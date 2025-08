Danas u poslijepodnevnim satima, podjelom diploma za uspješno završen program Kampa za mlade rendžere, Virovitičko-podravska županija je dobila 32 mlada rendžera, buduća čuvara prirode u sklopu realizacije projektnih aktivnosti Javne ustanove kroz realizaciju projekta Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers, LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD, akronima LIFE RESTORE for MDD.

Diplome su im uručili državni tajnik, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Željko Vuković, glavni čuvar prirode JU Priroda VPŽ Vladimir Ajhler, ravnateljica JU Tatjana Arnold Sabo, čuvar prirode I Karlo Fičko, voditelj bio istraživačke stanice Vladimir Juhaz, viša stručna suradnica – interpretatorica zaštićenih dijelova prirode, Dora Šušak Kereta i čuvar prirode II, Dejan Tramošljanin.

Program koji su mladi rendžeri uspješno savladali, prvog dana je obuhvaćao podjelu opreme i podizanje zastave kampa, upoznavanje sa postavom i sadržajima Posjetiteljskog centra Dravska priča, prezentaciju o zaštićenim dijelovima prirode VPŽ, Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav i ulozi čuvara prirode, biciklijadu uz rijeku Dravu i upoznavanje sa bioraznolikosti područja, radionicu u suradnji sa HGSS-om o tome kako se ponašati u prirodi na siguran način, kako koristiti potražne pse u potrazi za unesrećenima i kako im pružiti prvu pomoć, likovnu radionicu u suradnji sa Kreativnom udrugom Unikat, večernju prezentaciju Noćne životinje i postavljanje foto zamki u perivoju Posjetiteljskog centra.

Drugog dana, polaznici kampa posjetili su područje uz rijeku Dravu u Terezinom polju, upoznali se sa bioraznolikošću rijeke i važnosti njenog očuvanja i ciljevima i aktivnostima projekta LIFE RESTORE for MDD, posjetili su i Centar za posjetitelje Križnica, a terenski dio su završili druženjem na ranču u Kozicama gdje su se upoznali sa uzgojem i njegom magaraca i konja te prošli malu školu jahanja. Program drugog dana je završio u Posjetiteljskom centru Dravska priča, radionicom za djecu sa face painting-om i vilenjačkim partyjem u suradnji sa Igraonicom Ana.

Program trećeg dana započeo je prezentacijom Ptičja pjevaonica Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, a nastavljen je obilaskom poučne staze Drava Life, promatranjem ptica i prikupljanjem uzoraka koje su mladi rendžeri promatrali u bio istraživačkoj stanici Posjetiteljskog centra pod lupama i mikroskopima. Paralelno sa aktivnostima u bioistraživačkoj stanici, čuvari prirode su prezentirali polaznicima kampa što su sve do sada snimile foto zamke. Program je završio kvizom i zabavnim igrama sudionika kampa u perivoju Posjetiteljskog centra Dravska priča i druženjem sa čuvarima prirode RH povodom Svjetskog dana rendžera.

Više fotografija pogledajte OVDJE.

(virovitica-nature.hr)