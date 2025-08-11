U tišini, sa suzom u oku, svijećom u ruci i molitvom na usnama te s ponosnim hrvatskim srcem u grudima, danas, 11. kolovoza, su se obitelj, suborci, hrvatski policajci i branitelji te mnoštvo gostiju i uzvanika, poklonili prvoj žrtvi Domovinskog rata stradaloj na širem orahovačkom području, hrvatskom policajcu, heroju Stjepanu Mlakaru u sklopu 34. obljetnice njegove pogibije.

Obljetnicu su kod spomen obilježja na mjestu pogibije Stjepana Mlakara između Humljana i Pušine organizirali Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Policijske postaje Orahovica 1990./1991. i Općina Čačinci.

Stjepan Mlakar poginuo je 11. kolovoza 1991. između mjesta Humljani i Pušina kada su srbočetnici na automobil PP Orahovica u redovnoj policijskoj ophodnji u kojoj je Stjepan bio, ispaljeno preko 60 metaka. Vozač Josip Jurković lakše je ranjen, Franjo Sterle koji je bio na suvozačevom mjestu primio je 13 neprijateljskih metaka od kojih jedan još uvijek stoji u njegovom tijelu, a Stjepan koji je sjedio na zadnjem sjedištu na mjestu je poginuo.

Počast su mu odali njegova obitelj i suborci Franjo i Josip, mnoštvo hrvatskih branitelja iz udruga proisteklih iz Domovinskog rata te zamjenik župana Marijo Klement, načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, načelnik općine Mikleuš Robert Grabar te zamjenik načelnika PU VPŽ Nenad Križić.

U sklopu obljetnice kod spomen obilježja na početku je u zrak pušteno 34 bijela goluba, za simboličnih 34 godine otkako nema Stjepana koji su simbol mira i slobode. Također, tradicionalno po šesti puta UHBL PTSP VPŽ organizirao je memorijalnu hodnju branitelja i djece od Gornje Pištane do spomen obilježja Stjepanu Mlakaru.

-Ovo je način da odamo poštovanje i počast Stjepanu Mlakaru, a posebno je cilj uključiti djecu i mlade kako bi se upoznali s istinom o Domovinskom ratu i sa stradavanjima velikih ljudi poput Stjepana – rekao je organizator hodnje Miroslav Milovuković.

Prvi se potom obratio ratni zamjenik zapovjednika PP Orahovica Antun Grabovac prisjetivši se tih kobnih trenutaka s početka Domovinskog rata na orahovačkom području.

-Bila je to nedjelja, mirno jutro i onda je zavladao šok, tuga i nevjerica jer izgubili smo svog policajca, velikog čovjeka. Srbi s ovoga područja koji su učinili ovaj gnjusni čin za isti nisu imali nikakvog razloga, ali mučki su napali iz zasjede. Danas se sjećamo Stjepana, čovjeka koji je išao u redovnu policijsku ophodnju i na istoj izgubio život, on je simbol početka obrane ovog područja i njegove slobode – rekao je Grabovac.

Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, čija je majka Zdenka, medicinska sestra, spasila život tada ranjenom Franji Sterleu, posebno je naglasio kako se zna tko je počinio ovaj zločin, ali za isti još uvijek nije odgovarao.

-Ovaj čin, ovo svirepo ubojstvo je čin dojučerašnji susjeda koji su svakodnevno prolazili istom cestom, bili dio ove zajednice. Osim ovog zlodjela, druga ekipa iz iste skupine ljudi netom prije napada na policijsku patrolu zapucala je na dvorište obitelji Sabo u Humljanima, na djecu koja su se igrala pred kućom. Posebno mi je žao što se zna o kojim se ljudima radi, imena su poznata, a oni su danas izvan dosega našeg pravosuđa i policije, u Srbiji na sigurnom koja ih je tada i nahuškala da rade ove zločine. Nama ostaje da konstatiramo da još nitko nije odgovarao, ali i nada da jednom hoće jer to je ono što Stjepanu dugujemo. Stjepan je heroj, ponos kojeg ćemo se vječno sjećati i vječno mu se poklanjati – rekao je Jurenac.

Zamjenik načelnika PU VPŽ Nenad Križić naglasio je kako su ovakve obljetnice način da se heroji poput Stjepana nikada ne zaborave.

-Tužna je ovo obljetnica, dani kada u svima nama vlada tuga, ali i ponos. Zahvaljujem se prije svega obiteljima poginulih koji su uvijek s nama i koji su prije svega dali ovakve velike ljude svojoj Domovini. Ime Stjepana Mlakara uvijek će biti simbol i motiv svakom policajcu s područja županije koji danas radi u našoj službi, evo i Stjepanov sin Renato je danas naš kolega policajac s posebnim ponosom i u spomen na oca – rekao je Križić, a potom je molitvu za Stjepana i sve poginule hrvatske branitelje predvodio župnik Župe Presvetoga Trojstva Čačinci velečasni Nedjeljko Androš.

Obljetnica je nastavljena u Četekovcu na posljednjem počivalištu Stjepana Mlakara gdje mu je također odana počast, a obratio se načelnik općine Mikleuš Robert Grabar.

-Teško je danas bilo što reći ovdje pred obitelji Mlakar, jedino možemo reći da je svaki mještanin ove općine pa tako i ja osobno, ponosan što je Stjepan bio dio nas. Veliki čovjek, divan sin, otac i suprug, primjer istinskog vrijednog slavonskog mladića koji je iznad svega volio svoje, svoju obitelj i Domovinu. Od srca mu hvala za sve, nema mu je laka hrvatska gruda – rekao je Grabar.

Svojom nazočnošću i odavanjem počasti obljetnicu je uveličao je zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement.

-Posebno je tužno biti dio ovakvih obljetnica, teško je govoriti i nešto poručiti jer svima nam je suza u oku, tuga u srcu. Heroji poput Stjepana su temelj hrvatske neovisnosti, on je bio taj koji je prvi položio svoj život za slobodu, za Hrvatsku na ovom području, na području cijele županije. I zato je lijepo vidjeti sve te ljude koji su ovdje, posebno djecu i mlade koji moraju nastaviti pričati istinu i čuvati uspomenu na Stjepana, na Domovinskih rat i sve hrvatske branitelje. Danas 34. godine nakon, obitelji Mlakar u ime Županije izražavam najdublju sućut i odgovorno kažem Županija će uvijek biti dio ove obljetnice, a Stjepan Mlakar jedan od naših zaštitnih znakova – zaključio je Klement.

