I ovog vam tjedna donosimo popis natječaja za radna mjesta na području Virovitičko-podravske županije.
|
POMOĆNI PEKAR / PEKARICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: PEKARA PECO d.o.o. za proizvodnju, turizam ,ugostiteljstvo, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
MONTER / KA STROJARSKIH INSTALACIJA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 3
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 8.9.2025.
|
ELEKTRIČAR / KA – MEHATRONIČAR / KA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 2
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 8.9.2025.
|
BRAVAR / ICA – ZAVARIVAČ / ICA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 3
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 8.9.2025.
|
DRVOPRERAĐIVAČKI RADNIK / DRVOPRERAĐIVAČKA RADNICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 11
Poslodavac: DRVO – TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 23.8.2025.
|
MONTER / KA SOLARNIH PANELA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 3
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 8.9.2025.
|
MEHATRONIČAR / KA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 3
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 8.9.2025.
|
VIŠA MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR BACC. MED. TECH
Mjesto rada: SUHOPOLJE
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 16.8.2025.
|
ŽUPANIJSKI / A VATROGASNI / A ZAPOVJEDNIK / CA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: VATROGASNA ZAJEDNICA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 16.8.2025.
|
ČUVAR / ČUVARICA PRIRODE 3
Mjesto rada: VOĆIN
Traženo radnika: 2
Poslodavac: JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
ČUVAR / ČUVARICA PRIRODE 3
Mjesto rada: VOĆIN
Traženo radnika: 1
Poslodavac: JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
RADNIK / RADNICA U ERGELI KONJA
Mjesto rada: ORAHOVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: TEAM 40 STABLE d.o.o. za proizvodnju i usluge
Rok za prijavu: 7.9.2025.
|
ADMINISTRATOR / ICA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH VOZILA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: AGROSERVIS – S T P D.O.O. ZA ISPITIVANJE MOTORNIH VOZILA
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
CNC OPERATER / KA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Fift društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
DENTALNI ASISTENT / TICA
Mjesto rada: NOVA BUKOVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 15.8.2025.
|
DENTALNI ASISTENT / TICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 15.8.2025.
|
REFERENT / ICA MEHANIZACIJE, TRANSPORTA I RADIONE – PRIPRAVNIK
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: BRANA, DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA I GRAĐEVINARSTVO, D.O.O.
Rok za prijavu: 7.9.2025.
|
ODGOJITELJ / ICA
Mjesto rada: SUHOPOLJE
Traženo radnika: 4
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE
Rok za prijavu: 15.8.2025.
|
UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / RADNICA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR MEDICINE / DOKTOR MEDICINE SPEC. U TIMU 1)
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / RADNICA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR MEDICINE / DOKTOR MEDICINE SPEC. U TIMU 1)
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 3
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / CA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR / ICA MEDICINE / DOKTOR / ICA MEDICINE SPEC. U TIMU 1)
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / CA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR / ICA MEDICINE / DOKTOR / ICA MEDICINE SPEC. U TIMU 1)
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
DOKTOR / ICA OPĆE MEDICINE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 15.8.2025.
|
UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / CA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR / ICA MEDICINE / DOKTOR / ICA MEDICINE SPEC. U TIMU 1)
Mjesto rada: ORAHOVICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / CA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR / ICA MEDICINE / DOKTOR / ICA MEDICINE SPEC. U TIMU 1)
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 4
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE DENTALNE
Mjesto rada: ČAĐAVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 15.8.2025.
|
POMOĆNI RADNIK / RADNICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 6
Poslodavac: Fift društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 9.9.2025.
|
POMOĆNI KUHAR / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: M.F.M. D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO
Rok za prijavu: 20.8.2025.
|
SPREMAČ / ICA
Mjesto rada: SUHOPOLJE
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE
Rok za prijavu: 15.8.2025.
|
AUTOMEHANIČAR / KA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: BRANA, DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA I GRAĐEVINARSTVO, D.O.O.
Rok za prijavu: 7.9.2025.
|
STOLAR / ICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 6
Poslodavac: Fift društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 7.9.2025.
|
GERONTODOMAĆIN / ICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆINA PITOMAČA
Rok za prijavu: 14.8.2025.
|
RADNIK / CA U ŠUMARSTVU
Mjesto rada: ČAĐAVICA
Traženo radnika: 16
Poslodavac: M.B. HAUSTECHNIK MONT d.o.o. za trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 13.8.2025.
|
ŠUMARSKI RADNIK / RADNICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 5
Poslodavac: ŠUMARSKI OBRT KNEZ, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Valentin Knez, Kozice, Kozice 147
Rok za prijavu: 1.10.2025.
|
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VEDRANA
Rok za prijavu: 10.9.2025.
|
STRUČNI RADNIK / CA U SUSTAVU ZAŠTITE DJECE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Centar za posebno skrbništvo
Rok za prijavu: 14.8.2025.
|
STRUČNI RADNIK / CA U SUSTAVU SOCIJALNE ZAŠTITE 2 – (SOCIJALNI RADNIK / CA)
Mjesto rada: BOROVA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA
Rok za prijavu: 13.8.2025.
|
REFERENT / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Centar za posebno skrbništvo
Rok za prijavu: 14.8.2025.
|
OSOBNI ASISTENT / OSOBNA ASISTENTICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM VIROVITICA
Rok za prijavu: 15.8.2025.
|
KONOBAR / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KOD BERNIJA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Bernard Trupinović, Virovitica, Gajeva 20
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
KONOBAR / ICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Srednja škola Stjepana Sulimanca
Rok za prijavu: 12.8.2025.
|
PRODAVAČ / ICA U PEKARI
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Pekarsko ugostiteljski obrt MIK – PEK , vl. Sandra Ljekaj, Slatina, Trg sv. Josipa 1
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
PRODAVAČ / ICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Pekarsko ugostiteljski obrt MIK – PEK , vl. Sandra Ljekaj, Slatina, Trg sv. Josipa 1
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
SKLADIŠTAR / KA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 1
Poslodavac: HERBARIUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
KUHAR / ICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Srednja škola Stjepana Sulimanca
Rok za prijavu: 12.8.2025.
|
KUHAR / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA
Rok za prijavu: 12.8.2025.
|
KUHAR / ICA
Mjesto rada: KORIJA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PATRIK, obrt za ugostiteljstvo, vl. Patrik Briševac, Korija, Nazorova cesta 95
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
KUHAR / KUHARICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PUŠ, obrt za ugostiteljstvo, vl. Marin Puš, Nova Bukovica, Zagrebačka 4
Rok za prijavu: 10.9.2025.
|
DOMAR / KA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA
Rok za prijavu: 12.8.2025.
|
NASTAVNIK / ICA STRUČNIH PREDMETA – ANATOMIJE
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Srednja škola Stjepana Sulimanca
Rok za prijavu: 12.8.2025.
|
NASTAVNIK / ICA STRUČNIH PREDMETA – MIKROBIOLOGIJE
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Srednja škola Stjepana Sulimanca
Rok za prijavu: 12.8.2025.
|
NASTAVNIK / ICA STRUČNIH PREDMETA – FARMACIJE
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Srednja škola Stjepana Sulimanca
Rok za prijavu: 12.8.2025.
|
ODGOJITELJ / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA
Rok za prijavu: 12.8.2025.
|
ODGOJITELJ / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA
Rok za prijavu: 12.8.2025.
|
ODGOJITELJ / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 3
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA
Rok za prijavu: 12.8.2025.
|
ODGOJITELJ / ICA PRIPRAVNIK / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 4
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA
Rok za prijavu: 12.8.2025.
|
RADNIK / ICA NA PAKIRANJU ČAJEVA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 5
Poslodavac: HERBARIUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
ČISTAČ / ICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: HERBARIUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
ČISTAČ / ICA
Mjesto rada: ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Dječji vrtić “Čarobna šuma” Špišić Bukovica
Rok za prijavu: 12.8.2025.
|
MEHANIČAR / MEHANIČARKA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: IIC Intelligent Industrial Concepts društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
NJEGOVATELJ / ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA
Mjesto rada: ORAHOVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE “ANAMARIA”
Rok za prijavu: 1.9.2025.
|
VODOINSTALATER / KA / CJEVAR / KA
Mjesto rada: SUHOPOLJE
Traženo radnika: 3
Poslodavac: VG-MONT MONTAGE WERK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
ELEKTRIČAR / KA NA MONTAŽI IZLOŽBENIH ŠTANDOVA-MONTER / KA IZLOŽBENIH ŠTANDOVA
Mjesto rada: ORAHOVICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: SLAVONIJA EXPO d.o.o. za proizvodnju, građenje, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 15.8.2025.
|
RADNIK / CA U PRERADI KAMILICE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 4
Poslodavac: MP PRODUCT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, preradu i usluge
Rok za prijavu: 28.8.2025.
|
RAVNATELJ / ICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
OSOBNI ASISTENT / ICA
Mjesto rada: KORIJA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Udruga distrofičara Virovitica
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
ČUVAR / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 6
Poslodavac: BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
KONOBAR / KONOBARICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: RADIO PITOMAČA društvo s ograničenom odgovornošću
Rok za prijavu: 15.8.2025.
|
SPREMAČ / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ARX GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 17.8.2025.
|
AUTOMEHANIČAR / AUTOMEHANIČARKA
Mjesto rada: PODGORJE
Traženo radnika: 1
Poslodavac: AUTO SERVIS I VUČNA SLUŽBA HORVAT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
ELEKTRIČAR / KA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 3
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
VODOINSTALATER / POMOĆNI VODOINSTALATER / VODOINSTALATERKA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 4
Poslodavac: VM Company društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
RADNIK / CA U PRERADI KAMILICE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: MP PRODUCT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, preradu i usluge
Rok za prijavu: 27.8.2025.
|
STROJAR / KA-RUKOVATELJ / ICA MINI BAGEROM
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DEGAL TEHNIKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge
Rok za prijavu: 11.8.2025.
|
MONTER / KA SOLARNIH PANELA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 10
Poslodavac: DEGAL TEHNIKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge
Rok za prijavu: 11.8.2025.
|
PRODAJNI SAVJETNIK / ICA (ADMINISTRATIVNI SLUŽBENIK / ICA)
Mjesto rada: ČAĐAVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KONTA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, promet, ugostiteljstvo i usluge
Rok za prijavu: 30.8.2025.
|
MONTER / KA / SERVISER / KA OPREME (M / Ž)
Mjesto rada: ČAĐAVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KONTA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, promet, ugostiteljstvo i usluge
Rok za prijavu: 30.8.2025.
|
SOCIJALNI RADNIK / CA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: BATURINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i turizam
Rok za prijavu: 25.8.2025.
|
NJEGOVATELJ / ICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: TEMPUS D jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge smještaja
Rok za prijavu: 15.8.2025.
|
VOZAČ / VOZAČICA KAMIONA
Mjesto rada: ČAČINCI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ACER društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivredu, šumarstvo i transport
Rok za prijavu: 22.8.2025.
|
ZIDAR / ZIDARICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 4
Poslodavac: Građevni obrt ” BILIĆ ” Slatina, Kreminac 61, vl. Ivo Bilić
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
KERAMIČAR / KERAMIČARKA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Građevni obrt ” BILIĆ ” Slatina, Kreminac 61, vl. Ivo Bilić
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
GRAFIČKI DIZAJNER / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: “GRAFO-PROJEKT” GRAFIČKA DJELATNOST, Goran Božanić, Virovitica, S.Radića 20.
Rok za prijavu: 15.8.2025.
|
FASADER / FASADERKA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 4
Poslodavac: Građevni obrt ” BILIĆ ” Slatina, Kreminac 61, vl. Ivo Bilić
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
AUTOMEHANIČAR / KA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: MUSTAČ-COMMERCE d.o.o. za trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 17.8.2025.
|
DJELATNIK / CA U PROIZVODNJI OBUĆE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 5
Poslodavac: VINER društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 19.8.2025.
|
KOZMETIČAR / KOZMETIČARKA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: BeYoutiful, obrt za usluge uljepšavanja, vl. Tereza Živko, Pitomača, Ljudevita Gaja 17
Rok za prijavu: 14.8.2025.
|
PREDAVAČ / ICA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI, POLJE RAČUNARSTVO,
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: VELEUČILIŠTE U VIROVITICI
Rok za prijavu: 14.8.2025.
|
RADNIK / CA NA MONTAŽI NAMJEŠTAJA
Mjesto rada: BAČEVAC
Traženo radnika: 3
Poslodavac: MARAC MONTAŽA, obrt za usluge, vl. Mario Rengel, Bačevac, Bačevac 101
Rok za prijavu: 11.8.2025.
|
POMOĆNI RADNIK / RADNICA U GRAĐEVINARSTVU
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: CESTOGRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
KOVINOTOKAR / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: AGROSERVIS-PROIZVODNJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
ZIDAR / TESAR – ZIDARICA / TESARICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: CESTOGRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
KUHAR / ICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: GREPO D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
Rok za prijavu: 20.8.2025.
|
KONOBAR / ICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: GREPO D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
Rok za prijavu: 20.8.2025.
|
KONOBAR / ICA
Mjesto rada: KORIJA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: PATRIK, obrt za ugostiteljstvo, vl. Patrik Briševac, Korija, Nazorova cesta 95
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: DOM FELBAR d.o.o. za usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
SOCIJALNI RADNIK / CA – STRUČNI SURADNIK / CA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VEDRANA
Rok za prijavu: 24.8.2025.
|
1. INŽENJER / INŽENJERKA GRADILIŠTA – INŽENJER / INŽENJERKA NA GRADILIŠTU
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: TEXO MOLIOR d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Rok za prijavu: 15.8.2025.
|
MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
Mjesto rada: ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVA ŠPEGELJ
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
INŽENJER / INŽENJERKA ARHITEKTURE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: STANDING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 22.8.2025.
|
INŽENJER / INŽENJERKA GRAĐEVINE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: STANDING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 22.8.2025.
|
NJEGOVATELJ / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: BATURINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i turizam
Rok za prijavu: 25.8.2025.
|
DJELATNIK / CA U TEHNIČKOJ PRIPREMI
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Fift društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
PRODAJNI PREDSTAVNIK / PREDSTAVNICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: STAKLO DOM GRUPA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 11.8.2025.
(burzarada.hzz.hr)