I sutra će nam u najtoplijem dijelu dana biti vruće, ponegdje i vrlo vruće, ali već od nedjelje, te u tjednu pred nama- ugodnije, tako da ćemo odahnuti od iznadprosječno visokih temperatura zraka koje su obilježile veći dio lipnja, ali i početak srpnja. Na žalost kako to biva kod ovakvih sinoptičkih situacija kada hladna zračna masa “fronta” dođe na zagrijanu i užarenu podlogu, uvijek imamo jake vertikalno tornjaste razvoje koje je teško predvidjeti dan ili dva unaprijed. Zato treba pratiti radarske snimke na mrežnim stranicama DHMZ-a i upozorenja.

Subota će do kraja dana proteći u djelomice do pretežno sunčanom vremenu. Temperature zraka su se danas u najtoplijem dijelu dana kretale između 30 i 34°C. Nedjelja će započeti uz ponegdje neugodno sparno jutro. Minimalne vrijednosti između 17 i 20°C, najviše dnevne između 31 i 35°C. U drugom dijelu dana očekujemo umjeren do jak razvoj naoblake, tako da treba računati na pljuskove koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Gdje i kada, budemo znali kada radar “uhvati” olujne atmosferske razvoje. Jugozapadnjak u jačanju. UV – indeks vrlo visok.

Početak novog radnog tjedna obilježit će osjetnija promjena vremena. Pad temperature zraka, ponegdje i za 15°C, mjestimice i izraženije grmljavinsko nevrijeme koje može biti praćeno tučom, na udare umjerenim do jakim vjetrom promjenjiva smjera, te lokalno obilnijom kišom koja može uzrokovati urbane bujične poplave. Tijekom ponedjeljka i utorka očekujemo čestu kišu ili pljuskove.

Oborine će se s jugozapada premještati prema sjeveroistoku. Vjetar će s južnih i jugozapadnih smjerova, naglo okretati na sjeverne smjerove. Jutarnje temperature zraka 12 i 19°C tijekom ponedjeljka. Najviše dnevne 22 i 30°C tijekom ponedjeljka. Očekivana kumulativna količina oborine za područje Virovitičko-podravske županije je između 10 i 30 mm, ponegdje uz izolirane grmljavinske oluje i više!

Od srijede stabilnije i ponovno sunčanije, ali ne i vruće. Napokon ćemo “otpuhati” ove iznadprosječno visoke temperature zraka uz oborine koje su više nego potrebne.

(icv.hr, kp)