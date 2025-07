Uskoro kreće izgradnja dugoočekivane nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije. Nova zgrada gradit će se u krugu Opće bolnice Virovitica, a ravnateljica Zavoda Lahorka Weiss danas, 21. srpnja, potpisala je ugovor s predstavnicima odabrane tvrtke izvođača radova Prajo Beton d.o.o., projektantski nadzor obavljat će tvrtka King Art Studio d.o.o., a stručni nadzor Fincon d.o.o. Vrijednost ugovorenih radova je 4.666.313,66 eura, projektantskog nadzora 23.750 eura te stručnog nadzora 40.950 eura.

Djelatnici Zavoda do sada su djelovali na tri odvojene lokacije u krugu bolnice, a sada će svi biti „pod istim krovom“. Trenutačno, Zavod za hitnu medicinu raspolaže s 30 timova hitne medicine i 11 timova sanitetskog prijevoza na terenu.

-Izuzetno mi je drago što će nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu biti smještena u neposrednoj blizini starog društvenog doma Opće bolnice Virovitica. Ta lokacija donosi veliki napredak jer ćemo napokon imati izravan pristup glavnoj cesti direktno iz zgrade, bez potrebe da vozila hitne pomoći obilaze i izlaze kroz krug Doma zdravlja. Time se značajno štedi dragocjeno vrijeme, a naši timovi će brže stizati do građana kojima je pomoć potrebna. Novost u novoj zgradi je objedinjavanje svih djelatnosti Zavoda na jednom mjestu – kako hitne medicinske pomoći, tako i sanitetskog prijevoza. Također, planirana je i izgradnja edukacijskog centra koji će služiti za obuku građana kako pristupiti unesrećenima i kako im na najbolji mogući način pružiti pomoć do dolaska stručnih službi. Prema potpisanom ugovoru, radovi bi trebali započeti ove jeseni, a rok za izgradnju kompletne zgrade je 18 mjeseci. Vjerujem da će svi ugovoreni rokovi biti ispoštovani i da ćemo u zadanom vremenu dobiti potpuno funkcionalan objekt – rekla je Lahorka Weiss, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu VPŽ.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović istaknuo je kako je ovo velik korak prema stvaranju još kvalitetnijeg i dostupnijeg zdravstvenog sustava za sve stanovnike županije.

-Potpisali smo hvalevrijedan ugovor koji će poboljšati kvalitetu života svih stanovnika Virovitičko-podravske županije, a to je izgradnja nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu. Ovom izgradnjom zasigurno će se poboljšati uvjeti, kako za pacijente tako i za liječnike jer znamo da su hitnjaci uvijek prvi u spašavanju života zbog čega im je potreban novi prostor, nova vozila i nova oprema. Virovitičko-podravska županija vozila kupuje od 2018. godine od kada smo nabavili 29 novih vozila, od toga 17 za sanitet i 12 za hitnu, ukupne vrijednosti 1.5 milijuna eura. Sada nastavljamo s izgradnjom zgrade čime će Zavod biti objedinjen na jednom mjestu, a što će doprinijeti poboljšanju same logistike, posebice za intervencije. Inače, još 2018. godine imali smo projektnu dokumentaciju za ovu izgradnju te smo čekali mogućnost financiranja iz EU no, kako te mogućnosti nije bilo, odlučili smo se na jedno kreditno zaduženje Zavoda gdje će potporu u financiranju zajednički dati Virovitičko-podravska županija i Ministarstvo zdravstva RH – rekao je župan Andrović.

(icv.hr, ib)