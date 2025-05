Tijekom cijele školske godine pri Obiteljskom centru Područne službe Virovitičko-podravske djelovao je “Tutorski centar”, a ovih dana program je uspješno priveden kraju.

Program je to koji je okupio srednjoškolce željne da svoje slobodno vrijeme provedu volontirajući te roditelje i učenike osnovnoškolske dobi koji su prepoznali vrijednost rada s mladim tutorom. Volonteri i učenici 5.- 8. razreda nalazili su se od listopada 2024. do sredine svibnja 2025. kako bi zajedno učili ono gradivo koje se djetetu činilo teško osvojivo i za što je trebalo dodatni poticaj. Upravo je to bila uloga volontera, kroz male poticaje i druženje učiniti učenje lakšim i zanimljivijim.

– Tijekom učenja stvarala su se lijepa prijateljstva, tražili savjeti i gradili uzori. Na završnom susretu svih volontera, osnovnoškolaca i njihovih roditelja čuli smo kako je program služio na obogaćivanje svih koji su sudjelovali, a od roditelja smo čuli kako su djeca počela ulagati dodatni trud u učenje te su se veselili susretu sa svojim tutorom- istaknuli su iz Obiteljskog centra.

Tijekom volontiranja srednjoškolci su trebali uspostaviti kontakt s djecom koju nisu poznavali od prije, prepoznavali su kako djeca uče i kako im pomoći u pronalasku metoda za lakše učenje. Sve to ne bi bilo uspješno da s njima nisu uspostavljali dobar odnos i upravo je to bilo važno poučiti volontere prije samog rada s njihovim malim učenicima.

Prije programa i za vrijeme programa o volonterima su brinule voditeljice Tutorskog centra, stručne radnice Obiteljskog centra. Volonteri su na zajedničkim susretima ponosno isticali kako ih je to iskustvo činilo strpljivijima, odgovornijima i organiziranijima.

– Program “Tutorski centar” planiramo provoditi i sljedeće školske godine. Na jesen krećemo ponovno u potragu za dodatnim mladim volonterima jer zainteresiranih obitelji imamo sve više- dodali su.

(icv.hr, Obiteljski centar – Područna služba VPŽ)