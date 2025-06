Izbori tek što su završili, a Igor Andrović nastavio je voziti u petoj brzini. U Ministarstvu poljoprivrede potpisani su ugovori za sustave navodnjavanja Đoltu II. faza i Lukač I. faza, potpisan je ugovor za dogradnju OŠ Vladimira Nazora u Novoj Bukovici sa sportskom dvoranom i vanjskim igralištem te najznačajnija investicija u zdravstvu otkad je Virovitičko-podravske županije – energetska obnova Opće bolnice Virovitica. U prvih tjedan dana novog, trećeg mandata virovitičko-podravskog župana Igora Androvića pokrenuti su projekti vrijedni 35 milijuna eura.

Za Androvića nema stajanja. Oni koji ga znaju, kažu: “Zanimljivo, on kad se odmara – trči maratone”. U nedjelju, 18. svibnja, započeo je još jednu dionicu. Treći je put izabran za virovitičko-podravskog župana s rekordnom potporom. Više od 72 posto birača Virovitičko-podravske županije cijeni i vrednuje ono što radi.

– Tih 72 posto mene i moj tim obvezuje kako bismo bili još bolji, radili još više, bili još snažniji, stvarali još bolje i kvalitetnije projekte. Pokazali smo da je Hrvatska demokratska zajednica i dalje uvjerljivo najjača politička opcija u Virovitičko-podravskoj županiji. Pobjedu smo ostvarili u deset općina i u dva grada. Vratili smo grad Slatinu, koji je osam godina bio, možemo slobodno reći, jedan eksperiment. Bilo je tu i ostavki gradonačelnika i lošeg vođenja. Vjerujem da će s novim gradonačelnikom Tomom Tomićem Slatina napraviti značajan iskorak u iduće četiri godine – rekao je župan u startu.

Čestitao je svim izbornim pobjednicima i naglasio kako su njegova i vrata Virovitičko-podravske županije, kao što su uostalom bila i dosad, otvorena svima.

– Čestitam svim pobjednicima. Onima koji su zadržali svoju poziciju i onima koji su prvi put izabrani. Pozivam ih na suradnju u cilju razvoja i napretka svih naših gradova, općina i cijele Virovitičko-podravske županije. Moja vrata i vrata mojih suradnika u Županiji, županijskih institucija, bila su i ostat će svima otvorena – poručio je Igor Andrović.

Vrata su otvorena svima za svaki novi projekt koji nudi bolji, kvalitetniji život svih stanovnika Virovitičko-podravske županije, a krucijalan projekt, koji će dati novi gospodarski zamah ovom području, jest brza cesta prema Zagrebu.

– Brza cesta prema Zagrebu iznimno je važna za daljnji razvoj i Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Svjedoci smo da kada neko područje dobije brzu cestu ili autocestu, dolazi do značajnog, ubrzanog razvoja tog prostora. S boljom prometnom povezanošću stižu i novi investitori, nove mogućnosti, te slijedi novi gospodarski zamah. Tako će biti i kada se izgradi brza cesta prema Zagrebu, a nadamo se, ako sve bude u redu – ako ne bude nekih novih tektonskih poremećaja na europskom i svjetskom tržištu, što onda generira i promjene kod nas – da će ona biti završena za tri ili četiri godine. Povezivanjem sa Zagrebom, kada ćemo do metropole stizati za 60 minuta, otvara se nova dimenzija razvoja gospodarstva. Već danas imamo razgovore s potencijalnim investitorima i svi oni nam kazuju koliko je ta brza cesta važna. Zato smo zahvalni i Vladi RH jer je ta naša najveća želja od osamostaljenja Hrvatske upravo u vrijeme premijera Andreja Plenkovića krenula i provodi se – kaže.

Nije brza cesta prema Zagrebu jedina važna prometna investicija.

– Radimo i na nastavku gradnje brze ceste od Suhopolja prema Slatini. To je dionica ceste Ilok – Ormož, gdje su i dionice na području Virovitičko-podravske županije. Tu je i tzv. pitomačka obilaznica, čime ćemo rasteretiti promet na zapadnom dijelu naše županije. Imamo odlično uređen autobusni javnolinijski prijevoz koji, po malim, gotovo simboličnim cijenama, omogućuje svim stanovnicima ovog područja putovanje Virovitičko-podravskom županijom. Osim toga, veliki su investicijski zahvati u željezničkom prometu. Odrađena je dionica od Virovitice do Pitomače te od Pitomače do Kloštra Podravskog. Ide dalje prema Koprivnici, a od Osijeka će se pruga uređivati prema Virovitici – dodaje.

Ove je godine na natječaj za sustave navodnjavanja iz Hrvatske stiglo pet projekata, a dva, ili 40 posto, stigla su iz Virovitičko-podravske županije.

– Primjerice, za razvoj gospodarstva važno je brzo izdavanje potrebnih građevinskih dozvola. Naša administracija uvijek izlazi ususret gospodarstvenicima kako bi građevinsku dozvolu dobili u rekordnom roku. Kako se odnosimo prema našim poljoprivrednicima, gospodarstvenicima, obrtnicima, poduzetnicima, tako se odnosimo i prema strateškim projektima. Oni su plod strateškog promišljanja. Sustavi navodnjavanja su potreba i svatko onaj tko se u budućnosti želi ozbiljno baviti poljoprivredom, svjestan je kako su mu sustavi navodnjavanja nužni. Vremenske neprilike, suše ili poplave, sve su učestalije i ako želite imati sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji, biti konkurentni na tržištu, tada je navodnjavanje jedina opcija. Na nama je stvoriti uvjete za natapanje plodnih polja. Dosad smo izgradili četiri sustava navodnjavanja: Kapinci – Vaška I. i II. faza, Đolta i Novi Gradac – Detkovac. Uskoro kreću radovi na Đolti II. faza, Lukaču I. faza, a to je put prema željenih 10.000 hektara, koliko želimo navodnjavati na području Virovitičko-podravske županije – kaže Andrović.

Sve se više poduzetnika, gospodarstvenika, poljoprivrednika i turističkih djelatnika javlja na županijske javne pozive. Svi oni prepoznali su u Virovitičko-podravskoj županiji sigurnog partnera.

– Naša ruka ispružena je svima. Svima želimo pomoći, svakome omogućiti bolji život. I zato svake godine na razini Hrvatske bilježimo rekordna povećanja broja obrtnika, poduzetnika, uz rast plaća. Za poduzetnike, obrtnike, poljoprivrednike, gospodarstvenike imali smo rekordan broj prijava. Dodijelili smo 650.000 eura potpora. Tu su i turističke potpore za obogaćivanje turističke ponude Virovitičko-podravske županije. U turizam je unazad desetak godina uloženo više od 70 milijuna eura. To su bili, veliki, strateški projekti, ali važni su nam ljudi, oni koji žive od turizma, jer oni na zahtjevnom tržištu moraju biti konkurentni i kvalitetni. I za njih smo ove godine izdvojili više od 160.000 eura, čime se grade bazeni, saune, novi sadržaji. I to turisti prepoznaju, jer, postotno, na razini Hrvatske, istina to nisu velike brojke kao u Dalmaciji, ali pokazuju da smo na dobrom putu – bilježimo najveći postotni dolazak i noćenja turista u Hrvatskoj. O tome smo nekada mogli samo sanjati, a sada je naša županija važna turistička odrednica kontinentalne Hrvatske – naglašava.

U idućem četverogodišnjem razdoblju Virovitičko-podravske županije očekuje se veliki investicijski zamah…

– Kako bi svi naši osnovnoškolci išli u jednu smjenu, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih imamo suglasnost za deset novih škola i sportskih dvorana ukupne vrijednosti oko 45 milijuna eura. Ugovor za prvu, onu u Novoj Bukovici, već imamo i uskoro krećemo u gradnju. Tu su i projekti u gradu Virovitici, ali i diljem gradova i općina naše županije… U iduće dvije godine podići će se na desetke novih građevinskih dizalica diljem Virovitičko-podravske županije. Takav investicijski zamah nismo imali nikada. Osim toga, ide i veliki projekt energetske obnove Opće bolnice Virovitica, izgradnja nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu VPŽ-a, palijativnog odjela Doma zdravlja VPŽ-a… Tu su i brojni projekti svih naših gradova i općina. Sve te investicije donijet će nam novi građevinski zamah, a time i dodatni gospodarski vjetar u leđa, jer građevinski sektor generira razvoj. Razvoj i bolji život važan je za svakog stanovnika naše županije, i za one školarce i studente kojima dajemo stipendiju, i za liječnike kojima subvencioniramo kamatu za kupovinu nekretnine, a u budućnosti im želimo graditi stanove. Ali i za naše umirovljenike, jer oni su nam u zalog ostavili no što danas baštinimo. I zato, za sve njih i za našu djecu i djecu naše djece, stvarat ćemo još više i još bolje jer to je naša uloga i naša svrha bavljenja politikom – zaključuje župan Andrović.

