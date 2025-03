U prostoru Općine Crnac održan je sastanak Stožera Civilne zaštite Virovitičko-podravske županije s glavnom temom uvida u trenutnu situaciju na području općine Crnac, ali i cijele Virovitičko-podravske županije. Prvi se obratio načelnik općine Crnac podnijevši izvještaj o trenutnoj situaciji na području općine zadovoljno naglasivši kako se voda povukla, sve se vraća u normalu, a sve službe su i dalje na terenu i krenuli su s akcijama sanacije šteta i čišćenja.

– Na zadovoljstvo svih mještana prije svega, a onda i nas, mogu reći da je opasnost od poplave prošla. Moram od srca zahvaliti našim vatrogascima na ogromnom naporu u spašavanju, svim dežurstvima i svim službama koje su bile uz nas, Hrvatskim vodama koje su svojim pumpama spasile značajan broj kuća i polja. Voda je naglo došla, a isto tako je i otišla, šteta je ostala, ali najvažnije je da nije bilo stradavanje ljudi. Tijekom jučerašnjeg dana i noći imali smo dežurstva i akcije ispumpavanja podruma, sanacije objekata koje još traju. Tako brzi val ogromne količine vode ne pamtimo, gotovo u pola sata cijela ulica je bila puna vode, mi smo imali sve pripremljeno za neke hajdemo reći normalne uvjete manje poplave, no kada je voda došla sa tri strane tu se više nije moglo spriječiti prodiranje., Ipak, siguran sam da smo odradili maksimalno i spasili sve što smo mogli – rekao je načelnik Mato Damjan.

Predsjednik DVD-a Crnac Danijel Holeš sa strane vatrogasaca prenio je događanja u mjestu.

-Bilo je zahtjevno i naporno, ali uspjeli smo odraditi maksimalno sve kako bi pomogli ljudima. Moram reći da evakuacije nismo imali, ali smo pomogli dvama starijim bračnim parovima od preko 80 godina koji su se uplašili zbog manjeg prodiranja vode kroz temelje kuće i preselili ih kod njihove djece preko puta ulice. Tijekom jučerašnjeg dana i noći ispumpavali smo podrume i čistili dvorišta što radimo i danas te ostajemo i dalje na raspolaganju – rekao je Holeš.

Direktor VGO Osijek Željko Kovačević također naglasio zadovoljstvo smirivanjem situacije na terenu kao je rekao na čitavom području Virovitičko-podravske županije, ali i Osječko-baranjske.

– Već jučer se vidjelo značajno smirivanje situacije i opadanje vode nizvodno prema Dravi gdje nemamo nikakvih problema. Vodostaji su niski, Drava je niska što nam znatno olakšava situaciju, a evo ostaje još sam za vidjeti što dalje činiti i kako možemo pomoći ljudima. Ekipa Hrvatskih voda i danas će obilaziti teren kako bi snimili potencijalne slabe točke gdje bi mogli to dodatno ojačati kako bi bili još spremniji za ovakve i slične događaje. Moram ponoviti bile su ovo ekstremne količine oborina bujičnog karaktera koje su jako brzo došle, a srećom isto tako i otišle. Mi moramo i dalje raditi na prevenciji, prije svega izgradnji akumulacija na svim mjestima, rijekama i potocima kako bi naša mjesta i gradovi bili sigurni – rekao je Kovačević te zahvalio svim službama na ogromnom radu i pomoći te posebno mještanima ugroženih područja na razumijevanju i smirenosti.

Načelnik Stožera civilne zaštite VPŽ Marijo Klement rezimirao je kompletnu situaciju na području cijele županije te naglasio da je svugdje situacija u normali.

– Hvala Bogu stanje se smirilo, ono što je najvažnije nigdje više obiteljske kuće nisu u kontaktu s vodom pa niti gospodarski objekti, jedino još na nekim mjestima voda stoji na poljoprivrednim površinama, ali to se znatno povlači. Zahvaljujem se apsolutno svima, službama, volonterima i svima koji su pomagali, mislim da smo svi zajedno odradili velik posao da što bolje i više pomognemo ljudima. Nažalost svaka šteta, bila i ona i najmanja, je šteta za vlasnike objekata, a nama je sada da to sve popišemo i vidimo koliko je to sve i da pomognemo ljudima koliko god možemo – rekao je Klement.

Na kraju je načelnik Policijske postaje Orahovica Zdenko Tot rekao kako su na području Orahovice i susjednih općina ceste uglavnom sve prohodne, zatvorene su još samo dvije Zokov Gaj-Bokšić gdje je cesta još poplavljena te Duzluk-Kutjevo gdje su se dogodili odroni.

(icv.hr, vg)