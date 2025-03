Potičući razvoj poljoprivrede, poduzetništva, gospodarstva i obrtništva, Virovitičko-podravska županija će ove godine izdvojiti najviše do sada – 550.000 eura. O tome je na sjednici Županijske skupštine govorio pročelnik za poljoprivredu i gospodarstvo Bojan Mijok.

– Virovitičko-podravska županija od 2021. godine raspisuje natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije. Potpora je doživjela veliki uspjeh i ostvarila veliki interes kod mikro i malih poduzetnika i obrtnika koji se bave proizvodnjom ili preradom, odnosno po NKDC djelatnostima. Potpora se dodjeljuje i ove godine za ulaganje u osnovnu imovinu, odnosno za nabavku strojeva, opreme ili alata, nabavu računalne opreme, te računalnih programa i sustava, poticanje izvoza te poticanje sudjelovanja na inozemnim sajmovima. Prihvatljivi prijavitelji su mikro ili mali poduzetnici koji imaju sjedište na području Virovitičko-podravske županije i koji imaju registriranu djelatnost prerade ili proizvodnje, odnosno po NKD C djelatnost. Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom korisniku je 50 posto iznosa prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 5.000 eura po korisniku. Javni poziv je objavljen 6. ožujka i trajat će do isteka sredstava od 150.000 eura – rekao je pročelnik Mijok.

Slijedi Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

– Virovitičko-podravska županija raspisat će danas, nakon Županijske skupštine, Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Virovitičko-podravskoj županiji, te imaju sjedište/prebivalište na području VPŽ. Potpore male vrijednosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji moći će se ostvariti za 14 različitih mjera potpora. Sufinancirat će se 50 posto iznosa prihvatljivih troškova do najviše 2.000 eura po korisniku, odnosno, za mlade poljoprivrednike do 70 posto prihvatljivih troškova do najviše 2.000 eura po korisniku – rekao je Mijok.

U Veljači je objavljen i Javni poziv za subvencije kamata na proljetnu i jesensku sjetvu.

– Kako smo i očekivali, interes naših poljoprivrednika je ove godine još veći nego prijašnjih godina. Svjesni smo da su cijene repromaterijala visoke, pa je poljoprivrednicima ova mjera itekako potrebna. Zasad imamo zaprimljenih 57 zahtjeva koji se obrađuju odmah po zaprimanju te nastojimo da svaki poljoprivrednik u najkraćem mogućem roku dobije našu Odluku o subvenciji kamate kako bi kod banke čim prije realizirao kredit. Novost je da nam se ove godine pridružila i HPB banka, te nam je drago da ćemo uz dosadašnje: sa Zagrebačkom bankom, Erste bankom, OTP bankom, Slatinskom bankom i Privrednom bankom Zagreb sada surađivati i s HPB bankom i tako poljoprivrednicima koji su njihovi klijenti omogućiti da sudjeluju u ovoj mjeri s kojom će ih upoznati njihovi osobni bankari. Najniži iznos pojedinačnog kredita iznosi 3.000, a najviši 65.000 eura. Radi se o kratkoročnim kreditima s rokom otplate od 10 do 12 mjeseci. Krediti su namijenjeni za nabavu repromaterijala: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za poljoprivredne kulture u proljetnoj i jesenskoj sjetvi i povrtlarske kulture te za vlastite proizvodnju poslovnih subjekata. Virovitičko-podravska županija subvencionira kamatu na navedene kredite do 4 posto što ove godine kod većine banaka znači 0 posto kamata za krajnjeg korisnika, dok će u ostalim slučajevima korisnici pokrivati samo razliku do punog iznosa kamate. Javni poziv je i dalje otvoren do 31. prosinca tekuće godine, odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Virovitičko-podravske županije za ovu mjeru – objasnio je pročelnik te naveo kako Županija trenutno provodi niz drugih programa.

– Virovitičko-podravska županija kroz Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu uz ova tri natječaja provodi i ostale programe sufinanciranja pa bih tu izdvojio: sufinanciranje kamate na kredite za po Programu HBOR-a za žene mlade i početnike; sufinanciranje kamate po Programu Kreditom do konkurentnosti 2014 – Mjera 1 – Kreditom do uspjeha; sufinanciranje zakupa poslovnog prostora u Mreži inkubatora za sve poduzetnike početnike; provedba Javnog poziva za sufinanciranje ulaganja i očuvanje tradicijskih obrta (objavljeno 11. ožujka i prijave u tijeku); javni poziv za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje lovstva na području Virovitičko-podravske županije (objava u travnju); javni poziv za financiranje programa i projekata dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su od interesa za Virovitičko – podravsku županiju, koji je bio otvoren do 12. ožujka i na koji je pristiglo 27 prijava – rekao je Mijok.

