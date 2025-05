Dolazak toplijeg vremena povećao je aktivnost riba, a samim tim i aktivnost ribolovaca, što se ima prilike i vidjeti na ribolovnim vodama. Puno je onih koji svoje slobodno vrijeme provode u ribolovu, a kako i ne bi kada im je to najdraža sporedna stvar. No, nije dovoljno samo doći i pecati nego se pri tom pridržavati i pravila propisnog ribolova i odgovornog ponašanja prema prirodi. Tim povodom posjetili smo Županjski savez športskih ribolovnih društava Virovitičko-podravske županije gdje nas je dočekao predsjednik Dražen Jovanović koji nas je u kratkim crtama upoznao s područjima za ribolov u županiji i propisima koje trebamo poštivati prigodom ribolova.

– U Virovitičko-podravskoj županiji djeluju Zajednice športskih ribolovnih udruga koje okupljaju lokalne ribolovne udruge i klubove. Zajednica športskih ribolovnih udruga Virovitica objedinjuje udruge s područja grada Virovitice te općina Lukač, Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje. U Zajednici športskih ribolovnih udruga Orahovica djeluju udruge s područja grada Orahovice i općina Čačinci, Zdenci, Crnac i Voćin. Nakon gašenja Zajednice športskih ribolovnih udruga Slatina 2019. godine, udruge i klubovi s područja grada Slatine, naselja Bakić te općina Mikleuš, Čađavica i Sopje nastavili su djelovati samostalno. Zajednica športsko ribolovnih udruga općine Pitomača okuplja ribolovne udruge iz Pitomače i Križnice – rekao je Jovanović te se osvrnuo i na propise koji vrijede na ovim vodama.

-Važno je istaknuti da ribolovci, nositelji važeće državne ribolovne dozvole, mogu bez dodatnih naknada obavljati ribolov na cijelom području Zajednice športskih ribolovnih udruga kojoj pripada njihov matični klub. Ribolov na vodama koje se nalaze pod upravom drugih zajednica unutar županije moguć je uz prethodnu kupovinu dozvole izdane od strane te zajednice, uz obvezno poštivanje svih važećih pravila koje ovlaštenik ribolovnog prava, u suradnji sa Zajednicom kojoj pripada i Županijskim savezom športsko-ribolovnih društava, donosi za odgovarajuće vode. Ova je odluka u početku izazvala određenu konfuziju među ribolovcima, s obzirom na to da se ranije ovlašteniku plaćala dnevna dozvola čak i kada su udruge djelovale unutar iste zajednice. Istovremeno, dio ribolovaca izražava želju da, bez dodatnih naknada, mogu pecati na području cijele županije. U nekim dijelovima Hrvatske pojavljuju se i inicijative za omogućavanje ribolova bez dodatne naknade na cijelom teritoriju Republike Hrvatske uz posjedovanje državne dozvole. Međutim, prema sadašnjim informacijama, to neće proći i situacija će ostati kao što je sada – rekao nam je Dražen Jovanović koji je pri tome pozvao ribolovce na razumijevanje i jedinstvo s drugim ribičima, posebice onima kojima se dolazi u goste na ribolov.

– Na području VPŽ ima oko petnaestak jezera ili ribnjaka, nekoliko rijeka i potoka i Županijski kanal koji je ponovo postao zanimljiv za ribolov. Na svim tim vodama dozvoljen je športski ribolov, naravno uz posjedovanje ribolovne dozvole i u dane kada na istom ne postoje zabrane radi poribljavanja, mriještenja ribe ili nekih radova. Takav slučaj traje na Virovitičkim jezerima koji su glavna meka športskih ribolovaca, ne samo iz naše već i susjednih županija. Morat ćemo se još malo strpjeti, a neke naznake su da će se na našim ribnjacima u Virovitici moći pecati od travnja iduće godine. Naravno, ni Savez ni Zajednica na to ne mogu utjecati jer su sve vode u Hrvatskoj u nadležnosti tvrtke Hrvatske vode. No vjerujem da će naša jezera dobiti zasluženi sjaj i da će se na njima još dugo moći pecati. Osim tog svojim boljim izgledom, naša jezera postat će još atraktivnija za mnoge, posebice mlađe generacije ribiča u kojima na svu sreću ne oskudijevamo. Sa zadovoljstvom mogu istaknuti da se svake godine naša županija postane bogatija za oko 350 novih ribolovaca, od kojih je većina onih malih i mladih ribiča i po tom prosjeku spadamo u sam vrh RH – istaknuo je Dražen Jovanović koji se osvrnuo i na vrlo važnu stavku, disciplinu i red na ribolovnim područjima.

– Ribolovne propise donosi Savez športsko ribolovnih društava RH, a na nama je da ih sukladno tome provodimo. Naime, nekoliko sam puta imao prigode čuti da neki pojedinci vole donositi interna pravila na svojim vodama. Ne postoje interna pravila jer se sve dogovara na nivou Zajednice i Saveza. Shodno tome se održavaju ribolovne skupštine na kojma se to dogovara. Za red na vodama zadužena je ribočuvarska služba koju će te prepoznati po propisanoj službenoj uniformi i znački. Osobama koje nisu propisno odjevene i nemaju iskaznicu ili ribočuvarsku značku, ne morate polagati račune. No ako vam dođe propisno odjeveni ribočuvar dužni ste mu dopustiti da vam prekontrolira pribor i eventualni ulov, slično kako je i u prometu kada vam policija provjerava dokumente i ispravnost vozila. Na to se nitko ne bi trebao uzbuđivati jer to štiti sve nas, a i riblji fond općenito. Znamo da je na nekim vodama propis “ulovi i pusti” koji se odnosi na plemenitu ribu, dok je na drugim vodama najčešće dozvoljeno nošenje jedne plemenite ribe od propisane najmanje mjere do 4 kg težine. Kaže se da pravila postoje da bi se poštivala i smatram da su kod nas ipak manje stroža nego u nekim zapadnim državama. Svima nam treba biti briga čuvanje naših voda, ribljeg fonda i okoliša. Športski ribolov ima također i izuzetne terapijske vrijednosti za zdravlje pojedinaca svih dobi, a to će biti moguće samo u tom slučaju ako smo u skladu s prirodom i lijepim ponašanjem prema njoj i prema drugima koji se žele opustiti uz ribolov. S tim ciljem svim ribolovcima želim što više uspjeha u pecanju i opuštanja uz ribolov uz ribički pozdrav BISTRO! – zaključio je prigodom našeg kratkog susreta, predsjednik Županijskog saveza športsko ribolovnih društava VPŽ Dražen Jovanović.

(icv.hr, bs)