Virovitičko-podravska županija je s rastom od 60 posto druga županija po postotnom rastu potpora za poljoprivrednike u 2024. godini u odnosu na 2023., odnosno treća po apsolutnom rastu, za 80,3 tisuće eura. Pokazala je to proračunska analiza portala župan.hr za 2024. godinu.

U ožujku je Županija raspisala Javni poziv vrijedan 150.000 eura za potpore poljoprivrednicima.

Sredstva su bila namijenjena za potpore male vrijednosti u stočarstvu, za voćarsku, vinogradarsku i povrtlarsku proizvodnju, za ratarsku proizvodnju, za podizanje plastenika i staklenika za uzgoj voća i povrća, za podizanje/rekonstrukciju intenzivnih višegodišnjih nasada, za sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja goveda, za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača, za ulaganje u poboljšanje kvalitete mužnje i skladištenje mlijeka, za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu, za uzgoj i držanje valjanih junica mliječnih pasmina, očuvanje pčelinjeg fonda, za okrupnjavanje i poboljšavanje poljoprivrednog zemljišta, za nabavu opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda i potpore za manifestacije, promociju i plasiranje proizvodnje.

Virovitičko-podravska županija tradicionalno snažno ulaže u poljoprivredu – ima najviše obradive zemlje po glavi stanovnika u Hrvatskoj i najveće poljoprivredne površine. Ta ulaganja ne staju – odobreno je tako dodatnih 18 do 19 milijuna bespovratnih eura koje će se uložiti u sustave navodnjavanja, u čemu je Županija također lider.

Sustavi navodnjavanja su potreba zbog vremenski neprilika. U županiji su dosad izgrađena četiri sustava navodnjavanja: Kapinci – Vaška I. i II. faza, Đolta i Novi Gradac – Detkovac. Uskoro kreću radovi na Đolti II. faza, Lukaču I. faza, a to je put prema željenih 10.000 hektara, koliko žele navodnjavati na području Virovitičko-podravske županije.

Za sustav navodnjavanja Lukač od 450 hektara i za sustav navodnjavanja Đolta II. faza od 240 hektara ishođena je građevinska dozvola te je odobreno oko 19 milijuna eura bespovratnih sredstava. Planirani početak radova je prva polovica 2026. godine, a u planu je u sljedećih 10-ak godina izgraditi još četiri sustava navodnjavanja – Čađavica, Zdenci i Čačinci – Crnac i Lukač II. faza, koji će pokrivati oko 7.000 hektara. Broj zainteresiranih korisnika raste iz godine u godinu.

Ako se bavite poljoprivredom u Virovitičko-podravskoj županiji i treba vam kredit za proljetnu ili jesensku sjetvu, zahvaljujući županijskog potpori, kamata na ove kreditne linije iznosit će nula posto ili biti iznimno mala, ovisno o banci. Ove je godine osigurano 60.000 eura.

