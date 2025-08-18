DJELATNIK / CA U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: POLIBOX, obrt za proizvodnju namještaja, vl. Nenad Jirouš, Virovitica, Matije Gupca 21

AUTOMEHANIČAR / KA

Mjesto rada: SLADOJEVCI

Traženo radnika: 1

Poslodavac: “REMONT SERVIS”

INSTALATER / KA CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: INSTAL TERM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

PRIPRAVNIK / CA – FIZIOTERAPUTSKI TEHNIČAR / KA – ZDRAVSTVENI RADNIK / CA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 3 Stručno osposobljavanje za rad Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Rok za prijavu: 22.8.2025.

ADMINISTRATIVNI DJELATNIK / CA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: MP PRODUCT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, preradu i usluge

SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: MP PRODUCT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, preradu i usluge

PRODAVAČ / ICA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: OPTIMUM d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge

PRODAVAČ / ICA-ADMINISTRATOR / ICA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: OPTIMUM d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge

NJEGOVATELJ / ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: DOM FELBAR d.o.o. za usluge

RUKOVATELJ / ICA STROJEVIMA ZA PRIMARNU I SEKUNDARNU OBRADU DRVA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 2

Poslodavac: A.M.S. – BIOMASA d.o.o. za trgovinu i preradu drveta

RUKOVATELJ / ICA UTOVARIVAČEM I VILIČAROM

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 2

Poslodavac: A.M.S. – BIOMASA d.o.o. za trgovinu i preradu drveta

RADNIK / CA NA POSLOVIMA SLAGANJA DRVA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 2

Poslodavac: A.M.S. – BIOMASA d.o.o. za trgovinu i preradu drveta

POLJOPRIVRENI RADNIK / RADNICA NA OPG-U

Mjesto rada: PAUŠINCI

Traženo radnika: 1

Poslodavac: Podaci o poslodavcu dostupni su u HZZ-u

POMOĆNIK / CA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA

Mjesto rada: MIKLEUŠ

Traženo radnika: 1

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET

PRODAVAČ / ICA

Mjesto rada: ORAHOVICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: BRIIT D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO,PRIJEVOZ I USLUGE

SKLADIŠTAR / SKLADIŠTARKA

Mjesto rada: GRADINA

Traženo radnika: 9

Poslodavac: PROXIMA HERBS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

ODGOJITELJ / CA PREDŠKOLSKE DJECE

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 4

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET

OSOBNI ASISTENT / ICA

Mjesto rada: OREŠAC

Traženo radnika: 1

Poslodavac: Udruga distrofičara Virovitica

VISOKOŠKOLSKI NASTAVNIK / VISOKOŠKOLSKA NASTAVNICA KINEZIOLOGIJE

Mjesto rada: PITOMAČA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: TiD,obrt za knjigovodstvene usluge, vl. Danijel Petković, Pitomača, Dravska 30

STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA ZA TURIZAM

Mjesto rada: VOĆIN

Traženo radnika: 1

Poslodavac: Turistička zajednica područja Vrata Papuka

POMOĆNI STOLAR / ICA

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 2

Poslodavac: EUROPA – STIL, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Dino Oremuš, Slatina, Lovačka 29

MONTER / KA NAMJEŠTAJA

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 2

Poslodavac: EUROPA – STIL, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Dino Oremuš, Slatina, Lovačka 29

AUTOLIMAR / ICA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: AUTO KUĆA ŠERCL PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

MONTER PVC STOLARIJE S ISKUSTVOM

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: VJEKO PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

POMOĆNI PEKAR / PEKARICA

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 2

Poslodavac: PEKARA PECO d.o.o. za proizvodnju, turizam ,ugostiteljstvo, trgovinu i usluge

POMOĆNI KUHAR / KUHARICA

Mjesto rada: LUKAČ

Traženo radnika: 1

Poslodavac: PRAJO BETON d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu

AUTOMEHANIČAR / KA

Mjesto rada: KORIJA

Traženo radnika: 2

Poslodavac: PINTARIĆ D.O.O. ZA PRODAJU I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA

ELEKTRIČAR / KA – MEHATRONIČAR / KA

Mjesto rada: KLADARE

Traženo radnika: 2

Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge

MONTER / KA STROJARSKIH INSTALACIJA

Mjesto rada: KLADARE

Traženo radnika: 3

Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge

BRAVAR / ICA – ZAVARIVAČ / ICA

Mjesto rada: KLADARE

Traženo radnika: 3

Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge

ČISTAČ / ICA

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: ECO OPTIMUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

DRVOPRERAĐIVAČKI RADNIK / DRVOPRERAĐIVAČKA RADNICA

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 11

Poslodavac: DRVO – TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

MONTER / KA SOLARNIH PANELA

Mjesto rada: KLADARE

Traženo radnika: 3

Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge

MEHATRONIČAR / KA

Mjesto rada: KLADARE

Traženo radnika: 3

Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge

REFERENT / ICA MEHANIZACIJE, TRANSPORTA I RADIONE – PRIPRAVNIK

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: BRANA, DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA I GRAĐEVINARSTVO, D.O.O.

UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / CA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR / ICA MEDICINE / DOKTOR / ICA MEDICINE SPEC. U TIMU 1)

Mjesto rada: ORAHOVICA

Traženo radnika: 2

Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije

UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / CA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR / ICA MEDICINE / DOKTOR / ICA MEDICINE SPEC. U TIMU 1)

Mjesto rada: PITOMAČA

Traženo radnika: 4

Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije

UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / RADNICA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR MEDICINE / DOKTOR MEDICINE SPEC. U TIMU 1)

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije

UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / RADNICA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR MEDICINE / DOKTOR MEDICINE SPEC. U TIMU 1)

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 3

Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije

UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / CA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR / ICA MEDICINE / DOKTOR / ICA MEDICINE SPEC. U TIMU 1)

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije

UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK / CA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (DOKTOR / ICA MEDICINE / DOKTOR / ICA MEDICINE SPEC. U TIMU 1)

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije

CNC OPERATER / KA

Mjesto rada: PITOMAČA

Traženo radnika: 2

Poslodavac: Fift društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

ADMINISTRATOR / ICA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH VOZILA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: AGROSERVIS – S T P D.O.O. ZA ISPITIVANJE MOTORNIH VOZILA

RADNIK / RADNICA U ERGELI KONJA

Mjesto rada: ORAHOVICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: TEAM 40 STABLE d.o.o. za proizvodnju i usluge

POMOĆNI RADNIK / RADNICA

Mjesto rada: PITOMAČA

Traženo radnika: 6

Poslodavac: Fift društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

ČUVAR / ČUVARICA PRIRODE 3

Mjesto rada: VOĆIN

Traženo radnika: 2

Poslodavac: JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK

ČUVAR / ČUVARICA PRIRODE 3

Mjesto rada: VOĆIN

Traženo radnika: 1

Poslodavac: JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK

STOLAR / ICA

Mjesto rada: PITOMAČA

Traženo radnika: 6

Poslodavac: Fift društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

POMOĆNI KUHAR / ICA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: M.F.M. D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO

AUTOMEHANIČAR / KA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: BRANA, DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE HIDROGRAĐEVINSKIH OBJEKATA I GRAĐEVINARSTVO, D.O.O.

ŠUMARSKI RADNIK / RADNICA

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 5

Poslodavac: ŠUMARSKI OBRT KNEZ, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Valentin Knez, Kozice, Kozice 147

MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR

Mjesto rada: PITOMAČA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VEDRANA

KONOBAR / ICA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: KOD BERNIJA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Bernard Trupinović, Virovitica, Gajeva 20

KUHAR / ICA

Mjesto rada: KORIJA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: PATRIK, obrt za ugostiteljstvo, vl. Patrik Briševac, Korija, Nazorova cesta 95

KUHAR / KUHARICA

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: PUŠ, obrt za ugostiteljstvo, vl. Marin Puš, Nova Bukovica, Zagrebačka 4

SKLADIŠTAR / KA

Mjesto rada: KLADARE

Traženo radnika: 1

Poslodavac: HERBARIUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge

RADNIK / ICA NA PAKIRANJU ČAJEVA

Mjesto rada: KLADARE

Traženo radnika: 5

Poslodavac: HERBARIUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge

ČISTAČ / ICA

Mjesto rada: PITOMAČA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: HERBARIUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge

PRODAVAČ / ICA U PEKARI

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: Pekarsko ugostiteljski obrt MIK – PEK , vl. Sandra Ljekaj, Slatina, Trg sv. Josipa 1

PRODAVAČ / ICA

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 2

Poslodavac: Pekarsko ugostiteljski obrt MIK – PEK , vl. Sandra Ljekaj, Slatina, Trg sv. Josipa 1

MEHANIČAR / MEHANIČARKA

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 2

Poslodavac: IIC Intelligent Industrial Concepts društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

RADNIK / CA U PRERADI KAMILICE

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 3

Poslodavac: MP PRODUCT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, preradu i usluge

OSOBNI ASISTENT / ICA

Mjesto rada: KORIJA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: Udruga distrofičara Virovitica

NJEGOVATELJ / ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

Mjesto rada: ORAHOVICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE “ANAMARIA”

ČUVAR / ICA

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 6

Poslodavac: BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu

VODOINSTALATER / KA / CJEVAR / KA

Mjesto rada: SUHOPOLJE

Traženo radnika: 3

Poslodavac: VG-MONT MONTAGE WERK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

RAVNATELJ / ICA

Mjesto rada: PITOMAČA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

VODOINSTALATER / POMOĆNI VODOINSTALATER / VODOINSTALATERKA

Mjesto rada: SLATINA

Traženo radnika: 4

Poslodavac: VM Company društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

ELEKTRIČAR / KA

Mjesto rada: KLADARE

Traženo radnika: 3

Poslodavac: KRAMEL društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, trgovinu i usluge

AUTOMEHANIČAR / AUTOMEHANIČARKA

Mjesto rada: PODGORJE

Traženo radnika: 1

Poslodavac: AUTO SERVIS I VUČNA SLUŽBA HORVAT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

RADNIK / CA U PRERADI KAMILICE

Mjesto rada: VIROVITICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: MP PRODUCT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, preradu i usluge

KUHAR / KUHARICA

Mjesto rada: LUKAČ

Traženo radnika: 1

Poslodavac: PRAJO BETON d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu

PRODAJNI SAVJETNIK / ICA (ADMINISTRATIVNI SLUŽBENIK / ICA)

Mjesto rada: ČAĐAVICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: KONTA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, promet, ugostiteljstvo i usluge

MONTER / KA / SERVISER / KA OPREME (M / Ž)

Mjesto rada: ČAĐAVICA

Traženo radnika: 1

Poslodavac: KONTA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, promet, ugostiteljstvo i usluge

