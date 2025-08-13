Nikad se toliko nije ulagalo u zdravstvo na području Virovitičko-podravske županije kao u razdoblju koje slijedi. Vrijednost brojnih projekata, čija realizacija traje ili uskoro počinje, iznosit će više od 23.600.000,00 eura. Tako je nedavno, virovitičko-podravski župan Igor Andrović potpisao ugovor za gradnju nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu VPŽ, koja će se graditi sredstvima Ministarstva zdravstva i Virovitičko-podravske županije, vrijednost joj je veća od 4,7 milijuna eura, a radovi kreću ove jeseni.

-Ovom izgradnjom zasigurno će se poboljšati uvjeti, kako za pacijente tako i za liječnike jer znamo da su hitnjaci uvijek prvi u spašavanju života zbog čega im je potreban novi prostor, nova vozila i nova oprema. Osim toga, Virovitičko-podravska županija od 2018. godine je Zavodu nabavila 29 novih vozila, od toga 17 za sanitet i 12 za hitnu, ukupne vrijednosti 1.5 milijuna eura, a nabavljamo još četiri vozila. Sada nastavljamo s izgradnjom zgrade čime će Zavod biti objedinjen na jednom mjestu, a što će doprinijeti poboljšanju same logistike, posebice za intervencije. Osim u zgrade i opremu, tu je i potpora našim liječnicima kroz sufinanciranja kamata na njihove kredite, a sve za dobrobit svih žitelja naše županije da imaju što bolju zdravstvenu skrb i da svi liječnici i medicinsko osoblje imaju što bolje uvjete rada – naglasio je župan Igor Andrović.

Nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu bit će smještena u neposrednoj blizini starog društvenog doma Opće bolnice Virovitica. Ta lokacija donosi veliki napredak jer će imati izravan pristup glavnoj cesti direktno iz zgrade, bez potrebe da vozila hitne pomoći obilaze i izlaze kroz cijeli bolnički krug. Time se značajno štedi dragocjeno vrijeme, a hitni timovi će brže stizati do građana kojima je pomoć potrebna. Novost u novoj zgradi je objedinjavanje svih djelatnosti Zavoda na jednom mjestu – kako hitne medicinske pomoći, tako i sanitetskog prijevoza. Također, planirana je i izgradnja edukacijskog centra koji će služiti za obuku građana kako pristupiti unesrećenima i kako im na najbolji mogući način pružiti pomoć do dolaska stručnih službi.

Osim toga raste i budući palijativni stacionar Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u kojem će se skrbiti za pacijente koji su u terminalnoj fazi bolesti. U njemu će se nalaziti osam postelja stacionarnog palijativnog tipa za osobe koje su u terminalnoj fazi bolesti i gdje će imati 24 satnu zaštitu i brigu. Time će se smanjiti njihova bol koja je intenzivna u terminalnoj fazi. Radovi i opremanje, vrijedni su više od 770.000 eura, financirani su sredstvima Ministarstva zdravstva i Virovitičko-podravske županije.

Najznačajnija investiranja u zdravstvo na području Virovitičko-podravske županije tiču se Opće bolnice Virovitica. Virovitička Opća bolnica uskoro postaje veliko gradilište zahvaljujući energetskoj obnovi četiri stare zgrade – A, B, C i D. Time kreće jedno od najvažnijih ulaganja u javnu zdravstvenu infrastrukturu Virovitičko-podravske županije. Projekt energetske obnove Opće bolnice Virovitica, vrijedan je 15.900.000,00 eura, predstavlja kontinuitet ulaganja u zdravstvo na području Virovitičko-podravske županije. Projektom, za koji su europska sredstva dobivena iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., potpuno će se energetski obnoviti zgrade A, B, C i D Opće bolnice Virovitica. Nositelj projekta je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Prema riječima ravnatelja OB Virovitica Dinka Blažević riječ je o jednom od najvećih ulaganja u javnu infrastrukturu zdravstva na području Virovitičko-podravske županije. Energetskom obnovom planirane su značajne uštede, čime će bolnica godišnje smanjiti potrebu za toplinskom energijom za čak 50 posto, za oko 30 posto za primarnom energijom te godišnje uštedjeti 3.069.378,40 kWh.

-Riječ je o investiciji koja istovremeno podiže kvalitetu zdravstvene usluge i čuva okoliš, budući da će uz novu fasadu, krovište, prozore i izolaciju sve četiri zgrade dobiti i nove sustave grijanja, hlađenja, ventilacije i rasvjete, sustave automatizacije i nadzora potrošnje energije (BMS), u svakoj će biti ugrađena oprema za korištenje obnovljivih izvora energije, a uz energetski certifikat bit će nam omogućeno dugoročno praćenje potrošnje – dodao je Blažević.

Nakon provedbe ovog projekta, u sklopu Opće bolnice Virovitica više neće biti starih zgrada; uz dvije nove, četiri će biti potpuno obnovljene. To predstavlja veliki iskorak, kako za bolnicu, tako i za sve građane koji koriste njezine usluge. Značajna sredstva su stigla i za modernu opremu. Novi CT uređaj vrijedan 780.000,00 eura, novi mamograf 157.000,00, novi uređaj za operaciju katarakta oko 95.000,00 eura, a za opremanje novih ORL ambulanti Opće bolnice Virovitica, za što će se uložit dodatnih 400.000 eura. Osim toga, tu su i dvije energetske obnove, ambulante Doma zdravlja u Crncu, čija je vrijednost 170.000,00 eura, kao i Energetska obnova zgrade Z3 Opće bolnice Virovitica, ukupne vrijednosti 575.000,00 eura…

(www.vpz.hr)