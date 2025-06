Prošli tjedan je započela redovna dislokacija vatrogasaca na priobalje u kojoj sudjeluju operativni vatrogasci iz Vatrogasnih zajednica diljem Hrvatske, pa tako i iz Virovitičko-podravske županije.

– Već šestu godinu zaredom Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije stavlja ljude na raspolaganje za pomoć u gašenju požara u vrijeme požarne sezone – rekao nam je zapovjednik VZ VPŽ i JVP Virovitica Robert Teskera koji je s kolegama vatrogascima prošli tjedan ispratio prvu smjenu iskusnih vatrogasaca, djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Virovitica Ivana Majtanića i Franju Moslavca.

– Na ovakve zadatke, koji zbog svojih specifičnosti spadaju u jedne od najtežih vatrogasnih aktivnosti, šaljemo profesionalne vatrogasce. Naime, svrha planske dislokacije dopunskih vatrogasnih snaga i tehnike je izravno i brzo pružanje ispomoći vatrogasnim postrojbama priobalnog područja u gašenju i sprečavanju širenja požara otvorenog prostora, ali i u spašavanju ljudi, imovine i okoliša tijekom ljetne požarne sezone. Dislokacije se provode u smjenama svakih 15 dana, a vatrogasac prema propisima može biti dislociran najduže do 30 dana. Ove godine naši vatrogasci s vatrogascima iz Koprivničke-križevačke, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije djeluju u sastavu Intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar, a smješteni su u tamošnjem Đačkom domu – rekao nam je Robert Teskera koji se osvrnuo na učestale požare u priobalju.

– I nakon izuzetno velikog broja požara u priobalju i na otocima, svijest naših građana nije se pomakla na bolje. Do požara može doći uslijed samozapaljenja, ali najveći faktor u tome ipak je čovjek koji izaziva požar, bilo da je to iz nehata ili neodgovornog ponašanja, ili da se radi o piromanima čiji broj na žalost ne jenjava. Zbog svega toga u opasnosti su ljudski životi naših stanovnika, vatrogasaca i drugih službi na požarištu, a o prirodnim i materijalnim dobrima da i ne govorimo. Svake godine u požarnu sezonu ulazimo sa strepnjom i nadom da će požara ipak biti manje nego prethodne godine, no na žalost ta želja nam se do sad nije ostvarila – zaključio je Robert Teskera koji je tim povodom dao i vatrogasni savjet svim našim građanima.

– Svjedoci smo visokih temperatura zadnjih dana zbog čega je i indeks opasnosti od izbijanja požara vrlo visok. Stoga održavajte okućnice čistima, ako koristite roštilj u sklopu domaćinstva obavezno ugasite žar nakon njegova korištenja, a ako primijetite požar odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112 – poručio je vatrogasni zapovjednik Robert Teskera.

(icv.hr, bs)