U sklopu priprema za uspješno provođenje vojno-redarstvene operacije “Oluja” krajem srpnja 1995. godine provedena je operacija “Ljeto ’95”. Virovitička 81. gardijska bojna HV “Kumovi” je, na temelju tzv. “Splitskog vojnog sporazuma” između HV i Armije BiH, sredinom srpnja 1995. godine upućena na područje Livna u BiH, radi sudjelovanja u planiranoj združenoj operaciji oslobađanja tamošnjih hrvatskih područja, stvaranja strateške osnove za oslobađanje južnih dijelova RH i deblokade bihaćke enklave.

U ratnim operacijama kod planine Šator do Bosanskog Grahova poginulo je osam pripadnika 81. gardijska bojne HV “Kumovi”: Ivan Grbac, Jozo Perak, Josip Klasić, Stjepan Gajšek, Goran Juren, Đuro Vrbaslija, Ivan Kurjančić i Damir Županić

Jučer, 13. kolovoza, je uz cestu, kraj naselja Korita kod spomen obilježja petorici poginulih pripadnika 81. samostalne gardijske bojne “Kumovi”: Stjepanu Gajšeku, Goranu Jurenu, Đuri Vrbasliji, Ivanu Kurjančiću i Damiru Županiću, u zajedničkom izaslanstvu Udruge 81. gardijske bojne – “Kumovi”, 40-ak pripadnika i obitelji poginulih i ranjenih branitelja grada Virovitice, pukovnik Željko Ingula, tajnik Udruge 81. gardijske bojne “Kumovi” natporučnik Michael Mikolčić te načelnik općine Špišić Bukovica Hrvoje Miler i predstavnik grada Virovitice Tihomir Majstorović te predstavnici Bosanskog Grahova, sudjelovali na blagoslovu i odavanju počasti kod spomenika.

Nakon svete mise u župnoj crkvi svetog Ilije Proroka u Obljaju, koje je predvodio monsinjor Ante Vidović, uz asistenciju župnika don Davora Klečine ispred novog spomen obilježja u dvorištu crkve sv. Ilije Proroka u Obljaju, također je slijedilo odavanje počasti svim poginulim braniteljima na području općine Grahovo u Domovinskom ratu te svim stradalim Hrvatima u Drugom svjetskom ratu s područja Bosanskog Grahova.

Na kraju je kod središnjeg spomen obilježja u centru Bosanskog Grahova odana počast svim hrvatskim braniteljima, gdje je Virovitička delegacija položila vijenac i upalila lampione, uz ostale delegacije ispred svih udruga, sudionika vojno -edarstvenih operacija “Ljeto 95” i “Oluja”.

