Virovitičko-podravska županija, poznata po velikom broju vatrogaskinja, danas, 8. ožujka, obilježila je Međunarodni dan žena. U Sedlarici, članice Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava iz cijele županije, ali i šire, okupile su se kako bi odale počast svim ženama koje svojim angažmanom u vatrogastvu čine važan korak prema ravnopravnosti spolova.

Obilježavanje je započelo okupljanjem u Društvenom domu u Sedlarici, a svečanoj proslavi, između ostalih, prisustvovali su glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin, gradonačelnik grada Orahovice Saša Rister, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, predsjednik Vatrogasne zajednice VPŽ Željko Palković, v.d. zapovjednik VZ VPŽ Robert Teskera, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, načelnik općine Suhopolje Goran Doležal te predsjednik DVD-a Sedlarica Mario Čajkulić.

Na samom početku, svima prisutnima obratila se profesionalna vatrogaskinja JVP-a Slatina Antonija Medved koja je održala predavanje o ženama u vatrogastvu, nakon čega je sve prisutne pozdravio predsjednik DVD-a Sedlarica Mario Čajkulić uz želje da se na Dan žena sve vatrogaskinje osjećaju kao kraljice – što i jesu.

Dan žena čestitao je i župan Igor Andrović uz zahvale svim vatrogaskinjama na hrabrosti, požrtvovnosti i svemu što daju za naše društvo i zajednicu.

-Doprinos naših vatrogaskinja je izniman, a njihova hrabrost i uloga koju imaju u društvu, ne samo kao vatrogaskinje, već i kao žene je nemjerljiva. Čestitam svim ženama koje se bave takozvanim muškim poslovima i što na taj način razbijaju stereotipe o muško-ženskim poslovima. Snaga kojom se borite za pravedniju zajednicu je velika i inspirirajuća, stoga neka svaki dan bude vaš dan, a ne samo danas – rekao je župan Igor Andrović.

Glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković istaknuo je kako broj žena u vatrogastvu raste iz godine u godinu.

-Žene u vatrogastvu predstavljaju jedan veliki stup. Danas, u hrvatskom vatrogastvu imamo 26 posto, odnosno 34 027 žena koje sudjeluju u radu naših DVD-ova i u radu naših profesionalnih vatrogasnih postrojba. Sretni smo i zadovoljni tom brojkom, posebno jer ona raste iz godine u godinu. No, mora biti još više mjesta gdje će žene voditi glavnu riječ i biti ravnopravne s vatrogascima, stoga im želim poručiti da budu još snažnije i odvažnije jer one to i zaslužuju – rekao je Tucaković.

Robert Teskera, v.d. zapovjednik VZ VPŽ dodatno je naglasio kako su vatrogaskinje nedovoljno zastupljene u vatrogasnim postrojbama, dok je načelnik Željko Grgačić pohvalio snagu žena da sve uspješno rade samostalno, dok je muškarcima najviše potrebna pomoć – žena.

-Ovaj dan je prilika da se prisjetimo i odamo priznanje svima onima koji svojim radom i trudom čine naš svijet ljepšim i boljim, a vi, drage žene, svakodnevno to dokazujete. Posebnu zahvalnost izražavam našim vatrogaskinjama koje svojim hrabrim i predanim radom spašavaju živote i imovinu naših sugrađana. Vaša odanost i snaga nisu samo inspiracija, već i simbol hrabrosti i nesebičnosti. Hvala vam na svemu što činite za našu zajednicu. Sretan vam Međunarodni dan žena i neka vam svaki dan donese radost, poštovanje i ljubav koju zaslužujete – rekao je načelnik Grgačić.

S nekoliko riječi obratio se i predsjednik Vatrogasne zajednice VPŽ Željko Palković.

-Zahvaljujem svim vatrogaskinjama što su članice naših DVD-ova i postrojbi. Hvala vam na vašem trudu i aktivnostima, na usavršavanju, školovanju, natjecanju i pomoći. Vi ste stup naših dobrovoljnih društava, kao i zajednice VPŽ. Hvala vam na svemu što činite kako biste unaprijedile našu Vatrogasnu zajednicu – zaključio je Palković.

Kao i prijašnjih godina, navedeni dio muške populacije svim vatrogaskinjama, njih 140 iz Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije, uručili su ruže, nakon čega je uslijedila večera.

(icv.hr, vpz.hr)