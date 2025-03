Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije održao je press konferenciju na kojoj je izvijestio o aktualnostima na poplavljenim područjima županije. Prema riječima gradonačelnika Orahovice Saše Ristera, na području grada situacija kreće na bolje.

– Vode još uvijek ima, ali evo u posljednjem obilasku terena oko 12 sati vidljivo je da vodostaj pada. Voda još uvijek prelijeva preko brane, no izdržala je sve nalete. Voda se povlači i u Ulici Stjepana Radića, gdje smo imali prvo izlijevanje. Moram reći da nismo imali nikakvu evakuaciju i da nismo imali bolesnih ljudi da smo morali intervenirati. Komuniciramo s građanima kojima su kuće poplavljene i dostavljamo im sve što im je potrebno. Tako da za sada nema mjesta panici. Vidimo na očigled svi ovdje da se rijeka kroz Orahovicu spustila sigurno za jedno 50 centimetara kroz možda dva sata – rekao je Rister te dodaje kako je najvažnije da kiša prestane padati na Papuku jer od tamo dolazi sva voda.

– Voda se polako vraća u korito, obranjene su kuće, dakle najvažnije nam je da je materijalna imovina naših sugrađana sačuvana, da su naravno ljudski životi sačuvani i ja ću reći da je sve pod kontrolom. Jedino imamo situaciju u naselju Kokočak, do mještana je teže doći jer su se izlila dva kanala, no bili smo jučer kod njih, a danas i HGSS. Dostavit ćemo im vodu i sve što je potrebno. Sve ostalo je zasad pod kontrolom – rekao je Rister i uputio zahvalu svima koji su na bilo kakav način pomogli.

Željko Kovačević iz Hrvatskih voda rekao je kako su poplave zahvatile široko područje, od Našica pa do Slatine.

– Jučer je palo 80 litara kiše po četvornom metru. Ovo je krizna situacija u kojoj jednostavno nije bilo moguće jedan dio preusmjeriti na drugi sliv. Sve je bilo puno. Tako da mogu reći da je trenutačna situacija zadovoljavajuća, zahvaljujući trudu onih koji su to sve skupa trebali odraditi. Hvala svima koji su sudjelovali na nesebičnoj pomoći – rekao je Kovačević, dodavši da je ovdje riječ o poplavama bujičnog karaktera.

– To nisu poplave kao one na Dunavu i Dravi kada se možemo više pripremiti. Mi se za ovakve poplave pripremamo zadnjih deset godina. Sagradili smo niz retencija i akumulacija koje su nam sada jako pomogle. Situacija bi bila puno gora da te objekte nismo imali. Pratimo situaciju od Našica pa skroz do Slatine, na nizu vodotoka su proglašene ili pripremljene redovne ili izvanredne mjere obrane od poplava – rekao je Kovačević, dodavši da se situacija u Orahovici smiruje te da će potencijalni problemi nastajati nizvodno.

– Sve su nam to vrijedna iskustva da znamo kako taj sustav treba unaprijediti. Bez obzira na to što je bila krizna situacija, mislim da smo dobro na nju odgovorili. Sve ono što smo poduzimali u zadnjih nekoliko godina te je rizike umanjilo, a mi ćemo napraviti sve ono što još možemo kako bi se situacija dodatno poboljšala – rekao je Kovačević, dodavši da na obrani od poplava angažirano osam licenciranih tvrtki.

– Vreće su se punile i u Osijeku i u Dardi, kao i na svim punktovima. Procjena je da je pripremljeno i ugrađeno oko 30.000 vreća. Žao mi je stanovnika kojima je nastala šteta na objektima, ali ovo je bila uistinu izvanredna situacija – rekao je Kovačević.

Prema riječima načelnika županijskog Stožera i zamjenika župana Marija Klementa, pozornost usmjeravaju nizvodno od Orahovice.

– Pratimo situaciju nizvodno jer ta voda negdje mora otići. Sad su na udaru Slavonske Bare, onda će biti Kutovi. Pratimo nizvodno i radimo zečje nasipe tamo gdje je potrebno. Cilj nam je, prije svega, zaštita ljudskih života i njihove imovine. Danas smo bili i na sastanku Stožera civilne zaštite u Slatini. Oni također očekuju bujičnu vodu iz gornjih naselja, iz Voćina i tog predjela. Za sad je poplavljena cesta u Lukavcu kao i to područje. Srećom, stambeni objekti nisu ugroženi. Angažirali smo HGSS koji je u kontaktu s 30-ak stanovnika, namirnice im se voze. Pratimo stanje i dalje ćemo ga pratiti – rekao je Klement, dodavši da im u prilog ide to što se oborine polako smanjuju.

– Nadamo se da će i nizvodno sve proći uz minimalne štete. Teško je govoriti koja je šteta na području Virovitičko-podravske županije. Moramo čekati da se voda povuče pa će procjeniteljska povjerenstva općina i gradova izaći na teren. Do utorka bi trebalo biti još padalina, pratit ćemo situaciju. Iza nas je neprospavana noć, a tako će biti i u narednom periodu. Tu smo da pomognemo i napravimo sve što je u našoj moći da smanjimo štetu na najmanju moguću – rekao je Klement.

