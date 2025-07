Vijećnici Županijske skupštine VPŽ danas, 1. srpnja, pod predsjedanjem predsjednika Dinka Begovića, održali su prvu sjednicu u novom sazivu. Na dnevnom redu, koji je sadržavao 18. točaka, našao se niz izvješća o radu županijskih ustanova, kao i izvješće o izvršenju Proračuna za 2024. godinu. Također, svečanom prisegom, vijećnica Maja Poje (HDZ-HSU-HSLS) službeno je preuzela dužnost vijećnice.

Sjednica je počela aktualnim satom, a među prvim pitanjima našlo se ono vezano uz daljnja ulaganja u sustave navodnjavanja. Ispred kluba HDZ-HSU-HSLS, pitanje je postavila Sanja Kirin.

Pročelnik za poljoprivredu i gospodarstvo Bojan Mijok, odgovarajući na pitanje, rekao je kako je Virovitičko-podravska županija s četiri sustava navodnjavanja na površini od 2.760 hektara vodeća u Hrvatskoj.

– Tu ne stajemo, za sustav navodnjavanja Lukač od 450 hektara i za sustav navodnjavanja Đolta II. faza od 240 hektara ishođena je građevinska dozvola, te su navedena dva sustava prijavljena na natječaj Ministarstva poljoprivrede na kojemu nam je odobreno ukupno oko 19 milijuna eura bespovratnih sredstava. Dakle sustavi će se financirati u stopostotnom iznosu iz bespovratnih sredstava. U tijeku je priprema dokumentacije o nabavi za odabir izvođača i nadzora nad izgradnjom. Planirani početak radova je prva polovica 2026. godine – rekao je Mijok, dodavši da je u planu u sljedećih 10-ak godina izgraditi još četiri sustava navodnjavanja – Čađavica, Zdenci i Čačinci – Crnac i Lukač II. faza, koji će pokrivati oko 7.000 hektara.

– Broj zainteresiranih korisnika raste iz godine u godinu. Uostalom to nam je i bio cilj kada smo gradili ove sustave. Svi oni vide koliko je danas, ako se ozbiljno želite bavite poljoprivredom, važno navodnjavati površine i kulture. Na ovaj način stvaramo pretpostavke za bolji život naših poljoprivrednika, posebno ako se bave s radno intenzivnim kulturama. Naši sustavi navodnjavanja, na kojima, kako se može vidjeti, imamo sve više korisnika, doprinijet će većim prinosima našim poljoprivrednicima, ali i stopiranju katastrofalnih šteta od suša na ovom području, kada se radi o godini s manje padalina, ali i poljoprivrednicima omogućiti kvalitetan kontinuitet stabilnih prinosa u godinama kada ima dosta padalina. No, priroda i klimatske promjene nas uče da moramo biti spremni za nove uvjete, ali i kako imati bolje prinose. Budući da imamo idealne uvjete uz rijeku Dravu, zašto ne natapati polja kako za trenutačne, tako i za buduće generacije, posebno ako se pritom dobiju bespovratna sredstva. Sve što radimo danas ostat će budućim naraštajima – naglasio je Mijok.

Vijećnica Kirin postavila je pitanje i ravnatelju Opće Bolnice Virovitica Dinku Blaževiću o aktualnim i planiranim investicijama u bolnici.

Ravnatelj Blažević je istaknuo kako je najvažnija energetska obnova Opće bolnice. Riječ je o projektu vrijednom više od 15,8 milijuna eura sufinanciranom sredstvima Europske unije u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a obuhvaća energetsku obnovu zgrada A, B, C i D. Provedbom projekta, naglasio je ravnatelj Blažević, bit će ostvarene značajne uštede energije, a sama obnova, među ostalim, uključuje novu fasadu, izolaciju, izmjenu prozora i krovišta, ugradnju novih sustava grijanja, hlađenja i ventilacije i rasvjete, ugradnju sustava automatizacije i nadzora potrošnje energije, ugradnju opreme za korištenje obnovljivih izvora energije…

– Sama ova energetska obnova osigurat će znatno bolje uvjete za boravak pacijenata i rad medicinskog osoblja, ali i osjetne uštede u samoj potrošnji režijskih troškova. Ona, osim što podiže razinu kvalitete zdravstvene usluge, čuva i okoliš. Nakon dugo vremena sretni smo i ponosni što smo u mogućnosti provesti ovakav jedan veliki projekt jer bolnica je paviljonskog tipa, zgrade su građene u različitim povijesnim periodima. Moramo riješiti samu energetsku obnovu, a onda i interijere, što uglavnom i u ovim navedenim objektima već dulje vrijeme vape za samom rekonstrukcijom – rekao je Blažević te najavio nabavu novog CT uređaja vrijednog više od 780 tisuća eura te novog mamografa vrijednog oko 158 tisuća eura.

Kako je istaknuo, uz nove uređaje, stari će ostati kao dodatni uređaji koji će koristiti u slučajevima povećanih potreba ili eventualnih kvarova. Spomenuo je i nabavu novog uređaja za operaciju katarakte, jedinog takvog u Republici Hrvatskoj.

– On ima automatsku regulaciju intraoperativnog očnog tlaka, ima čak i određene mogućnosti profiliranja samog uređaja prema liječniku, odnosno operateru. Određeni repromaterijal je jeftiniji, odnosno može se više puta koristiti u odnosu na postojeći za koje više nismo imali mogućnost nabavljanja repromaterijala. Tako da se javila potreba za kupovinu novog uređaja za operaciju katarakte i rije mjesec dana smo kupili novi – rekao je Blažević. Dodao je da je u tijeku energetska obnova i zgrade Z3 u kojoj se nalazi Društveni dom, u rekonstrukciji je i odjel ORL-a.

– Odlaskom liječnika u mirovinu, Opća bolnica Virovitica je izgubila odjel Otorinolaringologije. Nedavno smo zaposlili docenta s KBC-a Osijek, a unazad godinu i pol imamo specijalisticu koja zasad radi ambulantu, a počet će i zahvate, a ovog mjeseca očekujemo da će specijalizant položiti specijalistički ispit pa ćemo tako kadrovski ekipirati taj odjel – rekao je Blažević, dodavši da se očekuje i povratak još jednog specijalista na Odjel urologije.

– Radimo i na građevinskoj rekonstrukciji uroloških ambulanti koja isto dugo nije funkcionirala jer su liječnici otišli u mirovinu pa smo izgubili i stacionar i ambulante. Očekujemo da će već ovo ljeto profunkcionirati urološke ambulante, a na jesen i ORL ambulante – rekao je Blažević.

Na pitanje o potpisivanju ugovora o zakupu poslovnog i proizvodnog prostora Centra za istraživanje i razvoj u mljekarstvu u Virovitici, odgovorila je ravnateljica Tehnološko-inovacijskog centra Ivana Nemet.

– Prošlog rujna raspisali smo natječaj na koji se, unatoč interesu pojedinih ponuditelja, nitko iz mljekarske industrije nije javio. U međuvremenu, zaprimili smo upit o mogućnosti davanja prostora u zakup tvrtki koja se bavi prehrambeno-farmaceutskom djelatnošću. Budući da Centar pripada prehrambenoj djelatnosti proizvodnje mliječnih proizvoda, od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva zatražili smo, i dobili, suglasnost za proširenje djelatnosti na proizvodnju farmaceutskih i sličnih proizvoda. Na javni natječaj javila se jedna tvrtka koja je u potpunosti zadovoljila sve kriterije, riječ je o tvrtki Croma-Selnik d.o.o – rekla je Nemet.

Ispred Kluba SDP-a, vijećnik Marko Slavić uputio je pitanje županu Igoru Androviću o aktivnim mjerama kojima je cilj privući medicinski kadar u županiju te imaju li one efekta.

– Svjesni smo da je nedostatak liječnika ozbiljan problem, ne samo u našoj Županiji, već i na razini cijele Hrvatske. Zbog toga smo odlučili konkretno djelovati. Svim studentima medicine dodjeljujemo stipendije kako bismo im olakšali školovanje i motivirali ih da se po završetku studija vrate raditi u naš zdravstveni sustav. Ugovor o stipendiranju predviđa da nakon završetka studija rade kod nas, no ako u roku od šest mjeseci ne pronađu zaposlenje, imaju mogućnost tražiti posao drugdje. Također, već godinama liječnicima koji nemaju vlastiti stan ili kuću plaćamo troškove najma, a onima koji kupe nekretninu subvencioniramo kamate na stambene kredite. Ove godine je za 34 liječnika osigurano 28 tisuća eura subvencija za kamate, dok su iznosi za najam stanova još i veći – rekao je Andrović te dodao da se razmišlja i o dodatnim koracima poput izgradnje stambenih zgrada za liječnike u suradnji s APN-om, jer je dostupnost stanova na tržištu izuzetno ograničena.

Kao velik problem, ističe župan Andrović, je novi zakonski okvir koji omogućuje liječnicima da već tijekom specijalizacije napuste ustanovu koja im je platila školovanje i pređu u neku veću bolnicu. Istaknuo je kako je to praksa koju smatra nepravednom i vjeruje da bi država trebala ponovno preispitati takve zakone jer na taj način mali gube, a veliki dodatno jačaju.

Vijećnik Slavić županu je postavio pitanje i o uvođenju naknada za novorođenčad kao i eventualno sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje kao demografske mjere.

Župan je odgovorio kako nije pobornik jednokratnih naknada za novorođenčad jer smatra da one nisu poticaj roditelju da dobije dijete, već kako treba ići u puno drugačije i snažnije mjere, poput izgradnje dječjih vrtića, financiranja udžbenika i radnih materijala, prijevoza i prehrane.

– U našoj županiji se u posljednje dvije do tri godine izgradilo 15 dječjih vrtića. Smatram da je to prava mjera za demografsku obnovu i za ostanak mladih u ruralnim područjima, pa čak i za proširenje obitelji. Država plaća sve udžbenike za naše školarce, prijevoz i prehranu, a mi smo kao Županija odlučili pokriti troškove radnih materijala, bilježnica i likovnih mapa za sve osnovnoškolce od prvog do četvrtog razreda. To je puno veći iznos nego što bi izdvojili za plaćanje jednokratne naknade za novorođenče. Uveli smo javnu uslugu linijskog prijevoza gdje je cijena prijevoza za učenike, studente, ali i radnike puno niža. Takvim mjerama pokušavamo pomoći roditeljima da im sredstva koja bi inače trošili, ostanu u džepu – rekao je Andrović te prijedlog financiranja medicinski potpomognute oplodnje pozdravio kao dobar primjer demografske mjere.

– U kolektivnom ugovoru sa sindikatom, naši djelatnici u Županiji imaju pravo na financiranje medicinski potpomognute oplodnje od strane Županije. Dakle HZZO pokriva nekoliko pokušaja, a ostalo im pokriva Županija. Ovo je dobar prijedlog te postoji mogućnost da ga proširimo na sve žitelje naše županije – rekao je Andrović.

Ispred Kluba vijećnika Domino-Most-HSP-HS, vijećnica Željka Ilijaš Baričević župana Androvića pitala je što je učinjeno da bi se poboljšala demografska slika županije sukladno Planu razvoja od 2022. do 2027.

– Demografska obnova nije samo pitanje jedne županije, grada ili općine – to je nacionalni problem koji zahtijeva sinergiju svih razina vlasti, a posebice snažne mjere s državne razine. Pozdravljamo osnivanje Ministarstva demografije i prve mjere koje su donesene. U posljednjih nekoliko godina izgrađeno je 15 dječjih vrtića u svim gradovima i općinama županije. U nekima se već išlo u dogradnju, poput Špišić Bukovice ili u rekonstrukciju starog vrtića u Orahovici, gdje nijedno dijete više nije na listi čekanja. Ponosni smo što u svakoj općini i gradu imamo vrtić, a ondje gdje je potrebno, ulažemo i u dogradnju. To je snažna demografska mjera jer roditelji mogu planirati obitelj znajući da za njihovu djecu postoji kvalitetan smještaj. A isto vrijedi i za škole – bez škole nema sela. Zato i dalje obnavljamo male škole, čak i one s troje ili četvero djece, jer svi učenici zaslužuju jednake uvjete, bez obzira gdje žive – rekao je župan dodajući kako su ulaganja u obrazovanje jedan od prioriteta Županije. Uz obnavljanje škola, posebno se ističu centri izvrsnosti u gimnazijama i strukovnim školama, kao i stipendije za deficitarna zanimanja – ne samo na razini fakulteta, nego i srednjih škola.

– Mi smo među rijetkim županijama koje stipendije dodjeljuju i učenicima srednjih škola za deficitarna zanimanja. Pratimo potrebe tržišta u suradnji s Hrvatskom gospodarskom i obrtničkom komorom te našim poduzetnicima, i ciljano ulažemo kako bismo zadržali mlade u našoj županiji. Naša demografska politika ne može se svesti na jednu točku ili broj u Planu razvoja. Ona je prisutna kroz sve upravne odjele – od obrazovanja, poduzetništva, socijalne skrbi, do ulaganja u zdravstvo. Na kraju krajeva, i obnova rodilišta, kao i poklon paketi za novorođenu djecu, dio su te strategije – rekao je župan Andrović, dodavši da će Virovitičko-podravska županija nastaviti ulagati u projekte koji olakšavaju život obiteljima, zadržavaju mlade i grade održivu budućnost.

Na pitanje vijećnice Ilijaš Baričević o stipendiranju studenata i učenika u sljedećoj akademskoj i školskoj godini, odgovarala je pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Martina Bunić.

– Trenutačno imamo 42 srednjoškolska i 63 visokoškolska stipendista, a za te je potrebe osigurano oko 140.000 eura iz proračuna Županije. Ove godine povećali smo iznose stipendija na 200 eura za studente te 100 eura za srednjoškolce – rekla je Bunić te istaknula da se deficitarna zanimanja određuju svake godine prije javnog natječaja, u suradnji sa školama, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i poslodavcima s područja županije. Ta zanimanja donose dodatne bodove kandidatima pri prijavi na natječaj.

– O broju novih stipendija odlučujemo na temelju broja onih koji su završili školovanje. Njima stipendija prestaje, a novi natječaji se raspisuju, za studente ujesen, a za srednjoškolce već tijekom ljeta. Naš je cilj stipendijama motivirati učenike da upišu strukovne škole koje odgovaraju potrebama tržišta rada. Tako pomažemo mladima da dođu do zaposlenja, a gospodarstvu da dođe do kvalitetne radne snage – kaže Bunić te dodaje da stipendisti imaju ugovornu obvezu ostati raditi na području Županije barem onoliko dugo koliko su primali stipendiju.

– Vjerujemo da će mnogi od njih ostati i puno duže – cijeli radni vijek, jer stvaramo uvjete za kvalitetan život upravo ovdje – rekla je Bunić.

Nakon održane sjednice, svi su se oprostili od županijskog pročelnika Ivana Horvata, a koji je svojedobno bio i župan. On je danas, uoči odlaska u mirovinu, odradio svoju zadnju sjednicu Županijske skupštine.

