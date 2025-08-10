Na livadu u Slatinskom Drenovcu jučer je počeo tradicionalni 12. Srednjovjekovni viteški turnir u organizaciji Reda vitezova Ružice grada, Općine Čačinci i Turističke zajednice područja Vrata Papuka. Sve je počelo postavljanjem viteških tabora i predstavljanjem 22 viteške udruge iz cijele Hrvatske te Slovačke, zemlje iz koje je i ove godine stigla atraktivna viteška udruga Agentura Hector koja prikazuje srednjovjekovne viteške borbe na konjima. U nastavku je održan srednjovjekovni streličarski turnir, a potom i natjecanje za zlatnu strijelu.

– Presretni smo što i ove godine možemo ponuditi doživljaj ovog spektakla koji je ponovno okupio nekoliko tisuća ljudi kroz cijeli dan. Posebno bih istaknuo važnost ovakvih manifestacija u očuvanju kulturne baštine i promocije općine Čačinci i Parka prirode Papuk te našeg jedinstvenog Slatinskog Drenovca, koji je i ove godine epicentar povijesti, zabave i zajedništva, a prije svega jedinstvene hrvatske smionosti i hrabrosti. Hvala svima koji su došli i uživali, hvala svim udrugama, izlagačima i svim radnicima na turniru jer svi su oni neizostavni kotačić cijele ove priče- rekao je načelnik općine Čačinci Alen Jurenac.

Srednji vijek je zavladao drenovačkom livadom, otvorena je srednjovjekovna ulica koja prolazi uz viteške tabore u kojima se moglo vidjeti kako su živjeli vitezovi, a članovi reda vitezova Ružice grada Orahovica potom su prikazali viteške borbe i opreme, nastavile srednjovjekovnim plesovima Grofice Konjske iz Udruge Grofovije Konjski iz Zagorja, točnije Konjščine, a potom je poznata pripovjedačica Margareta Peršić ispričala, na sebi svojstven način, srednjovjekovnu bajku u kojoj su glavni glumci ljudi iz publike. Priča je potom potpuno uronila u srednji vijek, na bojnom polju pojavili su vitezovi na konjima, članovi slovačke udruge Agentura Hector koji su na originalan način prikazali viteške borbe na konjima uz gromoglasan pljesak i ovacije mnogobrojne publike.

I onda središnji dio prvoga dana, noćna bitka za utvrdu Klak u kojoj su se za ovaj dio hrvatskog kraljevstva borili Hrvati kršćani i Turci. Bitka je počela prikazom uobičajenog života kmetova i običnih ljudi u srednjem vijeku na ovom području i onda slijedi napada Turaka, pokušaj obrane hrvatskih vitezova, no u toj prvoj bitci Turci pobjeđuju.

– To je zahtjevna žestoka bitka mačevima, vatrenim strijelama i topovima. Oko 150 vitezova je pokazalo svoju hrabrost i žestinu, a prije svega domoljublje. Svoj sjajan nastup izvele su trbušne plesačica koje su čak plesale i s vatrom, a na kraju bitke tu prvu dobivaju Turci, ali mi smo spremni uzvratiti im jer im utvrdu Klak ne damo. Tako je danas na programu dnevna bitka i konačan prikaz propasti Turaka na ovom području. Hvala svima od srca koji su došli i podržali nas i siguran sam da se u velikom broju vidimo i danas- rekao je predsjednik Reda vitezova Ružice grada Vlado Grgić Crni.

Dan je završio velikim vatrenim showom koji je očarao posjetitelje, a nastavak ove prelijepe viteške priče možete posjetiti i danas.

(icv.hr, vg, foto: Vladimir Grgurić i Magdalena Jelenčić)