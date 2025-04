Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, u Sali za sastanke VPŽ, u nazočnosti Melite Sirovice, županijske pročelnice za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb, potpisao je danas, 4. travnja ugovore kojima će Virovitičko-podravska županija ove godine subvencionirati kamate na stambene kredite. Ovo je već osma godina kako se raspisuje Javni poziv za subvenciju kamate na kredite za kupnju ili izgradnju nekretnine, odnosno na stambene kredite kojih su korisnici doktori medicine, magistri farmacije i inženjeri biokemije – magistri medicinske biokemije, zaposleni na neodređeno vrijeme u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija ili zaposleni u Općoj bolnici Virovitica, a koji već imaju ugovoren stambeni kredit za nekretninu koja služi za stanovanje, a ove godine, ovu subvenciju Virovitičko-podravske županije, koristi njih 34.

Ovaj potez Virovitičko-podravske županije pohvalili su i ravnatelj OB Virovitica Dinko Blažević, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu VPŽ Lahorka Weiss, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” VPŽ, Miroslav Venus, kao i Dražen Ciglar, zamjenik ravnatelja Doma zdravlja VPŽ.

Subvencija se dodjeljuje u iznosu 50% ukupne vrijednosti kamate za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, a najviše u iznosu do 1.596 eura godišnje po korisniku, odnosno 133 eura mjesečno. Na Javni poziv za subvenciju kamata na stambene kredite, koji je raspisan u siječnju ove godine, prijavilo se ukupno 35 kandidata, a jedan kandidat je u međuvremenu prestao raditi u Domu zdravlja VPŽ tako da više ne ispunjava uvjete pa su ugovori, u konačnici, zaključeni s 34 kandidata.

-Smatram da je ovo hvalevrijedna mjera koju provodimo od 2018. godine i koja se pokazala kao izuzetno dobra. Broj korisnika rastao je iz godine u godinu, a ove godine imamo 34 korisnika te smo ukupno u Proračunu, za subvenciju kamata, izdvojili 28 tisuća eura. Želja nam je da se ta brojka nastavi povećavati jer ostankom liječnika na našem području, garantiramo kvalitetniju i bolju zdravstvenu skrb ljudima koji žive na području Virovitičko-podravske županije, ali i onima koji u naše zdravstvene ustanove dolaze s područja susjednih županija – istaknuo je župan Andrović.

Tijekom godina, broj korisnika subvencija se povećavao. U 2018. godini bilo je 15 korisnika, a iznos subvencije iznosio je 74.672,24 kune (9.910,71 euro). Ove godine, za subvenciju 34 korisnika u proračunu je izdvojeno 28.000 eura. Od 2018. do 2024. godine bilo je 173 korisnika (zajedno s 2025. godinom 207 korisnika), dok je uloženo 122.880 eura (od 2018. do 2024. godine), odnosno 150.880 zajedno s 2025. godinom.

Kao i u cijeloj zemlji pa tako i na području VPŽ, kronično nedostaje liječnika. VPŽ je među rijetkima koja iste privlači povoljnijim rješavanjem stambenoga pitanja, a prema riječima župana Androvića, u budućnosti je u planu izgradnja stambenih naselja za liječnike.

-Svjesni smo nedostatka stanova za najam na našem prostoru, a želimo liječnicima koji dolaze živjeti i raditi u Virovitičko-podravsku županiju, omogućiti najbolje uvjete za rad u našim zdravstvenim ustanovama i time, najbolje uvjete liječenja naših stanovnika. Zato smo počeli razmišljati o izgradnji stambenih naselja isključivo za liječnike. Dosad smo puno uložili u infrastrukturu, obnovu i opremu, ali sve to nema smisla bez liječnika koji će ostati raditi na području Virovitičko-podravske županije. Većini je u današnje vrijeme do skupih stambenih kvadrata gotovo nemoguće doći. Izgradnjom stambenih naselja sigurno bi privukli i velik broj novih liječnika, smatram da bi to, u konačnici, bio značajan korak prema unaprjeđenju kvalitete zdravstvene skrbi za naše žitelje – zaključio je župan Andrović.

Na popisu liječnika koji su ostvarili pravo na subvenciju je i Ines Tamaš, specijalizantica hitne medicine u Zavodu za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, koja je istaknula važnost ovakve potpore za mlade liječnike.

-Prije svega želim zahvaliti Virovitičko-podravskoj županiji, subvencija kamate za stambene kredite velik je poticaj liječnicima i mladim obiteljima za ostanak, kao i sufinanciranje troška najamnina za stanovanje. Sve su to konkretne mjere kojima se želi utjecati na dolazak, odnosno ostanak liječnika na području županije i nadam se da će Županija ovaj trend nastaviti i idućih godina jer nama ovo doista puno znači – rekla je Slatinčanka Tamaš.

Podsjetimo, Virovitičko-podravska županija financira i trošak najamnina liječnicima (stomatolozima i magistrima farmacije koji rade na području VPŽ) od 2019. godine kada je za 22 liječnika bilo osigurano ukupno 311.049,26 kuna (41.283,33 eura). Iznos najamnine koju je svaki liječnik mogao ostvariti je 1.500 kuna mjesečno (199,08 eura), a VPŽ je imala ugovore sa svakim liječnikom ponaosob.

Od 2020. godine do danas VPŽ ima sporazume sa svim zdravstvenim ustanovama koje mjesečno podnose zahtjeve za sredstva i isplaćuju ih svojim zaposlenicima. Od 2025. godine maksimalni iznos najamnine je s 200 eura podignut na maksimalnih 300 eura mjesečno. Sveukupno od 2018. do 2025. godine osigurano je 383.594,11 eura za ukupno 179 korisnika (zajedno s 2025. godinom).

Obje mjere Županije usmjerene su motiviranju liječnika i zdravstvenih djelatnika kako bi ostali živjeti i raditi na području Virovitičko-podravske županije, a samim time osigurali i dugoročno kvalitetnu skrb za sve žitelje županije.

