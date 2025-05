U sklopu obilježavanja 30. godišnjice postojanja Tjedan Zavoda za javno zdravstvo “Sv. Rok” Virovitičko-podravske županije danas, 16. svibnja, ispred zgrade Zavoda svečano je otvoren novi fitness park namijenjen građanima svih uzrasta te interpretacijske ploče s velikanima javnog zdravstva.

Uz ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo primarijusa Miroslava Venusa, svečanosti je prisustvovao pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. Tomislav Benjak, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin, županijski pročelnik Službe za pravne poslove i lokalnu samoupravu Ivan Horvat, županijska pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb Melita Sirovica, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu hrvatske Dražen Jurković, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu VPŽ Lahorka Weiss, ravnatelj Opće bolnice Virovitica Dinko Blažević, ravnatelj Doma zdravlja VPŽ Ivica Fotez te djelatnici Zavoda i drugih ustanova.

-Za 30. rođendan smo željeli ispred Zavoda za javno zdravstvo, koji se bavi preventivnim radom i promocijom zdravih stilova života, svim zainteresiranim pokloniti fitness park. Svi oni koji žele iz bilo kojeg razloga, nije nužno da dolaze u krug zdravstvenih ustanova, svi oni koji slučajno prolaze ovdje ili s namjerom da dođu da se rekreiraju. Uz to, napravili smo, takozvanu aleju javnozdravstvenih velikana gdje smo potavili šest panoa s likovima poput Hipokrata, koji je bio liječnik i svi liječnici koji završe medicinu polažu takozvanog Hipokratovu zakletu. Tu je i jedan velikan javnog zdravstva, ne samo Republike Hrvatske, već i svijeta, a to je Andrija Štampar, koji je, između ostalog, bio i jedan od osnivača sadašnje svjetske zdravstvene organizacije. Na konkretan, ali i simboličan način, uz, ulaganje u naš vozni park, nadstrešnicu za automobile i sve ono što smo obnovili, fasadu, zgrade naših ispostave u Slatini i Orahovici, smo upriličili 30. rođendan Zavoda. Nama je najbitnije da pošaljemo tu poruku o potrebi ulaganja u zdravlje, a da budemo što manje bolesni – rekao je Venus.

Na svečanosti otvorenja fitness parka ispred Zavoda, okupljenima se obratio i gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin te istaknuo važnost uloge zdravstvenih djelatnika.

-Zgrade su jedno, priča je drugo, oprema je treće. Sve to je lijepo imat, ali bez ljudi – ništa od toga nema pravu vrijednost. Zahvaljujem se svim djelatnicima Zavoda na svemu što ste učinili kada je bila pandemija Covida. Nije bilo lako tih dana biti zdravstveni djelatnik, osobito s obzirom na važnost i zahtjevnost vašeg posla, koji obavljate izuzetno predano i kvalitetno. Hrvatska je spremna na sve i to nam je drago, pokazali ste se u tome i mi smo ponosni kao grad što upravo imamo ovdje, uz vas, i Zavod za hitnu medicinu i bolnicu. Mi koji živimo u gradu zdravstvo nam je na nekoliko koraka, a moramo razmišljati o našoj okolici i pomagati onima da im bude što dostupnije. Radimo na tome da svima zdravstvena njega bude u blizini kako bi svi naši stanovnici bili zdravi, a upravo je i ovaj park namijenjen za sve građane. Gradit će se novi Zavod za hitnu medicinu, ide kompletna obnova bolnice, uređenje društvenog doma, a razgovarali smo i da se uredi kompletan prostor bolnice kako bismo stvorili okruženje u kojem će se svaki pacijent osjećati ugodno i sigurno. Hvala vam svima jer ništa ne bi bilo moguće da nismo svi zajedno, a Zavodu čestitam još jednom na 30 godina rada i predanog truda – rekao je gradonačelnik Kirin.

Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović čestitao je Zavodu na 30 godina predanog rada, zahvalio na ulozi u očuvanju zdravlja stanovnika te istaknuo važnost ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu.

-Čestitam 30 godina Zavoda za javno zdravstvo, 30 godina jednog sigurnog i dobrog partnera Županije, kao i svih žitelja naše županije u prevenciji bolesti, u svim onim situacijama koje su bile u prošlosti. Zahvaljujem doista što ste tu uvijek prva linija za naše stanovnike županije, za one najmlađe od cijepljenja pa do onih najstarijih za prevencije bolesti. Danas imamo priliku otvoriti ovaj fitness na otvorenom za sve zainteresirane, što opet na jedan način govori o prevenciji zdravlja. Potporu Županije ćete imati i dalje za sve ono što bude potrebno i Zavodu ovdje u Virovitici, ali i u ispostavama u županiji. Upravo u ovom krugu ide energetska obnova bolnice, izgradnja novog Zavoda za hitnu medicinu gdje će se probiti cesta te će biti lakši pristup samom Zavodu za javno zdravstvo. Ulažemo u naše Domove zdravlja i to ćemo naravno nastaviti i dalje. Tu je i potpora našim liječnicima, a sve za dobrobit svih žitelja naše županije da imaju što bolju zdravstvenu skrb, a naravno i da svi liječnici i medicinsko osoblje da ima što bolje uvjete rada. Zahvaljujem na odličnoj suradnji svih ovih godina te da i dalje budete dostupni svim žiteljima Virovitičko-podravske županije – rekao je župan Andrović te službeno otvorio novi fitness park.

Fitness park opremljen je spravama za vježbanje na otvorenom, prilagođenima korisnicima različite dobi i fizičke spreme, a postavljene su i edukativne ploče koje na pristupačan i zanimljiv način predstavljaju pionire i zaslužne stručnjake iz područja javnog zdravlja – od lokalnih velikana do međunarodno priznatih imena poput Edwarda Jannera, Virginia Agara, Florence Nightingale, Ivana Janka Vodopije i Andrije Štampara.

(icv.hr, ib)