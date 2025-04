Do kraja tjedna očekujemo postupan pad temperature zraka, uz izraženije noćno ohlađivanje. Temperature zraka prema kraju tjedna te u dane vikenda niže u odnosu na višegodišnje prosječne vrijednosti za 10-15°C. Više će odgovarati prosječnim temperaturama zraka za početak ožujka nego travnja.

Izmjena oblačnih, ali i sunčanih razdoblja. Uz više oblaka očekujemo povremene slabe oborine u obliku kiše, tijekom nedjelje uz zahlađenje mogući su pljuskovi oborina na granici kiše i snijega. Jutarnje temperature zraka između -1°C tijekom nedjelje i 8°C ili koji stupanj toplije. Najviše dnevne između 6°C, tijekom nedjelje i 20°C. Vjetar slab do umjeren, tijekom subote na udare umjeren do jak jugozapadnih smjerova. Tijekom nedjelje na udare umjeren do jak sjevernih i sjeverozapadnih smjerova.

Tjedan pred nama, osobito u prvoj polovici- svjež, tijekom jutra često uz mraz! Zaštite osjetljivo bilje te procvjetale voćkarice ako ste u mogućnosti. Od sredine tjedna očekujemo porast temperature zraka. Uz više oblaka ponegdje će biti slabih oborina na granici kiše i snijega. Jutarnje temperature zraka između -3°C tijekom ponedjeljka i 7°C ili koji stupanj toplije prema kraju tjedna. Vjerojatnost mraza postojat će do srijede. Najviše dnevne temperature između 6°C početkom tjedna i 17°C prema kraju tjedna. Vjetar slab do umjeren, od četvrtka u okretanju na južne i jugozapadne smjerove.

Klimatološki podaci više su nego zanimljivi te u potpunosti pokazuju prevrtljivost ožujka, ali i travnja. Najsušniji smo ožujak imali 2012. godine kada je palo 2.6 mm oborine. Najkišovitiji 2025. godine kada je palo 147.6 mm. Stari rekord smo imali 2013. godine kada je palo 126.3 mm oborine. Višegodišnji prosjek tijekom ožujka je 53 mm oborine. Tijekom travnja minusi, ali i snijeg, nisu ništa „novo“.

Tijekom 1. travnja 1955. godine imali smo najnižu temperaturu zraka od -9,1°C. Istog dana iste godine mjerili smo i najdeblji snježni pokrivač tijekom travnja od početka službenih mjerenja (1951. godine) na području Virovitice od 6 cm. Travanj je po pitanju oborina ipak malo kišovitiji mjesec u odnosu na ožujak. Prosječno tijekom travnja padne 60.3 mm oborine. Najsušniji smo travanj uz 9.4 mm oborine imali 1974. godine, a najkišovitiji 1973. godine uz 166.7 mm oborine. Tijekom travnja u prosjeku nemamo vrućih dana (30°C), ali 2012. godine imali smo dva vruća dana. Ujedno smo imali i najvišu temperaturu zraka tijekom 29. travnja 2012. godine kada smo mjerili 30,5°C.

Ako ćemo vjerovati numeričkim prognostičkim izračunima „dužeg dometa“, travanj pred nama trebali bi obilježiti proljetni vremenski uvjeti, bez izraženijih napad vrućine. Tako da na kratke rukave ili vruće dane koje smo imali krajem travnja 2012. godine ipak ne moramo računati sve do svibnja. Po pitanju oborina ne očekujemo značajnije odstupanje u odnosu na višegodišnji prosjek. Nije iz goreg napisati kako je mala vjerojatnost za obilne oborine koje smo imali na kraju ožujka.

