U vinskom podrumu Centra za posjetitelje – dvorca Janković u Suhopolju, u petak, 1. kolovoza, predstavljen je program ovogodišnjeg, 5. izdanja festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina, WINE NOT!?, koji je kroz godine postao nezaobilazna lokacija za vrhunsko eno-gastro iskustvo.

NOVA LOKACIJA I ŠIRI IZBOR PIĆA

Ova već tradicionalna vinska priča održat će se u periodu od 6. rujna pa sve do 4. listopada, donoseći niz zanimljivih manifestacija. Međutim, ove godine WINE NOT!? ima i jednu novu destinaciju – grad Slatinu.

Više o ovogodišnjem vinskom festivalu, koji ljubiteljima dobre kapljice otkriva bogat svijet vina Virovitičko-podravske županije na atraktivnim destinacijama, otkrila je direktorica Turističke zajednice VPŽ Martina Jakelić, uz prisustvo voditelja Dvorca Janković Suhopolje, Marka Blaževića i predstavnika lokalnih turističkih zajednica.

– Festival vina i zalogaja ove se godine nalazi na čak sedam lokacija, jednu više u odnosu na prethodnu godinu. Iznimno nam je drago što se u čitavu priču uključila i Turistička zajednica grada Slatine – donoseći lokaciju na kojoj će posjetitelji imati priliku „upoznati“ našu divovsku sekvoju – stablo godine u Republici Hrvatskoj, ali i kušati te vidjeti što su pripremili naši slatinski domaćini. Također, uz lokalne vinare, odlučili smo promovirati i proizvođače jakih alkoholnih pića koji se na području Virovitičko-podravske županije sve više razvijaju. Tako će posjetitelji imati prilike upoznati proizvođače rakije i različitih likera – objašnjava direktorica Turističke zajednice VPŽ Martina Jakelić.

Festival predstavlja destinacijski koncept promocije cijelog našeg kraja, dodaje Jakelić, s ciljem pozicioniranja na vinskoj karti Hrvatske, promoviranja lokalnih proizvođača te upoznavanja posjetitelja s različitim destinacijama na području Virovitičko-podravske županije.

Enologinja Ivana Nemet, članica već dobro uhodanog tima vrsnih poznavateljica finih vina, i ove će godine publici približiti svaki nijansirani detalj pažljivo odabranih vina, udovoljavajući i najzahtjevnijim nepcima.

– Kao i svih godina do sada, tu su i naši lokalni zabavljači – od TS Frontmeni, Suhopoljskih Tamburaša, pa sve do Vokalnog ansambla Artes, pa tako osim same degustacije vina, pripremamo i odličnu zabavu. Na svakoj lokaciji, posjetitelji imaju priliku i upoznati samu destinaciju – vidjeti postav Geo info centra u Voćinu, novitete u Dravskoj priči ili po prvi puta doživjeti ugođaj vinskog podruma suhopoljskog dvorca Janković – dodaje Jakelić.

GDJE ĆE SVE BITI „DOBRE KAPLJICE“?

Prvi susret „Kak je v duši, tak je v kleti“, zakazan je u subotu, 6. rujna, u Turističko-informativnom centru Klopotec na Kladarskom bregu, u srcu bilogorskih vinograda iznad Pitomače. U petak, 12. rujna, festival se seli na padine Papuka, u Geo-info centar u Voćinu. Tamo je na rasporedu „Papučki vinoplov“ koji s lakoćom spaja tradicijsku kuhinju i iznimna vina s modernim ambijentom.

Tjedan dana kasnije, u petak, 19. rujna, u Posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima održat će se „Vinski party u plemićkom perivoju“, a već u subotu, 20. rujna, na padinama Papuka i Krndije iznad Orahovice, posve neobičan maraton „Wine&Run“. Na njemu nema trčanja, samo šetnja magičnom prirodom i uživanje u vrhunskim vinima.

Posljednjeg vikenda rujna festival stiže u prekrasne dvorce – u petak, 26. rujna, u Centru za posjetitelje – Dvorac Janković u Suhopolju uživat će se u „Tamburama i vinu na plemićki način“, a u subotu 27. rujna, u dvorcu Pejačević – Gradskom muzeju Virovitica, u još jednom „Wine&Artu“.

Festival završava 4. listopada jednom premijerom. Prvi put Slavonija i Podravina, wine not!?, stiže u Slatinu s događajem „Večer vina pod sekvojom“.

Ovisno o događanju, broj mjesta je ograničen od 40 do 60 osoba te do 100 za maraton „Wine&Run“, a cijena kotizacije iznosi 22 eura po osobi za svaki od sedam eventa. Svi koji žele uživati u povijesnim ambijentima Plemićke rute i prekrasnim zelenim oazama Slavonije i Podravine, mjesto mogu osigurati uplatom kotizacije na web stranici TZ Virovitičko-podravske županije.

(icv.hr, dj, slavonija-podravina.hr, foto: D. Jagarinec, K. Toplak)