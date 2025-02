Potpredsjednik Vlade David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, otvorio je danas (petak) u Virovitici 28. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2025.

Pokrovitelji sajma, koji se u Virovitici održava od 14. do 16. veljače i na kojima prehrambene proizvode, poljoprivrednu opremu i mehanizaciju, rukotvorine, kao i usluge izlažu su: Vlada RH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstvo gospodarstva. Već godinama, sajam uspješno organiziraju: Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK Županijska komora Virovitica, HOK Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, dok je tehnički organizator Viroexpo d.o.o. Partner sajma su Hrvatske šume.

Zemlja partner je Slovačka Republika, a Županija partner ovogodišnjeg sajma je Bjelovarsko-bilogorska županija.

Otvorenju su, uz domaćine, župana Igora Androvića, ujedno predsjednika OO Viroexpa, sa suradnicima, gradonačelnika Ivicu Kirina sa suradnicima, direktora sajma, županijskog pročelnika Bojana Mijoka, nazočili izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik Josip Đakić, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, veleposlanici Slovačke (Hana Kovačova, s državnim tajnikom Michalom Kalinikom)), Irske (Wendy Doman Smith), Sjeverne Makedonije (Milaim Fetai), župani; Bjelovasrsko-bilogorske (Marko Marušić), Koprivničko-križevačke (Darko Koren), Osječko-baranjske (Mate Lukić, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana), Vukovarsko-srijemske (zamjenik koji obnaša dužnost župana Franjo Orešković), saborski zastupnici Vesna Bedeković, Jasna Vojnić, Mate Vukušić i Mišel Jakšić, zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol, predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil, potpredsjednik HGK Dragan Kovačević, gradonačelnici, načelnici, predstavnici ustanova i tvrtki, OPG-ova i brojni gosti.

Otvarajući sajam, ministar Vlajčić naglasio je njegovu ulogu kao mjesto susreta, poslovnih prilika i prezentacije proizvoda i usluga te poziciju kao jednog od najznačajnijih sajmova u Hrvatskoj danas.

-Od 2016. godine do danas u Virovitičko-podravsku županiju uloženo je 464 milijuna eura poljoprivrednih potpora, a isplaćeno je 448. Kroz program ruralnog razvoja odobreno je 174 milijuna eura kroz više od 13.300 projekata. Putem financijskih instrumenata programa ruralnog razvoja dodijeljeno je 181 zajam, kredit ili jamstvo u iznosu od 9 milijuna eura. U sklopu operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u županiji je isplaćeno 9 milijuna eura. Za demografsku obnovu i ostanak mladih u ruralnim područjima isplaćeno je gotovo 4 milijuna eura, a za razvoj mladih poljoprivrednih gospodarstva dodijeljeno je gotovo 5 milijuna eura.

Za razvoj jednako tako važne temeljne infrastrukture uloženo je preko 15 milijuna eura. Pričamo o vrtićima, društvenim vatrogasnim domovima, prometnoj infrastrukturi, vodoopskrbi i odvodnji. Iz nacionalnih potpora za različite sektore poljoprivrede isplaćeno je čak 62,5 milijuna eura.

Posebno želim istaknuti razvojne projekte u sklopu razvojnog sporazuma Slavonija Baranja Srijem, među kojima su rekonstrukcija nadstrešnice za multifunkcionalnu građevinu, za potrebe Centra poljoprivrednih gospodarskih manifestacija, Centar za istraživanje i razvoj u ljekarstvu, gdje je ukupna vrijednost 6,6 milijuna eura. Posebno nas veseli porast broja mladih poljoprivrednika. U posljednjih 8 godina ovdje je njihov udio porastao s 15 na 21 posto. To znači da se sve više mladih odlučuje na ostanak na selu, razvijati svoja obiteljska gospodarstva i graditi budućnost u poljoprivredi – naglasio je ministar.

SVE VIŠE MLADIH POLJOPRIVREDNIKA

Na području Hrvatske, pa tako i VPŽ raste broj obrta – od 2016. godine, kada je u Hrvatskoj bilo 75.000 obrta, danas je njih 124.000, što je povećanje od gotovo 65 posto.

-U prošloj godini je to povećanje iznosilo 11 posto, a u Virovitičko-podravskoj županiji od 2016. godine do sada sa 1110 obrta smo do 2025. došli na 1600 obrta, što je povećanje od 490, odnosno 44 posto. Ovaj rast, koji je bitno za naglasiti i ponoviti, da ne prođe bez priznanja, ukazuje na sve veći interes za obrtništvo u županiji i pozitivne trendove u razvoju cjelokupnog lokalnog gospodarstva – rekao je ministar.

Župan Igor Andrović, predsjednik OO Viroexpa,u svom je govoru istaknuo kako je Viroexpo simbol lokalne povezanosti sa zajednicom punih 28 godina, kroz koje je mijenjao čak 6 adresa, do današnje, na kojoj dočekuje stotine izlagača i brojne posjetitelje.

– Ove godine smo ponosni što možemo na našem sajmu vidjeti širok spektar izlagača iz raznih područja; poduzetništva, poljoprivrede, obrtništva, poljoprivredne mehanizacije, proizvoda vrijednih ljudi, naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Prije svega veseli me i vanjski izložbeni prostor, mehanizacija i poljoprivreda, jer poljoprivreda nije kod nas samo posao, ona je u našoj županiji način života. Mi smo županija s najviše poljoprivrednih površina po glavi stanovnika stoga, stoga je rijueč o tradiciji koja se u našoj županiji prenosi sa generacije na generaciju, ali je ujedno i grana koja se neprestano i mijenja i razvija – rekao je Andrović i podsjetio kako u vremenu globalnih izazova poljoprivreda ključna u održivom razvoju.

S gospodarske strane, istaknuo je, sajmovi poput Viroexpa imaju ključnu ulogu u razvoju gospodarstva jer omogućuju promociju lokalnih proizvođača i poduzetnika te olakšavaju međunarodnu suradnju i poticanje novih investicija.

PONUDA INVESTITORIMA

-Veseli me da će i ove godine Viroexpo biti najznačajnija pozornica za naše proizvođače, poljoprivrednike, obrtnike, za njihove proizvode, za njihove usluge. Ovo je prilika i za stvaranje novih radnih mjesta, razmjena ideja i jačanja konkurentnosti naše županije ali i cijele regije – rekao je Andrović i zahvalio partnerima sajma, osobito Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Republici Slovačkoj, kao i svima koji su doprinijeli gotovo tridesetogodišnjoj tradiciji ovog sajma te poželio svima puno poslovnih uspjeha i ugodne susrete.

Gradonačelnik Ivica Kirin rekao je kako Virovitica na “sajmu s dušom” ove godine dočekuje posjetitelje kao grad koji može puno togas ponuditi sadašnjim i budućim investitorima. Izdvojio je Mega zonu zapad II na 360 hektara koju je Vlada proglasila strateškom nekretninom od značaja za RH, zemljište ima mogućnost proširenja na preko 1200 ha, što bi je učinilo najvećom zonom u ovom dijelu Europe.

-Virovitica se danas može pohvaliti geotermalnim potencijalom za proizvodnju električne i toplinske energije, a koja se može iskoristiti od grijanja do proizvodnje hrane u staklenicima i plastenicima, za razvoj turizma, imamo vodni potencijal kroz otvorene sustave pristupa vodi kao i vodne podzemne potencijale, a gospodsrski rast očekujemo još boljom prometnom povezanošću, dovršetkom izgradnje dionice brze ceste. Viroexpo direktno i indirektno sudjeluje u razvoju grada kao glavni gospodarski brend u prepoznatljivosti i vidljivosti grada Virovitice prema potencijalnim investitorima – rekao je Kirin i dodao kako je Grad pred sklapanjem ugovora za 9 domaćih poduzetnika u zoni III te da vode pregovore s tri europske tvrtke oko investicija.

Čast što su ove godine zemlja i županija partner sajmu izrazili su predstavnici Slovačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Državni tajnik Ministarstva investicija, regionalnog razvoja i informatizacije Slovačke Republike Michal Kalinik u svojem je obraćanju istaknuo izvrsne bilateralne odnose dvaju zemalja, kao i uspješnu turističku suradnju Slovačke i Hrvatske. Podatci govore kako godišnje Hrvatsku iiz Slovačke posjeti više od pola milijuna turista, a koji ostvare 3,3 mil noćenja.

-Iznimno sam sretan što nas ne vežu samo problemi, već i rješenja, a ovaj sajam je prsavi festival mogućnosti, zahvaljujući svim potencijalima koje nude naše regije, a što uključuje kulturnu baštinu, prirodno bogatstvo i druge mogućnosti koje našim građanima trebaju omogućitia kvalitetan život – istaknuo je Kalinik.

Bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić rekao je kako sudjelovanjem na Viroexpu ova županija nastavlja izvrsnu suradnju s Virovitičko-podravskom, koja je prošle godine bila njihov partner na sajmu u Gudovcu.

-Ovo partnersko nije samo potvrda naše dobre suradnje i dobro susjednih odnosa koje razvijamo i koje njegujemo, nego i dokaz potpune posvećenosti naših županija, razvoju gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede kao i jačanje poduzetničke klime na našim područjima.

Naši sajmovi koje organiziramo pokazuju da naše županije prepoznaju važnost gospodarstva kao ključnog pokretača ukupnog razvoja. One nisu samo mjesta susreta poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika, nego i platforme koje omogućuju razmjenu znanja, iskustva i poslovnih prilika koje otvaraju vata s novim suradnjama i novim investicijama. Ovom prilikom želim zahvaliti i našoj Vladi na svemu čini, a posebno na trudu koji ulažu u stvaranje uvjeta za još brži i ravnomjerniji gospodarski razvoj kao i za još uspješnije brojnih infrastrukturnih projekata – zaključio je Marušić.

Nakon otvorenja, ministar je u pratnji domaćina obišao štandove i izlagače.

(icv.hr, mlo)