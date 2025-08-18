I ovog vam tjedna donosimo popis otvorenih natječaja za radna mjesta na području Virovitičko-podravske županije.
|
DJELATNIK / CA U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: POLIBOX, obrt za proizvodnju namještaja, vl. Nenad Jirouš, Virovitica, Matije Gupca 21
Rok za prijavu: 1.9.2025.
|
AUTOMEHANIČAR / KA
Mjesto rada: SLADOJEVCI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: “REMONT SERVIS”
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
INSTALATER / KA CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: INSTAL TERM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
PRIPRAVNIK / CA – FIZIOTERAPUTSKI TEHNIČAR / KA – ZDRAVSTVENI RADNIK / CA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 3
Stručno osposobljavanje za rad
Mjesto rada: SLATINA
|
ADMINISTRATIVNI DJELATNIK / CA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: MP PRODUCT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, preradu i usluge
Rok za prijavu: 29.8.2025.
|
SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: MP PRODUCT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, preradu i usluge
Rok za prijavu: 29.8.2025.
|
PRODAVAČ / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPTIMUM d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge
Rok za prijavu: 21.8.2025.
|
PRODAVAČ / ICA-ADMINISTRATOR / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPTIMUM d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge
Rok za prijavu: 21.8.2025.
|
NJEGOVATELJ / ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM FELBAR d.o.o. za usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
RUKOVATELJ / ICA STROJEVIMA ZA PRIMARNU I SEKUNDARNU OBRADU DRVA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: A.M.S. – BIOMASA d.o.o. za trgovinu i preradu drveta
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
RUKOVATELJ / ICA UTOVARIVAČEM I VILIČAROM
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: A.M.S. – BIOMASA d.o.o. za trgovinu i preradu drveta
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
RADNIK / CA NA POSLOVIMA SLAGANJA DRVA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: A.M.S. – BIOMASA d.o.o. za trgovinu i preradu drveta
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
POLJOPRIVRENI RADNIK / RADNICA NA OPG-U
Mjesto rada: PAUŠINCI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Podaci o poslodavcu dostupni su u HZZ-u
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
POMOĆNIK / CA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA
Mjesto rada: MIKLEUŠ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET
Rok za prijavu: 21.8.2025.
|
PRODAVAČ / ICA
Mjesto rada: ORAHOVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: BRIIT D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,PRIJEVOZ I USLUGE
Rok za prijavu: 20.8.2025.
|
SKLADIŠTAR / SKLADIŠTARKA
Mjesto rada: GRADINA
Traženo radnika: 9
Poslodavac: PROXIMA HERBS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 28.8.2025.
|
ODGOJITELJ / CA PREDŠKOLSKE DJECE
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 4
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET
Rok za prijavu: 21.8.2025.
|
OSOBNI ASISTENT / ICA
Mjesto rada: OREŠAC
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Udruga distrofičara Virovitica
Rok za prijavu: 12.9.2025.
|
VISOKOŠKOLSKI NASTAVNIK / VISOKOŠKOLSKA NASTAVNICA KINEZIOLOGIJE
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: TiD,obrt za knjigovodstvene usluge, vl. Danijel Petković, Pitomača, Dravska 30
Rok za prijavu: 27.8.2025.
|
STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA ZA TURIZAM
Mjesto rada: VOĆIN
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Turistička zajednica područja Vrata Papuka
Rok za prijavu: 19.8.2025.
|
POMOĆNI STOLAR / ICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: EUROPA – STIL, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Dino Oremuš, Slatina, Lovačka 29
Rok za prijavu: 12.9.2025.
|
MONTER / KA NAMJEŠTAJA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: EUROPA – STIL, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Dino Oremuš, Slatina, Lovačka 29
Rok za prijavu: 12.9.2025.
|
AUTOLIMAR / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: AUTO KUĆA ŠERCL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.
Rok za prijavu: 10.9.2025.
|
MONTER PVC STOLARIJE S ISKUSTVOM
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: VJEKO PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
POMOĆNI PEKAR / PEKARICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: PEKARA PECO d.o.o. za proizvodnju, turizam ,ugostiteljstvo, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
POMOĆNI KUHAR / KUHARICA
Mjesto rada: LUKAČ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PRAJO BETON d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu
Rok za prijavu: 25.8.2025.
|
AUTOMEHANIČAR / KA
Mjesto rada: KORIJA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: PINTARIĆ D.O.O. ZA PRODAJU I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
Rok za prijavu: 22.8.2025.
|
ELEKTRIČAR / KA – MEHATRONIČAR / KA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 2
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 8.9.2025.
|
MONTER / KA STROJARSKIH INSTALACIJA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 3
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 8.9.2025.
|
BRAVAR / ICA – ZAVARIVAČ / ICA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 3
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 8.9.2025.
|
ČISTAČ / ICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ECO OPTIMUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Rok za prijavu: 29.8.2025.
|
DRVOPRERAĐIVAČKI RADNIK / DRVOPRERAĐIVAČKA RADNICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 11
Poslodavac: DRVO – TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 23.8.2025.
|
MONTER / KA SOLARNIH PANELA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 3
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 8.9.2025.
|
MEHATRONIČAR / KA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 3
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 8.9.2025.
|
REFERENT / ICA MEHANIZACIJE, TRANSPORTA I RADIONE – PRIPRAVNIK
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: BRANA, DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA I GRAĐEVINARSTVO, D.O.O.
Rok za prijavu: 7.9.2025.
|
UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / CA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR / ICA MEDICINE / DOKTOR / ICA MEDICINE SPEC. U TIMU 1)
Mjesto rada: ORAHOVICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / CA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR / ICA MEDICINE / DOKTOR / ICA MEDICINE SPEC. U TIMU 1)
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 4
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / RADNICA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR MEDICINE / DOKTOR MEDICINE SPEC. U TIMU 1)
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / RADNICA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR MEDICINE / DOKTOR MEDICINE SPEC. U TIMU 1)
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 3
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / CA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR / ICA MEDICINE / DOKTOR / ICA MEDICINE SPEC. U TIMU 1)
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / CA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR / ICA MEDICINE / DOKTOR / ICA MEDICINE SPEC. U TIMU 1)
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
CNC OPERATER / KA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Fift društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 6.9.2025.
|
ADMINISTRATOR / ICA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH VOZILA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: AGROSERVIS – S T P D.O.O. ZA ISPITIVANJE MOTORNIH VOZILA
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
RADNIK / RADNICA U ERGELI KONJA
Mjesto rada: ORAHOVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: TEAM 40 STABLE d.o.o. za proizvodnju i usluge
Rok za prijavu: 7.9.2025.
|
POMOĆNI RADNIK / RADNICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 6
Poslodavac: Fift društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 9.9.2025.
|
ČUVAR / ČUVARICA PRIRODE 3
Mjesto rada: VOĆIN
Traženo radnika: 2
Poslodavac: JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
ČUVAR / ČUVARICA PRIRODE 3
Mjesto rada: VOĆIN
Traženo radnika: 1
Poslodavac: JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
STOLAR / ICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 6
Poslodavac: Fift društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 7.9.2025.
|
POMOĆNI KUHAR / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: M.F.M. D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO
Rok za prijavu: 20.8.2025.
|
AUTOMEHANIČAR / KA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: BRANA, DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA I GRAĐEVINARSTVO, D.O.O.
Rok za prijavu: 7.9.2025.
|
ŠUMARSKI RADNIK / RADNICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 5
Poslodavac: ŠUMARSKI OBRT KNEZ, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Valentin Knez, Kozice, Kozice 147
Rok za prijavu: 1.10.2025.
|
MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VEDRANA
Rok za prijavu: 10.9.2025.
|
KONOBAR / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KOD BERNIJA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Bernard Trupinović, Virovitica, Gajeva 20
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
KUHAR / ICA
Mjesto rada: KORIJA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PATRIK, obrt za ugostiteljstvo, vl. Patrik Briševac, Korija, Nazorova cesta 95
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
KUHAR / KUHARICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PUŠ, obrt za ugostiteljstvo, vl. Marin Puš, Nova Bukovica, Zagrebačka 4
Rok za prijavu: 10.9.2025.
|
SKLADIŠTAR / KA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 1
Poslodavac: HERBARIUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
RADNIK / ICA NA PAKIRANJU ČAJEVA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 5
Poslodavac: HERBARIUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
ČISTAČ / ICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: HERBARIUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
PRODAVAČ / ICA U PEKARI
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Pekarsko ugostiteljski obrt MIK – PEK , vl. Sandra Ljekaj, Slatina, Trg sv. Josipa 1
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
PRODAVAČ / ICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Pekarsko ugostiteljski obrt MIK – PEK , vl. Sandra Ljekaj, Slatina, Trg sv. Josipa 1
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
MEHANIČAR / MEHANIČARKA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: IIC Intelligent Industrial Concepts društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
RADNIK / CA U PRERADI KAMILICE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 3
Poslodavac: MP PRODUCT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, preradu i usluge
Rok za prijavu: 28.8.2025.
|
OSOBNI ASISTENT / ICA
Mjesto rada: KORIJA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Udruga distrofičara Virovitica
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
NJEGOVATELJ / ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA
Mjesto rada: ORAHOVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE “ANAMARIA”
Rok za prijavu: 1.9.2025.
|
ČUVAR / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 6
Poslodavac: BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
VODOINSTALATER / KA / CJEVAR / KA
Mjesto rada: SUHOPOLJE
Traženo radnika: 3
Poslodavac: VG-MONT MONTAGE WERK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
RAVNATELJ / ICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
VODOINSTALATER / POMOĆNI VODOINSTALATER / VODOINSTALATERKA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 4
Poslodavac: VM Company društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
ELEKTRIČAR / KA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 3
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
AUTOMEHANIČAR / AUTOMEHANIČARKA
Mjesto rada: PODGORJE
Traženo radnika: 1
Poslodavac: AUTO SERVIS I VUČNA SLUŽBA HORVAT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
RADNIK / CA U PRERADI KAMILICE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: MP PRODUCT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, preradu i usluge
Rok za prijavu: 27.8.2025.
|
KUHAR / KUHARICA
Mjesto rada: LUKAČ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PRAJO BETON d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu
Rok za prijavu: 25.8.2025.
|
PRODAJNI SAVJETNIK / ICA (ADMINISTRATIVNI SLUŽBENIK / ICA)
Mjesto rada: ČAĐAVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KONTA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, promet, ugostiteljstvo i usluge
Rok za prijavu: 30.8.2025.
|
MONTER / KA / SERVISER / KA OPREME (M / Ž)
Mjesto rada: ČAĐAVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KONTA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, promet, ugostiteljstvo i usluge
Rok za prijavu: 30.8.2025.
|
SOCIJALNI RADNIK / CA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: BATURINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i turizam
Rok za prijavu: 25.8.2025.
|
VOZAČ / VOZAČICA KAMIONA
Mjesto rada: ČAČINCI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ACER društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivredu, šumarstvo i transport
Rok za prijavu: 22.8.2025.
|
ZIDAR / ZIDARICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 4
Poslodavac: Građevni obrt ” BILIĆ ” Slatina, Kreminac 61, vl. Ivo Bilić
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
KERAMIČAR / KERAMIČARKA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Građevni obrt ” BILIĆ ” Slatina, Kreminac 61, vl. Ivo Bilić
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
FASADER / FASADERKA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 4
Poslodavac: Građevni obrt ” BILIĆ ” Slatina, Kreminac 61, vl. Ivo Bilić
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
DJELATNIK / CA U PROIZVODNJI OBUĆE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 5
Poslodavac: VINER društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 19.8.2025.
|
MESAR / MESARICA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
KOVINOTOKAR / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: AGROSERVIS-PROIZVODNJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE
Rok za prijavu: 18.8.2025.
|
ZIDAR / TESAR – ZIDARICA / TESARICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: CESTOGRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
POMOĆNI RADNIK / RADNICA U GRAĐEVINARSTVU
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: CESTOGRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
KONOBAR / ICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: GREPO D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
Rok za prijavu: 20.8.2025.
|
KUHAR / ICA
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: GREPO D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
Rok za prijavu: 20.8.2025.
|
KONOBAR / ICA
Mjesto rada: KORIJA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: PATRIK, obrt za ugostiteljstvo, vl. Patrik Briševac, Korija, Nazorova cesta 95
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
Mjesto rada: SLATINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: DOM FELBAR d.o.o. za usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA
Mjesto rada: KLADARE
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
SOCIJALNI RADNIK / CA – STRUČNI SURADNIK / CA
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VEDRANA
Rok za prijavu: 24.8.2025.
|
MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
Mjesto rada: ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVA ŠPEGELJ
Rok za prijavu: 31.8.2025.
|
INŽENJER / INŽENJERKA ARHITEKTURE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: STANDING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 22.8.2025.
|
INŽENJER / INŽENJERKA GRAĐEVINE
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: STANDING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje, trgovinu i usluge
Rok za prijavu: 22.8.2025.
|
NJEGOVATELJ / ICA
Mjesto rada: VIROVITICA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: BATURINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i turizam
Rok za prijavu: 25.8.2025.
|
DJELATNIK / CA U TEHNIČKOJ PRIPREMI
Mjesto rada: PITOMAČA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Fift društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Rok za prijavu: 31.8.2025.
(burzarada.hzz.hr)