Pred nama je nestabilno i promjenjivo vrijeme, a temperature zraka bit će u blagom padu prema kraju tjedna.

Utorak je većina iskoristila za košnju travnjaka i radove na otvorenom prije nestabilnosti koje će od sutra biti sve češće i rasprostranjenije, osobito od sutra do subote. Očekivana kumulativna količina oborine za područje Virovitičko-podravske županije je između 10-40 mm, a uz izraženije grmljavinske pljuskove ponegdje će pasti i znatno više kiše! Mogućnost je urbanih bujičnih poplava te tuče, krupe ili grada, a uz umjeren do jak razvoj dnevne naoblake vjetar će za vrijeme nestabilnosti prolazno ponegdje biti umjeren do jak, promjenjiva smjera. Očekuje nas izmjena sunčanih, ali i oblačnih razdoblja uz oborine u obliku kiše ili grmljavinskih pljuskova koji će ponegdje biti i izraženiji. Tijekom nedjelje bi se trebalo zadržati suho.

Jutarnje temperature zraka između 10°C i 14°C. Najviše dnevne između 15°C i 22°C ili koji stupanj više tijekom srijede. Vjetar slab do umjeren jugozapadnih i južnih smjerova, od petka u okretanju na sjeverne i sjeveroistočne, osobito tijekom subote. UV- indeks umjeren i visok.

Tjedan pred nama izgleda ponovno stabilniji i topliji. Tako da ova “kišna epizoda” neće trajati dugo.

(icv.hr, kp)