– Dionica brze ceste od Virovitice do Špišić Bukovice bit će gotova ove godine, a odlično napreduju i radovi od Bjelovara prema Virovitici. Završetkom ove, toliko željene ceste, do Zagreba ćemo stizati za 60 minuta – istaknuto je danas, 3. ožujka prilikom obilaska radova na čvorištu Špišić Bukovica. Radove je obišao potpredsjednik Vlade RH i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, kao i predstavnici Hrvatskih cesta na čelu s predsjednikom Uprave Ivicom Budimirom. Uz njih, bili su domaćini, saborski zastupnik Josip Đakić, župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, načelnici općina Špišić Bukovica i Pitomača, Hrvoje Miler i Željko Grgačić, županijski pročelnik za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok, županijska pročelnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Zorica Hegedušić…

Tom prigodom, Oleg Butković je naglasio kako će ova cesta zasigurno doprinijeti daljnjem gospodarskom rastu i poboljšanju kvalitete života stanovnika Virovitičko-podravske županije i grada Virovitice.

– Dionica od Virovitice do Špišić Bukovice izuzetno je važna trasa, koja se radi u okviru brze ceste Bjelovar – Virovitica – Terezino Polje. Dionica od Zagreba prema Bjelovaru, koja uključuje Farkaševac, već je aktivna i trebala bi biti završena tijekom godine dana. Naš cilj u narednom periodu je spojiti Viroviticu s Bjelovarom. Ugovorili smo i prvu dionicu od Bjelovara prema Virovitici, koja se proteže na prvih deset kilometara do Bulinca. Radovi bi trebali započeti tijekom ljeta, točnije nakon završetka arheoloških radova koji su u tijeku. Bitno je istaknuti da će se ove godine raspisati natječaj za nastavak izgradnje te dionice, od desetak kilometara do Velike Pisanice, a sljedeće godine planiramo raspisati natječaj za ostatak do Špišić Bukovice, čime bi brza cesta bila u potpunosti dovršena. Što se tiče financiranja, dio sredstava bit će osiguran iz EU fondova, dok će ostatak biti financiran iz državnog proračuna i proračuna Hrvatskih cesta. Sada je ključno završiti projektnu dokumentaciju i osigurati ubrzano izvlaštenje koje će omogućiti izdavanje građevinske dozvole – naglasio je Butković.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir tijekom obilaska ovog gradilišta pojasnio je kako se radovi odvijaju u duljini od četiri kilometra i to između čvorišta Virovitica i čvorišta Špišić Bukovica, a ukupne su vrijednosti 20 milijuna eura.

– Moram naglasiti da smo se snažno angažirali na ovom projektu. Ideja je, u ovoj godini, što prije raspisati natječaj za nastavak, do Velike Pisanice, kako bismo mogli započeti radove iduće godine. U ovoj godini ide novih 10 kilometara od Bjelovara i još 10 kilometara ide u natječaj tako da bi do sredine iduće godine imali pokrenute radove na ukupno 20 kilometara. Ostaje još 19 kilometara spoja od Velike Pisanice do čvora Špišić Bukovica. Kao što je ministar rekao, financijska sredstva su osigurana, ključno je sada brzo dobivanje svih potrebnih dozvola i raspisivanje natječaja. Konkretno, na ovom gradilištu u Špišić Bukovici, vrijednost radova iznosi oko 20 milijuna eura, a očekuje se da će biti završeni do rujna. Na samom čvoru Virovitica gdje radove izvodi tvrtka Osijek Koteks, vrijednost istih iznosi oko 10 milijuna eura, a ti će radovi biti završeni u lipnju. Time će se vratiti promet na državne ceste D2 i D5. Zadovoljni smo trenutačnim napretkom i vjerujemo da će ova dionica biti od velikog značaja za sve one koji prometuju na toj relaciji – rekao je Budimir.

Da je brza cesta prema Zagrebu najznačajnija investicija koja se trenutačno provodi na području Virovitičko-podravske županije i koja će nas, s glavnim gradom Hrvatske, kada bude gotova “spojiti za 60 minuta”, potvrdio je i ovom prigodom župan Igor Andrović.

– Ova buduća brza cesta izuzetno je važna, prije svega za gospodarski razvoj cijele naše Virovitičko-podravske županije. Drago mi je što smo danas iz prve ruke saznali da će radovi na prvoj dionici i spomenutim čvorištima biti završeni još ove godine, ali i da će se radovi nastaviti iz smjera Bjelovara prema Virovitičko-podravskoj županiji. Kao što znamo, mi smo županija koja nema niti jedan kilometar brze ceste ili autoceste, a do prve autoceste udaljeni smo otprilike 70 kilometara. Ova brza cesta neće samo doprinijeti razvoju gospodarstva, već će i poboljšati prometnu povezanost sa Zagrebom, a time i ostatkom Hrvatske – istaknuo je Andrović.

Saborski zastupnik Josip Đakić rekao je kako će ova cesta, kada bude završena, uz daljnji gospodarski rast, osigurati i bolji standard i život stanovnika u Virovitičko-podravskoj županiji i gradu Virovitici.

– Uporni smo u nastojanju da ispunimo svoja obećanja. Kao što smo čuli, prva dionica bit će završena do kraja godine. Čvor Virovitica bit će pušten u rad tijekom ljeta, a nastavljamo s procesom izvlaštenja zemljišta, koje je većinom u vlasništvu države, od Špišić Bukovice do Velike Pisanice. Tijekom sljedećeg razdoblja, preostalih 19 kilometara bit će u nadležnosti Županije kako bismo što brže isprocesuirali izvlaštenja i sastavili kompletnu dokumentaciju za raspisivanje natječaja. Već sam u nekoliko navrata naglasio da neću otići u mirovinu dok ne bude dovršena cijela dionica ove brze ceste. To je ključno kako bi Virovitica gospodarski ojačala svoju proizvodnju, uključujući poljoprivrednu i plasteničku proizvodnju te da sve to brže proslijedi na tržište, posebno u Zagreb. Putovanje do Zagreba više neće biti prepreka. Kada možete stići u Zagreb za 60 minuta, odnosno kada možete živjeti u Virovitici, a raditi u Zagrebu, bez ikakvih problema, kao što je to slučaj u mnogim europskim zemljama, to je zaista posebna i hvalevrijedna priča. Nadam se da će ova cesta biti ključni faktor gospodarskog oporavka naše male, ali kvalitetne županije te da će donijeti mnogo pozitivnih promjena – naglasio je Đakić.

Uz radove na trećoj etapi brze ceste od Virovitice prema Špišić Bukovici, dionici jednog od ključnih cestovnih projekata za kvalitetnije povezivanje VPŽ, ministar Butković, u službenom posjetu ovoj županiji, obišao je ranije i obnovljenu, inače 140 godina staru zgradu Željezničkog kolodvora u Virovitici koja je, uz velika ulaganja u željezničku infrastrukturu, zasjala u novom ruhu, a više o tome možete pročitati OVDJE.

(icv.hr, ts, vpz.hr, foto: Kristijan Toplak, Hrvatske ceste)