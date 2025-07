U sklopu provedbe edukativnih aktivnosti projekta LIFE RESTORE for MDD (Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije organizira Kamp za mlade rendžere.

Kamp će se održati u Posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima u periodu od 29. do 31. srpnja.

Broj mjesta je ograničen, a prijave se zaprimaju na e-mail do popune predviđenog broja sudionika.

(icv.hr, virovitica-nature.hr)