Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, održali su u Orahovici sastanak sa županima virovitičko-podravskim Igorom Androvićem i osječko-baranjskim Matom Lukićem, zamjenikom župana i načelnikom Stožera civilne zaštite VPŽ Marijom Klementom, gradonačelnikom Orahovice Sašom Risterom i načelnikom općine Čačinci Alenom Jurencem, a potom i obišli poplavljena područja.- Na ovom slavonskom području u zadnjih 24 sata je mjestimice palo i do 100 milimetara kiše što su uistinu ogromne količine te su na tim mjestima problemi i veći. Veliki broj vodotoka se nalazi u izvanrednim mjerama, od Orljave, Sunje, Vojlovice. Evo vidimo da je situacija i s Vučicom bila takva da je priprijetila Orahovici. Službe su bile na terenu jučer od poslijepodneva kako su počele padati te velike količine kiše, no ta ogromna količina oborina se nije mogla zadržati unutar recipijenata. Na dva područja u Orahovici, desetak kuća u niskoležećim područjima je bilo ugroženo od vode iz rijeke Vučice, ali isto tako i od zaobalnih voda koje su se kroz grad probijale cestom i tražile put do Vučice. Riječ je o područjima koje se nalaze u depresiji i koja je teško obraniti – rekao je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, dodavši da je Vučica poplavila i područja Slavonske Bare i Kutova.

– Treba reći da smo i 2001. godine imali ekstremne količine oborina i veliku ugrozu od Vučice, kada su i na području Orahovice stradali mostovi i obalni pojas. Ovoga puta se to nije dogodilo jer je funkcionirala retardacijska pregrada pa iz toga razloga želim pojasniti da je ona projektirana tako da zadrži dio poplavnog vala, a da nakon što ostvari odgovarajući zališni prostor i umanji vrh vodnog vala, da se preko nje prelijeva. Ona je redovito bila čišćena, tako da je retardacijska pregrada sigurno doprinijela da su i štete kroz sam grad i na infrastrukturi puno manje od onoga kako je to moglo biti – rekao je Đuroković, dodavši da je posebno teška situacija zabilježena na području Đurđenovca, gdje je više stotina kuća u kontaktu s vodom.

– Riječ je o dosad nezabilježenom događaju, kakav ne pamte ni najstariji stanovnici. Potok Bukvik praktično je poplavio veći dio mjesta. No, nije samo Bukvik uzrok problema – bujice s okolnih područja dodatno su pogoršale stanje, zbog čega je, nažalost, najmanje stotinu kuća vjerojatno pretrpjelo prodor vode, dok su stotine u neposrednom doticaju s njom. Važno je napomenuti da potok Bukvik dosad nije povijesno ugrožavao Đurđenovac u ovakvim razmjerima, zbog čega ni nisu postojali izgrađeni nasipi oko njega. Da je povijest ukazivala na ovakvu prijetnju, stanovnici bi zasigurno ranije poduzeli mjere zaštite i dogradili nasipe. Ova situacija još jednom potvrđuje utjecaj klimatskih promjena i ekstremnih hidroloških prilika, koje iz godine u godinu donose nepredvidive izazove. Zbog toga je ključno da kao društvo reagiramo pravodobno, kao što je to učinjeno sada, kako bismo smanjili štetu i pomogli lokalnom stanovništvu – rekao je Đuroković.

Da situacija ide na bolje, naglasio je gradonačelnik Orahovice Saša Rister. Prestanak padalina i povlačenje rijeke Vučice u svoje korito ukazuje na nešto mirniju noć pred Orahovčanima, službama na terenu i volonterima.

– Unatoč povlačenju, svi su i dalje na terenu, pratit ćemo cijelu noć i nadam se imati manje intervencija. Želim zahvaliti svima koji su vrijedno radili i bili s nama, punili vreće, njih preko 30.000. Učinili smo sve što smo u datom trenutku mogli, organizirali se i odradili promptno i spriječili ono najgore. Na dva smo mjesta imali proboj vode, voda je došla do kuća i ušla u podrume, ali unutrašnjost kuća i naravno ljudski životi su obranjeni – rekao je Rister.

Zahvalu svima uključenima u obranu od poplava uputila je ministrica Marija Vučković.

– Što se tiče trenutne situacije u Virovitičko-podravskoj, Osječko-baranjskoj županiji i šire, važno je naglasiti da je fronta prilično široka. Međutim, posljednjih godina značajno se ulagalo u prognostičke modele i preventivne mjere, što omogućava pravovremeno praćenje i brzo reagiranje. Također, uložena su značajna sredstva u infrastrukturu obrane od poplava. Primjerice, na području Virovitičko-podravske županije, od ukupno uloženih 162 milijuna eura u vodno gospodarstvo kroz razne državne i lokalne programe u posljednjih osam godina, čak 62 milijuna eura namijenjeno je zaštiti od štetnog djelovanja voda. S druge strane, na području Osječko-baranjske županije, od ukupno uloženih 367 milijuna eura, 138 milijuna eura odnosi se na zaštitu od štetnog djelovanja voda, restauraciju i revitalizaciju vodotoka, čišćenje korita te izgradnju i rekonstrukciju nasipa – rekla je ministrica te dodala da će se takva ulaganja nastaviti i u budućnosti.

– Trenutačno se na pojedinim područjima situacija smiruje. Prognoze se pomno prate, a javnost se redovito informira putem službenih stranica Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Državnog hidrometeorološkog zavoda – rekla je Vučković.

Načelnik županijskog Stožera Marijo Klement najavio je cjelonoćne aktivnosti na poplavljenim područjima.

– Dok smo bili na sastanku dobili smo dojavu da se dogodio nalet vode nizvodno u općini Nova Bukovica, sa situacijom kakva je u Mikleušu, u Orahovici i dolje nizvodno u Crncu i Zdencima. Iskoristio bih priliku da se zahvalim svim interventnim službama u sastavu civilne zaštite, kao i mnogobrojnim građanima koji su pružili svoju pomoć. Pravovremeno smo intervenirali, okupili stožer i mobilizirali sve službe. Punili smo vreće s pijeskom, izradili zaštitne nasipe te nastojali obraniti imovinu građana. I dalje imamo tri područja na županijskoj razini, u Virovitici, Slatini i Orahovici, gdje se punjenje vreća s pijeskom nastavlja. Ova bujična poplava kreće nizvodno prema rijeci Dravi, što znači da su općine Zdenci, Crnac i područje do Čađavice također pod opasnošću. Stoga ćemo cijelu noć pratiti situaciju i nastojati obraniti što više imovine – rekao je Klement.

