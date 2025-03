Potpredsjednik Vlade RH i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u pratnji državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarka Tušeka, danas, 3. ožujka boravio je u službenom posjetu Virovitičko-podravskoj županiji. U sklopu svoje posjete, u nazočnosti saborskog zastupnika Josipa Đakića, župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa, gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina, načelnika Općine Pitomača Željka Grgačića i predstavnika HŽ Infrastrukture na čelu s predsjednikom Uprave Ivanom Kršićem, obišao je obnovljenu zgradu željezničkog kolodvora u Virovitici.

Potpredsjednik Vlade RH izrazio je veliko zadovoljstvo obnovom 140 godina stare zgrade željezničkog kolodvora u Virovitici, a govoreći o željezničkoj infrastrukturi, Oleg Butković predstavio je projekte ulaganja istaknuvši kako su željeznice apsolutni prioritet Vlade Republike Hrvatske.

– Ove godine slavimo 140 godina od dolaska željeznice u Viroviticu. U tom okviru obnovljena je zgrada željezničkog kolodvora, a kada govorimo o željezničkoj infrastrukturi, u Virovitičko-podravskoj županiji provodi se niz projekata. To uključuje sve dionice povezane s Viroviticom kao županijskim središtem. Kako sam već i ranije najavljivao, u narednom periodu očekuju nas velika ulaganja u prometnu infrastrukturu, a najviše u željeznički promet. Trenutačno su ulaganja u Hrvatskoj, na razini od oko milijardu i pol eura. Ono što je posebno ohrabrujuće, jest da, osim europskih fondova kroz koje financiramo glavne koridorske pravce, prošle godine u suradnji s Europskom investicijskom bankom, realizirali smo kredit od 900 milijuna eura, koji je namijenjen obnovi lokalnih i regionalnih pruga. Prije podizanja tog kredita završili smo dionicu Virovitica-Pitomača. Trenutačno se radovi odvijaju na dionici Pitomača-Kloštar, koja će biti vrlo brzo i dovršena, a 1. travnja započet će radovi na dionici Kloštar-Varaždin-Čakovec, čija ukupna vrijednost iznosi 190 milijuna eura. Kako se realiziraju svi ovi projekti obnove željezničkih pravaca, Virovitica će uskoro biti spojena na glavnu koridorsku prugu u Koprivnici. Očekujemo da će do kraja godine taj spoj omogućiti brže povezivanje sa Zagrebom, što i jest cilj obnove svih ovih lokalnih i regionalnih pruga – istaknuo je Butković.

Da je Željeznički kolodvor u Virovitici jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, u sklopu velikog plana obnove i modernizacije željezničkih kolodvora diljem zemlje, potvrdio je i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture, Ivan Kršić.

– Prije tri godine završili smo obnovu dionice od Virovitice do Pitomače. Radovi na dionici Pitomača-Kloštar su u tijeku i očekujemo da će biti završeni tijekom ljeta ove godine, a 17. ožujka započinju radovi na dionici od Kloštra prema Koprivnici, Varaždinu i dalje do Čakovca. Konkretno, 1. travnja stroj će doći u Kloštar i nastaviti radove prema Koprivnici. Taj dio bi trebao biti završen sredinom sljedeće godine, a tijekom tog razdoblja planiramo završiti radove na dionicama Dugo Selo-Križevci te Križevci-Koprivnica sve do državne granice, čime ćemo značajno skratiti vrijeme putovanja prema Zagrebu. Gledajući smjer prema Osijeku, planiramo započeti radove iz Osijeka krajem ove godine. Trenutačno smo u procesu potpisivanja ugovora, a radovi će krenuti od Osijeka prema Koški. Nakon toga, sljedeće godine, nastavit ćemo od Koške prema Virovitici. Što se tiče zgrade Željezničkog kolodvora u Virovitici, obnova je obuhvatila cjelovitu energetsku učinkovitost, uključujući novu stolariju, novu fasadu te obnovu unutarnjih prostora, uključujući i urede naših djelatnika, kao i čekaonice. Generalno, doveli smo ga u stanje kakvo je oduvijek i trebalo biti. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 250 tisuća eura – rekao je Kršić.

Zadovoljstvo velikom renovacijom kolodvora u Virovitici izrazio je i župan Igor Andrović.

– Ova velika renovacija unaprijedila je kapacitete kolodvora i pružila putnicima bolje iskustvo putovanja, a zgrada kolodvora, u povodu 140. godišnjice dolaska željeznice ovdje u Viroviticu, tu obnovu je itekako zaslužila. Naravno, nije ovo jedino ulaganje HŽ Infrastrukture u našoj županiji, ukupna vrijednost ulaganja u proteklih nekoliko godina je gotovo 35 milijuna eura. Osim željezničkog kolodvora, tu su još i željezničko-cestovni prijelazi, mostovi preko rijeke Vojlovica i Voćinka koji su također dio pruge Virovitica – Dalj, a isto tako obnovljena je pruga od Virovitice do Pitomače, nastavlja se od Pitomače do Kloštra… Veseli nas što smo čuli da se radovi nastavljaju od Kloštra prema Varaždinu i Čakovcu. Ovo su doista velike investicije u željezničku infrastrukturu ne samo u Virovitičko-podravskoj već i susjednim županijama. Želim istaknuti da imamo i punionicu za nove električne vlakove koja je smještena ovdje u Virovitici. Radujemo se najavi novih vlakova koji će prometovati ovom prugom pa možemo reći da, osim ulaganja u cestovnu infrastrukturu, imamo među najvećim ulaganjima u Hrvatskoj u našu županiju i željezničku infrastrukturu – naglasio je Andrović.

Da je ovo odlična prilika za razvoj gospodarstva te omogućavanje povoljnijeg poslovanja na domaćem i europskom tržištu, naglasio je gradonačelnik Ivica Kirin.

– Svi smo svjesni da je željeznica bila zapostavljena, a problemi su često bili predmet rasprava u medijima. No, vjerujem da je došlo novo doba, vrijeme kada život ponovno počinje uz željezničke pruge. Obnova pruge u Virovitici važna je iz nekoliko razloga. U ovom dijelu Europe razvijamo najveću poduzetničku zonu. Ta zona, koja obuhvaća 360 hektara, proglašena je strateškom nekretninom od značaja za Republiku Hrvatsku. Očekujemo da će dovesti veliku količinu roba i prometa u Viroviticu stoga je ključno imati dobar prometni spoj s Koprivnicom kako bismo omogućili nesmetan transport robe prema zapadu, ali i prema Osijeku i drugim dijelovima Hrvatske. Drugi važan segment odnosi se na putnički prijevoz. Uspostavom električnih vlakova na akumulatore, kao i uvođenjem novina koje smanjuju zagađenje, cilj nam je pojeftiniti putnički prijevoz. Značaj rekonstrukcije pruge je ogroman, postat ćemo važno cestovno čvorište ne samo ovog dijela Hrvatske, već i cijele Europe zahvaljujući brzoj cestovnoj povezanosti koja se spaja u toj zoni. Obnova postojećih pruga i povratak pruge Virovitica-Barcs, kako bi se poboljšali teretni i putnički prijevoz, ključni su za iskorištavanje sredstava Europske unije i naš doprinos razvoju željezničke infrastrukture – zaključio je Kirin.

Uz navedena ulaganja u željeznicu, željeznički sektor obilježit će i financijsko restrukturiranje koje čini jedan od ciljeva zadanih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, a u sklopu kojeg se provodi reorganizacija upravljanja željezničkim društvima i njihovog poslovanja.

Osim toga, potpredsjednik Vlade RH, obišao je i Izložbu “Virovitica voli vlakove”. “Virovitica voli vlakove”, trenutačno je jedini muzej takvog tipa u Hrvatskoj, a prema riječima njegovog voditelja Gorana Denca, jedini takav tip muzeja u ovom dijelu Europe.

(icv.hr, ts, vpz.hr, foto: Kristijan Toplak)