatska poljoprivreda daje i doista je prelijepo to sve vidjeti. Drago mi je da su nam najavljene i brojne druge investicije od strane Županije i razgovarali smo na radnom sastanku o svim potencijalima koje ovaj kraj, ova Virovitičko-podravska županija nudi i daje za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Iznimno me vesele novi projekti Županije s naglaskom na navodnjavanje, a PP Orahovica ima još jedan izvrstan podatak, a to je da se preko 100 OPG-a putem kooperacije naslanja na njih s preko 400 zaposlenih. Možemo biti ponosni na njihovo poslovanje i puno toga na njihovim primjerima i naučiti, posebno u vidu povećanja domaće proizvodnje i one naše prehrambene neovisnosti i sigurnosti. Kao Vlada RH zasigurno ćemo stajati iza svih njihovih projekata i zajedno razvijati poljoprivrednu proizvodnju– rekao je ministar Vlajčić.

Župan Igor Andrović naglasio je kako je ponosan što je ministar obišao najveću tvrtku i drugu po broju zaposlenih u VPŽ:

– Saznali smo danas što sve ovo poduzeće radi i kao Agro invest grupa, a isto tako i čuti s kojim se sve problemima susreću i vjerujem da ćemo zajedničkim snagama, Županija i Ministarstvo, naći rješenje tih problema. Posebno sam zadivljen pogonom ribe Panona Mare koji je iznimno inovativan i čuli smo da se većina proizvoda izvozi diljem EU i na druga tržišta, tako da me veseli da imamo jednu ovako jaku i dobru tvrtku na području županije– rekao je župan Andrović te dodao kako se s ministrom razgovaralo i o sustava navodnjavanja s kojima Županija uskoro kreće na svom istoku gdje i PP Orahovica ima svoje nasade.

– VPŽ je lider u Hrvatskoj po sustavima navodnjavanja, imamo već četiri takva sustava na 3000 hektara, a baš od Ministarstva poljoprivrede smo dobili sredstva za još dva sustava za dodatnih 750 hektara. Važno je da već projektiramo i za istok županije nove sustave navodnjavanja i to na području općina Čađavica, Čačinci, Zdenci i Crnac gdje PP ima svoje nasade ili su u najmu RH zemljišta što će onda i njihovu i proizvodnju OPG-a učiniti još boljom, konkurentnijom i s još većim prinosima– zaključio je župan.

Predsjednik uprave Agro invest grupe Ivan Pandurević naglasio je kako je presretan što su ministar i župan posjetili njihovu proizvodnju s doista puno svojih suradnika jer je jedna od glavnih tema bila i novi zakon o poljoprivrednom zemljištu. Tema je bila i navodnjavanje.

– Protekli period smo imali jako niske temperature za jedan svibanj, a sada smo na visokim temperaturama i to za poljoprivredu nije dobro, pogotovo za pšenicu. Najveći naglasak sastanka i razgovora dali smo na sektor akvakulture u kojoj smo mi kao tvrtka na 50% ukupne površine proizvodnje slatkovodne ribe u Hrvatskoj i tu ima još prostora za napredak– rekao je Pandurević te naglasio kako Hrvati još uvijek ne jedu dovoljno ribe kao zdrave hrane.

– Polako mijenjamo percepciju o slatkovodnoj ribi u Hrvatskoj koja ima jako puno prednosti, naročito u dijelu proteina i omega 3 masnih kiselina. Radimo puno sa Županijom da krenemo već od vrtićke dobi s prehranom od slatkovodne ribe koja je ovdje proizvedena kod nas, a našu ribu već izvozimo i u preko 14 zemalja gdje je također prepoznata– zaključio je Pandurević.

(icv.hr, vg, foto: Kristijan Toplak, Vladimir Grgurić)