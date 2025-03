Tjelesna aktivnost, sport općenito ili vježbanje ne moraju biti mukotrpni, iscrpljujući ni teški, već mogu biti zabavni i senzualni. Poručile su to ženama 12. ožujka u Katoličkoj osnovnoj školi u Virovitici medicinska sestra, fitness influencerica i trenerica plesa Kristina Mikolčić te Dora Međimorec, tajnica Sportske zajednice VPŽ, a koje su srijede u ožujku, u povodu Dana žena, pretvorile u dan za ples bachate.

Jedan od najpopularnijih latino plesova u svijetu okupio je polaznice koje su, u ugodnoj i poticajnoj atmosferi, svladavale pokrete i koreografiju pod strpljivim vodstvom Kristine Mikolčić, Virovitičanke sa zagrebačkom adresom.

-Prošlog tjedna na radionici plesa je sudjelovalo više od 50 žena, a i danas je interes velik, što nas raduje. Željeli smo ženama na području Virovitičko-podravske županije dati jednu novu aktivnost kojom se mogu baviti svi, bez obzira na dob i tjelesnu pripremljenost. Sve mi znamo za bachatu, da je prekrasan i senzualan ples, mnoge žene voljele bi ga naučiti, no ovdje još nemaju priliku, u vidu stalnih radionica, a mogućnost je to koja se otvara nakon ovih radionica.

Svjesne smo i da su žene danas pretrpane različitim aktivnostima i obavezama, pa smo im odlučili pokloniti taj sat samo za sebe, u opuštenoj atmosferi, gdje mogu biti to što jesu. Bachata je odličan početak tjelesne aktivnosti, a mi je vidimo kao način na koji se žene mogu osnažiti, slaviti svoju ženstvenost, pokret, energiju i biti svoje – ističe D. Međimorec.

Kristina Mikolčić, koja je strpljivo prolazila sve osnovne pokrete, ponavljala, objašnjavala i poticala polaznice da kroz ples idu svojim tempom, kaže kako je ljepota plesa u tome što je riječ o umjetnosti namijenjenoj i dostupnoj apsolutno svima.

-Bez obzira na dob, spol, dimenzije, plesati može svatko. I danas jako puno žena izbjegava određene aktivnosti jer strahuju, sramit će se, kako će se snaći, a onda se ti strahovi vrlo brzo rasprše. Ples ima brojne psihičke i fizičke dobrobiti. Osobno, mene ples liječi, a znanstveno je dokazano kako ima važnu ulogu u funkciji učenja, pamćenja, utječe na emocije, samopouzdanje.

Ujedno, plesom upoznajemo i gradimo sebe. Sramežljive osobe često plesom upoznaju verziju sebe za koju nisu ni znale da posjeduju, ples može pomoći i u vezi, braku, da žena pokaže senzualnu, pa i pomalo divlju stranu, a da ne govorimo kako ples utječe na tijelo, održava ga u formi i zdravim. Polaznice su na prvoj lekciji već osjetile kako ples pomaže kod držanja, a sigurna sam kako će svaka za sebe otkriti dobrobiti bachate – ističe K. Mikolčić, naglašavajući i socijalnu dimenziju plesa kao aktivnosti koja pomaže upoznavanju, izgradnji novih poznanstava, prijateljstava te općenito proširuje horizonte, kako onih u osobama samima, tako i izvan njih.

Kristina kaže kako je presretna što je u rodnoj Virovitici okupila žene koje vole ples, nešto što joj je bio san iz djetinjstva. Ukoliko se interes za bachatom nastavi i nakon ožujka, postoji mogućnost trajnije edukacije kroz stalnu grupu.

-Bilo bi to odlično, s obzirom da je bachata ples koji smo puno puta vidjeli u filmovima, natjecanjima, spotovima, izgleda jako senzualno. Ja za sebe uvijek kažem da sam slon u staklani i bila sam uvjerena kako nikada neću moći svladati neke pokrete. No bachata me razuvjerila. Opustila sam se. Teško mi je spojiti sve pokrete u koreografiju, na kraju, ali trudit ću se držati korak. Već i to što sam uspjela pratiti cijeli ritam grupe je nešto zbog čega se bolje osjećam – kaže nam jedna od polaznica.

Djelić plesne atmosfere pogledajte u našoj galeriji, a organizatorice su novu radionicu, koja je nadogradnja dosad održanih, najavile za 19. ožujka. Sve su polaznice dobrodošle, neovisno jesu li već bile na prethodne dvije ili će 19. ožujka doći prvi put, poručile su. Ples ih čeka.

