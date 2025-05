U srcu Slavonije, u Čađavici, raste jedna sasvim posebna poljoprivredna priča – priča Darija Sajka, mladog poljoprivrednika čiji rad sve više prelazi granice lokalnog i prerasta u primjer održive poljoprivrede na europskoj razini. Njegov inovativni pristup i jasna vizija budućnosti donijeli su mu treće mjesto u izboru za najboljeg mladog poljoprivrednika prema Jutarnjem listu – ali za Darija, to je tek početak.

Na svom OPG-u Sajko, Darijo je uspio “zatvoriti krug” proizvodnje – spojiti prirodu, tehnologiju i tržište u funkcionalan, energetski neovisan sustav. Prošle godine pokrenuo je termogeneracijsko postrojenje vrijedno 1,4 milijuna eura, od čega je čak 70 posto sredstava osigurano iz fondova Europske unije. Na krovu postrojenja nalazi se solarna elektrana, a unutra se sve vrti oko jedne ključne biljke – kamilice.

-Kada sam počeo raditi s kamilicom, shvatio sam da to nema smisla ako nemaš svoju sušaru – kaže Sajko.

Danas ima čak 12 sušara koje u sezoni ne prestaju raditi – kamilica se bere, glavice se suše za daljnju prodaju, a ostatak – poput slame – koristi se za proizvodnju peleta. Peleti potom služe kao energent za grijanje vode u sustavu, čime se postiže potpuna toplinska neovisnost, bez potrebe za plinom ili lož-uljem.

-Neki su mi se smijali kad sam odlučio koristiti pelete, govoreći da je plin jeftiniji, ali meni je cilj bio energetska neovisnost i održivost – ističe Sajko.

Njegov sustav ne samo da štedi energiju, već i smanjuje emisiju CO₂, čime cijeli proces dobiva i ekološku dimenziju. Posebnu pažnju pridaje upravo kvaliteti kamilice, za koju tvrdi da je hrvatska – najbolja na svijetu.

-Kad sam vidio kakva se kamilica nudi na najvećem svjetskom sajmu u Nürnbergu, znao sam da se mi nemamo čega bojati. Imamo sunce, imamo zemlju – imamo sve.

Potencijal za uzgoj kamilice u Slavoniji je, kaže, ogroman. Ona nije samo sredstvo za zaradu, nego i temelj za novu, održivu priču slavonskog sela – onu u kojoj je tehnologija saveznik prirode, a ne njezin protivnik.

Da se radi o značajnom projektu prepoznatom i na višim razinama, svjedoči i posjet virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa, saborskih zastupnika Josipa Đakića i Vesne Bedeković, državnog tajnika Darka Nekića, načelnika Općine Čađavica Mirka Rončevića, županijskog pročelnika za gospodarstvo i poljoprivredu Bojana Mijoka…

Darijo Sajko jasno poručuje: Slavonija može i mora biti lider u pametnoj, zelenoj poljoprivredi. A ako netko zna kako to izgleda u praksi – onda je to on i njegova obitelj.

(vpz.hr, foto: Kristijan Toplak)