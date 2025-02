Sezona gripe dosegnula je vrhunac, a do sada je u Hrvatskoj evidentirano oko 24.000 oboljelih i 31 smrtni ishod zbog te bolesti i njezinih komplikacija, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u kojemu očekuju da će se broj oboljelih početi smanjivati idućih tjedana. Kako kažu, u zadnjem tjednu (od 3. do 9. veljače) pristiglo je preko tisuću prijava oboljelih manje u odnosu na tjedan prije (od 27. siječnja do 2. veljače).

Kao i prethodnih sezona, najveća stopa oboljelih bilježi se u djece predškolske dobi, a najniža u osoba starije dobi. Tijekom ove sezone, zaključno s 2. veljače, hospitalizirano je zbog gripe i njezinih komplikacija 945 osoba, što je 94 slučaja više nego u istom razdoblju prošle sezone. U istom razdoblju prijavljen je manji broj prijema u jedinice intenzivnog liječenja (53), u odnosu na prošlu sezonu (75), navode u HZJZ-u, a prenosi 24sata.

Prijave oboljelih pristigle su iz svih županija, pri čemu je više od 50 posto slučajeva u zadnjem tjednu prijavljeno iz pet županija – Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske, Zagrebačke i Varaždinske županije. Prema preliminarnim podacima, najviše stope prijava gripe ima Varaždinska, Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija, a najniže su u Bjelovarsko-bilogorskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

U Virovitičko-podravskoj županiji do sada su evidentirane 222 osobe oboljele od gripe te dva smrtna slučaja, doznajemo iz Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije.

Što se tiče tipova virusa koji prevladavaju ove sezone, u zadnjem (šestom) tjednu zabilježeno je oko 37 posto pozitivnih uzoraka, pri čemu je u preko 70 posto detektiran virus gripe B. U subtipiziranim uzorcima gripe A prevladava virus A/H1N1pdm09.

Uoči ove sezone nabavljeno je 450.000 doza tetravalentnog cjepiva, ima ga dovoljno za sve koji se žele cijepiti, a naročito je preporučljivo za rizične skupine. Cjepivo je besplatno za sve građane od početka ove godine, a ima smisla cijepiti se dok god traje epidemija gripe. Za stvaranje zaštite treba oko dva tjedna nakon cijepljenja.

Vezano uz preventivne mjere, u HZJZ-u preporučuju uobičajene mjere za sprječavanje širenja respiratornih virusa – pranje ruku, izbjegavanje diranja lica neopranim rukama, pokrivanje područja usta i nosa prilikom kašljanja i kihanja papirnatom maramicom ili rukavom, nošenje maske (u zatvorenim prostorima), često prozračivanje prostorija te izbjegavanje prenapučenih prostora.

Uobičajeno nekomplicirana gripa traje 7-10 dana te se preporučuje da oboljela osoba ostane doma, miruje i liječi se simptomatski dok god se ne izliječi.

U liječenju je važna nadoknada tekućine, dovoljno odmora i po potrebi lijekovi protiv bolova i visoke temperature. Uzimanje suplemenata vitamina u slučaju gripe može biti korisno, no važno je napomenuti da suplementi ne mogu izliječiti gripu i ne bi trebali zamijeniti liječnički savjet ili eventualno propisane lijekove. Također, prekomjerno uzimanje nekih vitamina može biti štetno, poručuju iz HZJZ-a.

(icv.hr, 24sata.hr)